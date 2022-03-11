https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/verkhovnyy-sud-priznal-nezakonnoy-prodazhu-baslat-ges-1038059560.html

Верховный суд признал незаконной продажу "Баслат-ГЭС"

Верховный суд признал незаконной продажу "Баслат-ГЭС"

Судебная коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Лии Адлейба, в составе судей Екатерины Онищенко и Тимура Шония вынесла решение по... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T20:20+0300

2022-03-11T20:20+0300

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Верховный суд признал незаконными постановления правительства и Парламента Абхазии по приватизации "Баслат-ГЭС", сообщается на сайте ВС.Суд признал недействующими постановления правительства Абхазия от 4 марта 2020 года "Об имущественном комплексе "Баслат-ГЭС" и от 16 апреля 2020 года "О включении имущественного комплекса "Баслат-ГЭС" в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации", а также постановления Парламента от 19 июня 2020 года "Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации", говорится в сообщении.Настоящее решение Верховного суда может быть обжаловано сторонами в кассационную коллегию по административным делам Верховного суда Абхазии. Генеральный прокурор обратился в суд в интересах от лица Министерства культуры ввиду того, что имущественный комплекс "Баслат-ГЭС" относится к объектам историко-культурного наследия Абхазии. В пресс-релизе отмечается, что административными ответчиками по делу выступают Народное Собрание и Кабмин Абхазии, а заинтересованными лицами Министерство экономики, Госкомитет по управлению госимуществом и приватизации, РУП "Черноморэнерго" и ООО "КаРо". Согласно договору купли-продажи имущественного комплекса "Баслат-ГЭС" от 25 августа 2020 года собственником гидроэлектростанции является ООО "КаРо".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/verkhovnyy-sud-proverit-zakonnost-postanovleniy-kabmina-i-parlamenta-po-baslat-ges-1036618931.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/genprokuratura-proverila-zakonnost-protsedury-privatizatsii-baslat-ges-1036555097.html

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