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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zavershilos-golosovanie-na-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1038085162.html
Завершилось голосование на выборах в Народное собрание Абхазии
Завершилось голосование на выборах в Народное собрание Абхазии
По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T20:00+0300
2022-03-12T20:10+0300
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии - 2022
выборы в парламент абхазии
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Избирательные участки для проведения выборов в Народное Собрание Абхазии закрылись в 20:00.Голосование проходило на 152 участках на территории страны в 35 избирательных округах.Избирательные участки открылись единовременно в 08:00. По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%. Выборы депутатов Парламента прошли в субботу 12 марта. На них присутствовали наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Международные наблюдатели оценили выборы высоко, хоть они проходили в непростой геополитической и эпидемиологической обстановке.На 35 мандатов в Парламенте претендовали 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.В трех округах - 5, 10 и 14 - прошли безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/primer-ostalnym-inostrannye-nablyudateli-otsenili-khod-vyborov-v-abkhazii-1038080921.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/politolog-ob-otlichii-predvybornoy-kampanii-v-abkhazii-bez-konfrontatsii--1038081816.html
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парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, новости, абхазия

Завершилось голосование на выборах в Народное собрание Абхазии

20:00 12.03.2022 (обновлено: 20:10 12.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Избирательные участки для проведения выборов в Народное Собрание Абхазии закрылись в 20:00.
Голосование проходило на 152 участках на территории страны в 35 избирательных округах.
Избирательные участки открылись единовременно в 08:00. По данным Центризбиркома Абхазии, явка избирателей на выборах в Парламент страны к 18:00 составила 40,2%.
© Sputnik Леон Гуния Явка на выборах в Парламент Абхазии. Данные на 18:00.
Явка на выборах в Парламент Абхазии. Данные на 18:00. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Явка на выборах в Парламент Абхазии. Данные на 18:00.
© Sputnik Леон Гуния
Выборы депутатов Парламента прошли в субботу 12 марта. На них присутствовали наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Международные наблюдатели оценили выборы высоко, хоть они проходили в непростой геополитической и эпидемиологической обстановке.
ПК с представителями госдумы РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
Пресс-центр
Пример остальным: иностранные наблюдатели оценили ход выборов в Абхазии
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На 35 мандатов в Парламенте претендовали 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин.
В трех округах - 5, 10 и 14 - прошли безальтернативные выборы, там представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
Хагба_выборы - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
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Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, получивший больше голосов, вне зависимости от того, сколько избирателей приняло участие в голосовании.
Центральная избирательная комиссия должна зарегистрировать избранных депутатов не позднее семи дней со дня голосования.
Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия
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Выборы в Парламент Абхазии - 2022
20:00
В Абхазии
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