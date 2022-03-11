https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/masshtabnaya-aktsiya-v-podderzhku-donbassa-i-rossii-nachalas-v-sukhume-1038051651.html
Масштабная акция в поддержку Донбасса и России началась в Сухуме
Масштабная акция в поддержку Донбасса и России началась в Сухуме
К этой минуте на столичном стадионе собрались более 2600 человек, люди продолжают приходить. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T13:41+0300
2022-03-11T13:41+0300
2022-03-11T14:30+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины началась на сухумском стадионе "Динамо". Собравшиеся полностью заняли одну сторону трибун стадиона. Некоторые пришли с плакатами "Мы за Россию! Мы за мир!" "Мы с тобой, Россия". К народу обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что меры, предпринимаемые Москвой в рамках военной спецоперации направлены на устранение стратегических угроз, как для самой России, так и для ее настоящих друзей, включая Абхазию.Он назвал действия Запада политикой двойных стандартов, что подтверждается планомерной экспансией НАТО на восток. Приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу безопасности и стабильности в мире, сказал Бжания. Глава государства напомнил, что об этом еще 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности предупреждал президент России Владимир Путин."К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира", – сказал Бжания.Он подчеркнул, что до сих пор международное сообщество упорно не хочет слышать голос Абхазии. Республике не предоставляется возможность высказать свою позицию в ООН.В свое речи он отметил, что Россия была той страной, которая доносила правду о событиях 2008 года в Южной Осетии и что Абхазия никогда не забудет тот день, когда Россия объявила о признании государственной независимости и суверенитета Абхазии и южной Осетии.Бжания поблагодарил сограждан за помощь и поддержку, оказанную беженцам из Донбасса, прибывшим в Абхазию, а также тем, кто живет в ДНР и ЛНР. "В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал в завершение своего выступления Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/aktsiya-v-podderzhku-luganskoy-i-donetskoy-narodnykh-respublik-proshla-v-sukhume-1037983874.html
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Масштабная акция в поддержку Донбасса и России началась в Сухуме
13:41 11.03.2022 (обновлено: 14:30 11.03.2022) Подписаться на
К этой минуте на столичном стадионе собрались более 2600 человек, люди продолжают приходить.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины началась на сухумском стадионе "Динамо".
Собравшиеся полностью заняли одну сторону трибун стадиона. Некоторые пришли с плакатами "Мы за Россию! Мы за мир!" "Мы с тобой, Россия".
К народу обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что меры, предпринимаемые Москвой в рамках военной спецоперации направлены на устранение стратегических угроз, как для самой России, так и для ее настоящих друзей, включая Абхазию.
"Дорогие сограждане! Сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника – Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу далось решение о проведении специальной военной операции. Здесь присутствуют представители разных политических партий и общественных организаций. Это говорит о том, что в вопросе развития абхазо-российских отношений мы едины. Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса?" – заявил президент Абхазии.
Он назвал действия Запада политикой двойных стандартов, что подтверждается планомерной экспансией НАТО на восток. Приближение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России представляет угрозу безопасности и стабильности в мире, сказал Бжания. Глава государства напомнил, что об этом еще 15 лет назад на Мюнхенской конференции по безопасности предупреждал президент России Владимир Путин.
"К сожалению, Украина стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный Запад осуществляет по сути политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира", – сказал Бжания.
Он подчеркнул, что до сих пор международное сообщество упорно не хочет слышать голос Абхазии. Республике не предоставляется возможность высказать свою позицию в ООН.
"Потому что та истина, которую они услышат, не выгодна большей части демократического, как они считают, Запада. В очередной раз мы сталкиваемся с двойными стандартами. Нас не хотят слышать. Западное сообщество не хочет слышать то, что ему неудобно и не выгодно", – сказал президент Абхазии.
В свое речи он отметил, что Россия была той страной, которая доносила правду о событиях 2008 года в Южной Осетии и что Абхазия никогда не забудет тот день, когда Россия объявила о признании государственной независимости и суверенитета Абхазии и южной Осетии.
Бжания поблагодарил сограждан за помощь и поддержку, оказанную беженцам из Донбасса, прибывшим в Абхазию, а также тем, кто живет в ДНР и ЛНР.
"В эти дни мы рядом с народом России. Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина", – сказал в завершение своего выступления Бжания.