https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html

Проделана большая работа: наблюдатель Красов оценил подготовку к выборам в Абхазии

Проделана большая работа: наблюдатель Красов оценил подготовку к выборам в Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии VII созыва проходят в субботу 12 марта. За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T12:05+0300

2022-03-12T12:05+0300

2022-03-12T12:39+0300

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выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Властями Абхазии проделана большая работа по подготовке и проведению выборов в Парламент, сказал в интервью с корреспондентом Sputnik наблюдатель, представитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.Наблюдатель отметил, что накануне состоялись встречи с президентом Абхазии, руководством Парламента и ЦИК.По словам Красова, зарубежные наблюдатели планируют посетить участки в Сухуме и Гулрыпшском районе."Мы планировали поехать на избирательные участки в Новом Афоне, но наши коллеги из Парламента Абхазии решили сократить наши поездки из-за того, что в Эшере снег идет”, – добавил он.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на участке в селе Тамыш, также свой голос на выборах отдал спикер Парламента Валерий Кварчия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zorin-o-vyborakh-v-abkhazii-oschuschenie-chto-est-zhelanie-chtoby-byl-uchten-kazhdyy-golos--1038065431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220303/kandidatskiy-maksimum--1037901947.html

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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика, мнение, наблюдатели, интервью