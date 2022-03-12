https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1038085162.html

Завершилось голосование на выборах в Народное собрание Абхазии

Завершилось голосование на выборах в Народное собрание Абхазии

По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T20:00+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Избирательные участки для проведения выборов в Народное Собрание Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках на территории страны в 35 избирательных округах.Избирательные участки открылись единовременно в 08:00. По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%. Выборы депутатов Парламента прошли в субботу 12 марта. На них присутствовали наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Международные наблюдатели оценили выборы высоко, хоть они проходили в непростой геополитической и эпидемиологической обстановке.На 35 мандатов в Парламенте претендовали 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В трех округах - 5, 10 и 14 - прошли безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/politolog-ob-otlichii-predvybornoy-kampanii-v-abkhazii-bez-konfrontatsii--1038081816.html

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