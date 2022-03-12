https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-samaya-vysokaya-yavka-izbirateley-zafiksirovana-v-galskom-rayone-1038072236.html

ЦИК: самая высокая явка избирателей зафиксирована в Галском районе

ЦИК: самая высокая явка избирателей зафиксирована в Галском районе

Средняя явка избирателей в районах Абхазии на 12:00 составила около 10%. Голосование завершится в 20:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T13:00+0300

2022-03-12T13:00+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Самая высокая явка избирателей наблюдается в Галском районе, 35 округ – 23,2%, сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.Самая низкая явка наблюдается в Гагрском районе – 5,1% в 11 округе.В Сухуме явка составила:В Сухумском районе в 22 округе явка - 16,3%, в 23 округе - 16,1%. В Гагре по 10 округу явка - 6%, в 11 округе - 5,1%, в 12 округе - 12,4%, в 13 округе - 9,8%, в 14 - 6,2 процента. В Гудаутском районе в 15 округе явка составила 17,2%, в 16 округе – 8,2%, в 17 округе – 13,6%, в 18 округе – 8,6%, в 19 округе – 10,9%, в 20 округе – 18,2%, в 21 округе – 14,6%. В Гулрыпшском районе по 24 округу явка – 12%, по 25 округу – 12,5%, по 26 округу – 13,9%. В Очамчырском районе в 27 округе явка – 17,3%, в 28 округе – 17%, в 29 и 30 округах – по 18,5%, в 31 округе – 22,7%, в 32 округе – 10,1%. В Ткуарчалском районе явка составила в 33 округе – 11, 6%, в 34 округе – 10,3%. В Галском районе явка по 35 округу составила 23,2%.Голосование на выборах в Народное Собрание Абхазии началось в 08:00. По всей республике открылось 152 избирательных участка в 35 округах.Всего на выборах в Парламент выдвинули свои кандидатуры 123 человека. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – пройдут безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на участке в селе Тамыш, также свой голос на выборах отдал спикер Парламента Валерий Кварчия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/tsik-abkhazii-obyavil-pervye-dannye-po-yavke-na-vyborakh-v-parlament-1038071345.html

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