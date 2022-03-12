https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/genprokuratura-v-period-izbiratelnoy-kampanii-postupilo-tri-zayavleniya-1038081866.html

Генпрокуратура: в период избирательной кампании поступило три заявления

Генпрокуратура: в период избирательной кампании поступило три заявления

Предварительные итоги голосования на выборах в Парламент буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре ЦИК. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:08+0300

2022-03-12T18:08+0300

2022-03-12T18:22+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

парламент абхазии

абхазия

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В период проведения избирательной кампании в органы прокуратуры поступило три заявления, сказал первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния в пресс-центре ЦИК.По обращению Адгура Ардзинба, поступившему в прокуратуру Сухума 25 февраля 2022 года, проводится проверка в отношении кандидата в депутаты Астамура Герхелия по второму избирательному округу, сообщил Квициния."К заявлению представлена публикация неустановленного интернет ресурса, в которой выражается благодарность Герхелия Астамуру в оказании содействия в восстановлении остановки общественного транспорта на Новом районе. 7 марта 2022 года в ответ на запрос администрация города Сухум предоставила информацию, согласно которой МУ "Горстройпроект" администрации города Сухум в период с 20 по 28 января 2022 года, проведены работы по ремонту остановки общественного транспорта по адресу улица Аргун, 12", - подчеркнул Дамир Квициния.По обращению кандидата в депутаты Парламента проводится проверка по законности прописки, перепрописки граждан в период избирательной кампании, сообщил он.Информация о выявленных фактах направлена в ЦИК Абхазии, также внесено представление в паспортное управление МВД с требованием устранить выявленные нарушения в пятидневный срок."В случае невозможности устранения нарушений, в виду не предоставления гражданами перечня документов для прописки, принять меры для обращения в судебные органы для отмены принятых решений о прописке, перепрописке данных лиц. Привлечь за нарушение действующего законодательства виновных лиц к дисциплинарной ответственности. На данный момент иных обращений и информации о нарушениях избирательного законодательства в период избирательной кампании не поступало", - отметил Квициния.В день голосования обращений в органы прокуратуры не поступало, сообщил представитель Генеральной прокуратуры.В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.

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