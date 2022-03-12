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Выборы в Парламент и геополитическая ситуация: наблюдатель от Госдумы дал интервью Sputnik
Выборы в Парламент и геополитическая ситуация: наблюдатель от Госдумы дал интервью Sputnik
Депутат Государственной думы Российской Федерации, представитель парламентского Собрания Союза Беларуси и России Андрей Красов находится в Абхазии в качестве... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T16:07+0300
2022-03-12T16:07+0300
2022-03-12T16:07+0300
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Депутат дал эксклюзивное интервью Sputnik Абхазия, в котором он рассказал о подготовке и проведении выборов, о событиях на Украине и как геополитическая ситуация может отразиться на Абхазии.Подготовку и проведение выборов в Народное Собрание Абхазии депутат Госдумы Андрей Красов оценил высоко. По его словам власти страны провели большую работу.Отвечая на вопрос по ситуации на Украине, Красов назвал специальную военную операцию миротворческой и главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.Красов подчеркнул, что спецоперация ВС России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары, в том числе высокоточным оружием, наносятся только по военным объектам.Красов добавил, что по мирным жителям, по городам и поселкам не стреляют.Зампредседателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся. Депутат также отметил, что геополитическая ситуация даст определенный толчок в признании суверенитетов Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/situatsiya-na-donbasse-i-priznanie-abkhazii-intervyu-s-deputatom-gosdumy-1038073992.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html
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Интервью Андрея Краснова
Интервью Андрея Краснова
2022-03-12T16:07+0300
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Выборы в Парламент и геополитическая ситуация: наблюдатель от Госдумы дал интервью Sputnik
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Депутат Государственной думы Российской Федерации, представитель парламентского Собрания Союза Беларуси и России Андрей Красов находится в Абхазии в качестве наблюдателя на выборах в Народное Собрание Абхазии.
Депутат дал эксклюзивное интервью Sputnik Абхазия, в котором он рассказал о подготовке и проведении выборов, о событиях на Украине и как геополитическая ситуация может отразиться на Абхазии.
Подготовку и проведение выборов в Народное Собрание Абхазии депутат Госдумы Андрей Красов оценил высоко. По его словам власти страны провели большую работу.
Отвечая на вопрос по ситуации на Украине, Красов назвал специальную военную операцию миротворческой и главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.
Красов подчеркнул, что спецоперация ВС России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары, в том числе высокоточным оружием, наносятся только по военным объектам.
Красов добавил, что по мирным жителям, по городам и поселкам не стреляют.
Зампредседателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся. Депутат также отметил, что геополитическая ситуация даст определенный толчок в признании суверенитетов Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.