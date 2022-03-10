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Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии
Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии VII созыва пройдут в 35 избирательных округах 12 марта. Голосование по всей республике начнется в 8:00 и завершится в 20:00... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T21:00+0300
2022-03-10T21:00+0300
2022-03-10T21:00+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
абхазия
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
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О том, когда в Абхазии пройдут выборы и кто борется за депутатское место, читайте в материале Sputnik.SputnikДату выборов в Парламент Абхазии президент Аслан Бжания назначил еще в середине декабря 2021 года. Голосование, согласно указу главы государства, состоится 12 марта.17 января 2022 года Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.С 21 января по 10 февраля шла регистрация политических партий и инициативных групп. Всего за этот период зарегистрировались 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и пять политических партий, которые выдвинули 15 кандидатов.Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.Изначально на кандидатское место на предстоящих выборах претендовали 133 человека. Но девять из них не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. А регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована.В выборах Народного Собрания Абхазии VII созыва участвуют 107 мужчин и 16 женщин, которых в этот раз в два раза больше, чем в кампании 2017-го.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Последние приготовленияТем временем Центральная избирательная комиссия во всю готовится к депутатским выборам.В интервью Sputnik 9 марта член ЦИК Алиас Брандзия рассказал о том, что окружным комиссиям уже передали урны для голосования. Уже напечатаны и бюллетени.В окружных комиссиях идет работа над выдачей удостоверений наблюдателям и доверенным лицам от кандидатов.В день голосования будет работать и выездная комиссия.У входа на избирательные участки будут дежурить сотрудники милиции. А в здании ЦИКа будет работать пресс-центр.Для профилактикиВыборы в Народное Собрание Абхазии проходят в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее в Министерстве здравоохранения Абхазии утвердили рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19 во время выборов.Согласно рекомендациям:В ЦИК сообщили Sputnik, что члены окружных комиссий будут снабжены средствами защиты от коронавируса – масками, антисептиками и перчатками. Кроме того, членам выездных комиссий будут выданы специальные халаты.По законуДепутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
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абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии
Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии
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Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Выборы в Народное Собрание Абхазии VII созыва пройдут в 35 избирательных округах 12 марта. Голосование по всей республике начнется в 8:00 и завершится в 20:00. На 35 мандатов в законодательный орган страны претендуют 123 кандидата.
О том, когда в Абхазии пройдут выборы и кто борется за депутатское место, читайте в материале Sputnik.
Дату выборов в Парламент Абхазии президент Аслан Бжания назначил еще в середине декабря 2021 года. Голосование, согласно указу
главы государства, состоится 12 марта.
17 января 2022 года Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.
С 21 января по 10 февраля шла регистрация политических партий и инициативных групп. Всего за этот период зарегистрировались 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и пять политических партий, которые выдвинули 15 кандидатов.
Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.
Изначально на кандидатское место на предстоящих выборах претендовали 133 человека. Но девять из них не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. А регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована
.
В выборах Народного Собрания Абхазии VII созыва участвуют 107 мужчин и 16 женщин, которых в этот раз в два раза больше, чем в кампании 2017-го.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Последние приготовления
Тем временем Центральная избирательная комиссия во всю готовится к депутатским выборам.
В интервью Sputnik 9 марта член ЦИК Алиас Брандзия рассказал о том, что окружным комиссиям уже передали урны для голосования. Уже напечатаны и бюллетени.
В окружных комиссиях идет работа над выдачей удостоверений наблюдателям и доверенным лицам от кандидатов.
В день голосования будет работать и выездная комиссия.
У входа на избирательные участки будут дежурить сотрудники милиции. А в здании ЦИКа будет работать пресс-центр.
Для профилактики
Выборы в Народное Собрание Абхазии проходят в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее в Министерстве здравоохранения Абхазии утвердили рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19 во время выборов.
Голосование должно проходить в просторном проветриваемом помещении.
Перед входом в помещение должны быть обозначены линии движения во избежание столпотворения.
На избирательном участке должен быть профилактический пункт безопасности для дезинфекции рук и выдачи гражданам средств защиты от COVID-19.
Участники выборов должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
В ЦИК сообщили Sputnik, что члены окружных комиссий будут снабжены средствами защиты от коронавируса – масками, антисептиками и перчатками. Кроме того, членам выездных комиссий будут выданы специальные халаты.
По закону
Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.
В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.