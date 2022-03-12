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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/genprokuratura-v-period-izbiratelnoy-kampanii-postupilo-tri-zayavleniya-1038081866.html
Генпрокуратура: в период избирательной кампании поступило три заявления
Генпрокуратура: в период избирательной кампании поступило три заявления
Предварительные итоги голосования на выборах в Парламент буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре ЦИК. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T18:08+0300
2022-03-12T18:22+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
парламент абхазии
абхазия
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В период проведения избирательной кампании в органы прокуратуры поступило три заявления, сказал первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния в пресс-центре ЦИК.По обращению Адгура Ардзинба, поступившему в прокуратуру Сухума 25 февраля 2022 года, проводится проверка в отношении кандидата в депутаты Астамура Герхелия по второму избирательному округу, сообщил Квициния."К заявлению представлена публикация неустановленного интернет ресурса, в которой выражается благодарность Герхелия Астамуру в оказании содействия в восстановлении остановки общественного транспорта на Новом районе. 7 марта 2022 года в ответ на запрос администрация города Сухум предоставила информацию, согласно которой МУ "Горстройпроект" администрации города Сухум в период с 20 по 28 января 2022 года, проведены работы по ремонту остановки общественного транспорта по адресу улица Аргун, 12", - подчеркнул Дамир Квициния.По обращению кандидата в депутаты Парламента проводится проверка по законности прописки, перепрописки граждан в период избирательной кампании, сообщил он.Информация о выявленных фактах направлена в ЦИК Абхазии, также внесено представление в паспортное управление МВД с требованием устранить выявленные нарушения в пятидневный срок."В случае невозможности устранения нарушений, в виду не предоставления гражданами перечня документов для прописки, принять меры для обращения в судебные органы для отмены принятых решений о прописке, перепрописке данных лиц. Привлечь за нарушение действующего законодательства виновных лиц к дисциплинарной ответственности. На данный момент иных обращений и информации о нарушениях избирательного законодательства в период избирательной кампании не поступало", - отметил Квициния.В день голосования обращений в органы прокуратуры не поступало, сообщил представитель Генеральной прокуратуры.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/glava-mvd-abkhazii-narusheniy-poryadka-na-izbiratelnykh-uchastkakh-ne-zafiksirovano-1038074360.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/doroga-v-parlament-chto-nuzhno-znat-o-deputatskikh-vyborakh-v-abkhazii-1038033119.html
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парламент абхазии, абхазия, генеральная прокуратура абхазии

Генпрокуратура: в период избирательной кампании поступило три заявления

18:08 12.03.2022 (обновлено: 18:22 12.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый зам генпрокурора Дамир Квициния
Первый зам генпрокурора Дамир Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Предварительные итоги голосования на выборах в Парламент буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре ЦИК.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В период проведения избирательной кампании в органы прокуратуры поступило три заявления, сказал первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния в пресс-центре ЦИК.

"Так, по обращению председателя республиканской общественной организации Адгура Ардзинба, поступившему в Генеральную прокуратуру 16 февраля 2022 года, прокуратура Сухума проводит проверку на предмет причастности кандидата в депутаты Чачхалия к проводимым работам по освещению улиц в микрорайоне Маяк. В рамках проводимой проверки на данном этапе проведены опросы жителей, по результатам которых факта подкупа избирателей не установлено, проверка продолжается", - отметил он.

По обращению Адгура Ардзинба, поступившему в прокуратуру Сухума 25 февраля 2022 года, проводится проверка в отношении кандидата в депутаты Астамура Герхелия по второму избирательному округу, сообщил Квициния.
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"К заявлению представлена публикация неустановленного интернет ресурса, в которой выражается благодарность Герхелия Астамуру в оказании содействия в восстановлении остановки общественного транспорта на Новом районе. 7 марта 2022 года в ответ на запрос администрация города Сухум предоставила информацию, согласно которой МУ "Горстройпроект" администрации города Сухум в период с 20 по 28 января 2022 года, проведены работы по ремонту остановки общественного транспорта по адресу улица Аргун, 12", - подчеркнул Дамир Квициния.
По обращению кандидата в депутаты Парламента проводится проверка по законности прописки, перепрописки граждан в период избирательной кампании, сообщил он.
"В ходе проверки в действиях должностных лиц МВД по Гудаутскому району, были выявлены нарушения приказа министра внутренних дел за номером 824 от 17 ноября 2016 года в части осуществления прописки и перепрописки 58 граждан в отсутствие установленного перечня документов для прописки. Проверка по заявлению продолжается", - сказал первый заместитель Генпрокурора.
Информация о выявленных фактах направлена в ЦИК Абхазии, также внесено представление в паспортное управление МВД с требованием устранить выявленные нарушения в пятидневный срок.
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"В случае невозможности устранения нарушений, в виду не предоставления гражданами перечня документов для прописки, принять меры для обращения в судебные органы для отмены принятых решений о прописке, перепрописке данных лиц. Привлечь за нарушение действующего законодательства виновных лиц к дисциплинарной ответственности. На данный момент иных обращений и информации о нарушениях избирательного законодательства в период избирательной кампании не поступало", - отметил Квициния.
В день голосования обращений в органы прокуратуры не поступало, сообщил представитель Генеральной прокуратуры.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
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