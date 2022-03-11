https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/masshtabnaya-aktsiya-v-podderzhku-donbassa-i-rossii-nachalas-v-sukhume-1038051651.html

Масштабная акция в поддержку Донбасса и России началась в Сухуме

Масштабная акция в поддержку Донбасса и России началась в Сухуме

К этой минуте на столичном стадионе собрались более 2600 человек, люди продолжают приходить. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T13:41+0300

2022-03-11T13:41+0300

2022-03-11T14:30+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины началась на сухумском стадионе "Динамо". Собравшиеся полностью заняли одну сторону трибун стадиона. Некоторые пришли с плакатами "Мы за Россию! Мы за мир!" "Мы с тобой, Россия". К народу обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что меры, предпринимаемые Москвой в рамках военной спецоперации направлены на устранение стратегических угроз, как для самой России, так и для ее настоящих друзей, включая Абхазию.Он назвал действия Запада политикой двойных стандартов, что подтверждается планомерной экспансией НАТО на восток. Приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу безопасности и стабильности в мире, сказал Бжания. Глава государства напомнил, что об этом еще 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности предупреждал президент России Владимир Путин."К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира", – сказал Бжания.Он подчеркнул, что до сих пор международное сообщество упорно не хочет слышать голос Абхазии. Республике не предоставляется возможность высказать свою позицию в ООН.В свое речи он отметил, что Россия была той страной, которая доносила правду о событиях 2008 года в Южной Осетии и что Абхазия никогда не забудет тот день, когда Россия объявила о признании государственной независимости и суверенитета Абхазии и южной Осетии.Бжания поблагодарил сограждан за помощь и поддержку, оказанную беженцам из Донбасса, прибывшим в Абхазию, а также тем, кто живет в ДНР и ЛНР. "В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал в завершение своего выступления Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/mchs-abkhazii-otpravilo-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-lnr-1038033804.html

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