https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/prodelana-bolshaya-rabota-nablyudatel-krasov-otsenil-podgotovku-k-vyboram-v-abkhazii-1038070800.html
Проделана большая работа: наблюдатель Красов оценил подготовку к выборам в Абхазии
Проделана большая работа: наблюдатель Красов оценил подготовку к выборам в Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии VII созыва проходят в субботу 12 марта. За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T12:05+0300
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2022-03-12T12:39+0300
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выборы в парламент абхазии - 2022
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Властями Абхазии проделана большая работа по подготовке и проведению выборов в Парламент, сказал в интервью с корреспондентом Sputnik наблюдатель, представитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.Наблюдатель отметил, что накануне состоялись встречи с президентом Абхазии, руководством Парламента и ЦИК.По словам Красова, зарубежные наблюдатели планируют посетить участки в Сухуме и Гулрыпшском районе."Мы планировали поехать на избирательные участки в Новом Афоне, но наши коллеги из Парламента Абхазии решили сократить наши поездки из-за того, что в Эшере снег идет”, – добавил он.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на участке в селе Тамыш, также свой голос на выборах отдал спикер Парламента Валерий Кварчия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zorin-o-vyborakh-v-abkhazii-oschuschenie-chto-est-zhelanie-chtoby-byl-uchten-kazhdyy-golos--1038065431.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика, мнение, наблюдатели, интервью
Проделана большая работа: наблюдатель Красов оценил подготовку к выборам в Абхазии
12:05 12.03.2022 (обновлено: 12:39 12.03.2022) Подписаться на
Выборы в Парламент Абхазии VII созыва проходят в субботу 12 марта. За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Властями Абхазии проделана большая работа по подготовке и проведению выборов в Парламент, сказал в интервью с корреспондентом Sputnik наблюдатель, представитель парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, депутат Государственной Думы Андрей Красов.
Наблюдатель отметил, что накануне состоялись встречи с президентом Абхазии, руководством Парламента и ЦИК.
"Мы с удовлетворением можем отметить, что проделана очень большая работа и президентом Абхазии, и Парламентом, и, конечно, большая работа проведена Центральной избирательной комиссией по подготовке к выборам депутатов нового созыва Абхазии. <...> Как в таких случаях бывает, работа проведена большая, но победит сильнейший, кто проделал большую работу, кто заручился поддержкой народа Республики Абхазия", – сказал Красов.
По словам Красова, зарубежные наблюдатели планируют посетить участки в Сухуме и Гулрыпшском районе.
"Мы планировали поехать на избирательные участки в Новом Афоне, но наши коллеги из Парламента Абхазии решили сократить наши поездки из-за того, что в Эшере снег идет”, – добавил он.
Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.
Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал
на участке в селе Тамыш, также свой голос на выборах отдал
спикер Парламента Валерий Кварчия.