https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/situatsiya-na-donbasse-i-priznanie-abkhazii-intervyu-s-deputatom-gosdumy-1038073992.html

Ситуация на Донбассе и признание Абхазии: интервью с депутатом Госдумы

Ситуация на Донбассе и признание Абхазии: интервью с депутатом Госдумы

Депутат Госдумы России, зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T14:53+0300

2022-03-12T14:53+0300

2022-03-12T14:53+0300

интервью

мнение

госдума

россия

абхазия

украина

донбасс

выборы в парламент абхазии

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О том, как ситуация на Украине повлияет на Абхазию, кто может признать независимость республики, как будут развиваться события на Украине и как Россия будет сотрудничать с Западом, Андрей Красов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik.SputnikМиротворческая операцияСпециальную военную операцию Вооруженных сил России на Украине зампредседателя комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов назвал миротворческой. По его словам, главная цель операции – демилитаризация и денацификация Украины."Вооруженные силы России не воюют с Украиной, не воюют с мирными жителями, они выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Восемь долгих лет проливалась кровь невинных мирных граждан, гибли дети, гибли женщины, гибли люди старшего возраста. И весь мир не замечал, что, как президент сказал, происходил геноцид. Киевская хунта уничтожала свой народ на Донбассе, и это никто не замечал. А как только Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию, а по сути, это миротворческая операция, весь мир вспомнил о существовании международного гуманитарного права. Президент принял решение, чтобы это кровопролитие, которое длилось восемь лет, прекратилось на Донбассе", – сказал Красов.По его словам, специальная военная операция ВС России проводится в рамках норм и правил международного гуманитарного права, а удары, в том числе высокоточным оружием, наносятся только по военным объектам. Красов подчеркнул, что по мирным жителям, по городам и поселкам не стреляют.Он выразил уверенность, что после завершения спецоперации, представители национальных батальонов и вооруженных сил Украины, которые не сложат оружие, будут отвечать за военные преступления.Уроки историиДепутат Госдумы напомнил о военных операциях НАТО в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии."1999 год. НАТО бомбило мирную Югославию. Военное руководство НАТО говорили, мы сожалеем, что гибнут мирные люди, дети, старики, женщины, но мы и дальше будем проводить бомбардировку. Нужно вспомнить о тех событиях, которые проходили в Ираке, Ливии, когда богатейшие регионы превращены были войсками НАТО или войсками коалиции западных стран буквально говоря в пустыни. События, которые проходили в Сирии или в Ираке. Зачастую Вооруженные силы Российской Федерации, когда принято было решение об использовании ВС России в Сирии, сталкивались с теми террористами, которых так обильно по всему миру взрастили так называемые цветные или цветочные революции, которые проводили Соединенные Штаты Америки и их вассалы по блоку НАТО и Европейскому союзу", – отметил Андрей Красов.Депутат Госдумы отметил, что сейчас на Западе пророчат развал российской экономики на фоне санкций. Однако, по словам Красова, этого не будет, поскольку Россия не изолирована, она имеет много друзей, с которыми продолжает сотрудничать."Уже один из президентов Соединенных Штатов Америки "разорвал" экономику России "в клочья", сейчас другой же представитель администрации США тоже говорит о том, что в свете санкций наша экономика не выживет, Россию ждет хаос. Но это не так. Россия не находится ни в какой изоляции. Вы видите, сколько иностранных лидеров за последнее время приезжали в Москву и встречались с президентом Российской Федерации. Встречались с министром иностранных дел, с председателем правительства Российской Федерации. То есть ни о какой изоляции Российской Федерации речь не идет. То, что происходит якобы побег организаций из Российской Федерации, честно говоря, в мире уже все поделено. Вся экономика поделена, то есть свободных рынков нет. Они очень хорошо считают деньги, они прекращают вид деятельности, но такого рынка, как Российская Федерация они нигде в мире не найдут", – подчеркнул Андрей Красов.Иностранные компании, по его словам, сейчас закрываются, но это не значит, что они сворачивают свою деятельность насовсем. Но при этом сейчас главная задача правительства России, по мнению депутата, состоит в том, чтобы обеспечить рабочие места для населения, чтобы санкции и кризис не сказались на уровне их доходов."Мы это все преодолеем. И сейчас именно эти трудные времена помогают сделать очень важный вывод - кто друг, а кто враг. Мы видим, что творится на Западе, что творится на бензоколонках в тех же США, Германии, во Франции и других европейских странах. Мы видим, как потолок пробивают цены на нефть, на газ. И это еще не все богатства Российской Федерации, есть еще металлы, минеральные удобрения. Соединенные Штаты Америки озабочены тем, что минеральные удобрения, а их больше 50% производит Российская Федерация, у них подорожали больше, чем на 30%. А минеральные удобрения – это урожай, которого в Соединенных Штатах и европейских странах может и не быть. Нам необходимо сделать вывод. Все равно торговля будет продолжена. Но они будут получать наши ресурсы уже не по такой низкой цене, а по гораздо более высокой цене", – сказал он.Интеграция АбхазииЗампредседателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Андрей Красов сказал, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, интеграционные процессы между Россией и Абхазией продолжатся.Делать прогнозы на будущее депутат Госдумы не стал. Однако, по его убеждению, последние события в мире дадут определенный толчок в признании суверенитетов Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.Андрей Красов поблагодарил президента и народ Абхазии за поддержку России в трудную минуту."Я хотел бы поблагодарить президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания за тот митинг, который вчера прошел на центральном стадионе Сухума в поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в поддержку Российской Федерации, в поддержку действий Вооруженных сил Российской Федерации. Огромные слова благодарности хочу выразить и президенту Республики Абхазия, и каждому жителю, который присутствовал на этом мероприятии, и каждому гражданину, кто не смог по каким-то причинам присутствовать. Мы ценим и чувствуем поддержку Абхазии, что в эту трудную минуту вы вместе с нами", – добавил он.

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интервью, мнение, госдума, россия, абхазия, украина, донбасс, выборы в парламент абхазии