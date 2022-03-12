https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/vybory-v-parlament-i-geopoliticheskaya-situatsiya-nablyudatel-ot-gosdumy-dal-intervyu-sputnik-1038078145.html

Выборы в Парламент и геополитическая ситуация: наблюдатель от Госдумы дал интервью Sputnik

Выборы в Парламент и геополитическая ситуация: наблюдатель от Госдумы дал интервью Sputnik

Депутат Государственной думы Российской Федерации, представитель парламентского Собрания Союза Беларуси и России Андрей Красов находится в Абхазии в качестве... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T16:07+0300

2022-03-12T16:07+0300

2022-03-12T16:07+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

видео

интервью

мультимедиа

абхазия

украина

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038076938_0:6:1883:1065_1920x0_80_0_0_6941903bf8e8b41117dd43a6f2ee94c6.jpg

Депутат дал эксклюзивное интервью Sputnik Абхазия, в котором он рассказал о подготовке и проведении выборов, о событиях на Украине и как геополитическая ситуация может отразиться на Абхазии.Подготовку и проведение выборов в Народное Собрание Абхазии депутат Госдумы Андрей Красов оценил высоко. По его словам власти страны провели большую работу.Отвечая на вопрос по ситуации на Украине, Красов назвал специальную военную операцию миротворческой и главная ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.Красов подчеркнул, что спецоперация ВС России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары, в том числе высокоточным оружием, наносятся только по военным объектам.Красов добавил, что по мирным жителям, по городам и поселкам не стреляют.Зампредседателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся. Депутат также отметил, что геополитическая ситуация даст определенный толчок в признании суверенитетов Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/situatsiya-na-donbasse-i-priznanie-abkhazii-intervyu-s-deputatom-gosdumy-1038073992.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html

абхазия

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Интервью Андрея Краснова Интервью Андрея Краснова 2022-03-12T16:07+0300 true PT15M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, интервью, мультимедиа, абхазия, украина, политика, россия