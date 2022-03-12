https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/rossiyskie-nablyudateli-otsenili-khod-parlamentskikh-vyborov-v-abkhazii-1038073301.html

Российские наблюдатели оценили ход парламентских выборов в Абхазии

Российские наблюдатели оценили ход парламентских выборов в Абхазии

В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата – 107 мужчин и 16 женщин. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T13:39+0300

2022-03-12T13:39+0300

2022-03-12T13:45+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выборы депутатов Парламента Абхазии проходят очень организованно, в соответствии с Конституцией, заявили наблюдатели от Совета Федерации России.Он подчеркнул, что на участках соблюдаются санитарные нормы. "Нас приятно удивило, что на всех участках, на которых мы были, не было ни одной жалобы со стороны избирателей и тех, кого избирают", – отметил Бондарев. Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Александр Ракитин заметил, что организация выборов на должном уровне. "Видел, что люди, действительно, идут с удовольствием голосовать, выполнить свой гражданский долг", – заметил он. Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков заметил, что активность избирателей высока. В выборах в Народное Собрание Абхазии участвуют 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75. Предварительные итоги голосования буду подведены в воскресенье, 13 марта, в 12:00 в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. По сообщению ЦИК, в списки избирателей внесено около 130 тысяч граждан Абхазии. В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента. Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-samaya-vysokaya-yavka-izbirateley-zafiksirovana-v-galskom-rayone-1038072236.html

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