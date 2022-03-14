https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/putin-podpisal-zakon-o-registratsii-inostrannykh-samoletov-1038118278.html

Путин подписал закон о регистрации иностранных самолетов

Путин подписал закон о регистрации иностранных самолетов

Эти меры позволят российским компаниям сохранить парк самолетов и эксплуатировать иностранные воздушные суда на внутренних линиях. 14.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-14T19:20+0300

2022-03-14T19:20+0300

2022-03-14T19:20+0300

россия

санкции

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями, а также выдавать им российские сертификаты летной годности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.К сертификации привлекут сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит профильное ведомство.Железнодорожный подвижной состав теперь должен обязательно проходить пономерной учет. Учитывая повышенный риск санкций против российских компаний, необходимо урегулировать отношения в области пономерного учета на уровне российского нормативного правового акта.Кроме того, закон продлевает до 31 декабря 2023 года срок, до которого субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны выполнить сертификацию средств обеспечения безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/abkhaziya-nazvana-v-spiske-stran-v-kotorykh-mogut-otdokhnut-rossiyane-v-marte-1038109217.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-20-marta-1038048207.html

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россия, санкции