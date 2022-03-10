https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/doroga-v-parlament-chto-nuzhno-znat-o-deputatskikh-vyborakh-v-abkhazii-1038033119.html

Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии

Дорога в Парламент: что нужно знать о депутатских выборах в Абхазии

Выборы в Народное Собрание Абхазии VII созыва пройдут в 35 избирательных округах 12 марта. Голосование по всей республике начнется в 8:00 и завершится в 20:00... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T21:00+0300

2022-03-10T21:00+0300

2022-03-10T21:00+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

абхазия

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

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О том, когда в Абхазии пройдут выборы и кто борется за депутатское место, читайте в материале Sputnik.SputnikДату выборов в Парламент Абхазии президент Аслан Бжания назначил еще в середине декабря 2021 года. Голосование, согласно указу главы государства, состоится 12 марта.17 января 2022 года Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.С 21 января по 10 февраля шла регистрация политических партий и инициативных групп. Всего за этот период зарегистрировались 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и пять политических партий, которые выдвинули 15 кандидатов.Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.Изначально на кандидатское место на предстоящих выборах претендовали 133 человека. Но девять из них не подали заявление о согласии баллотироваться и другие необходимые для регистрации документы. А регистрация одного кандидата по Дурипшскому округу была аннулирована.В выборах Народного Собрания Абхазии VII созыва участвуют 107 мужчин и 16 женщин, которых в этот раз в два раза больше, чем в кампании 2017-го.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Последние приготовленияТем временем Центральная избирательная комиссия во всю готовится к депутатским выборам.В интервью Sputnik 9 марта член ЦИК Алиас Брандзия рассказал о том, что окружным комиссиям уже передали урны для голосования. Уже напечатаны и бюллетени.В окружных комиссиях идет работа над выдачей удостоверений наблюдателям и доверенным лицам от кандидатов.В день голосования будет работать и выездная комиссия.У входа на избирательные участки будут дежурить сотрудники милиции. А в здании ЦИКа будет работать пресс-центр.Для профилактикиВыборы в Народное Собрание Абхазии проходят в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее в Министерстве здравоохранения Абхазии утвердили рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19 во время выборов.Согласно рекомендациям:В ЦИК сообщили Sputnik, что члены окружных комиссий будут снабжены средствами защиты от коронавируса – масками, антисептиками и перчатками. Кроме того, членам выездных комиссий будут выданы специальные халаты.По законуДепутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.В Народное Собрание не могут быть избраны люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.Избранными считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

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