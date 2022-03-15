https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/na-vkus-i-tsvet-nachalos-issledovanie-abkhazskikh-vin-otobrannykh-na-konkurs-1038124810.html

На вкус и цвет: началось исследование абхазских вин для отбора на конкурс

На вкус и цвет: началось исследование абхазских вин для отбора на конкурс

Национальный конкурс абхазских вин проводится с целью выявления и поддержки местных частных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития... 15.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-15T12:05+0300

2022-03-15T12:05+0300

2022-03-15T12:35+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках первого национального конкурса абхазских вин в компании "Вина и воды Абхазии" приступили к лабораторному исследованию продукции частных производителей."Виноделие в Абхазии уходит в глубь истории, и мы решили поднять на определенный уровень не только промышленное виноделие, но и крестьянское, это очень важно, так как крестьяне Абхазии издревле занимались виноделием. Я уверен в том, что конкурс будет проходить интересно, наши сотрудники уже ездят по селам, отбирают у крестьянских хозяйств вина, которые привозят к нам на завод, чтобы проводить предварительные дегустации. Мы, конечно, не будем придираться, но вместе с тем, будем строго относиться к качеству этих вин", – сказал главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.Он подчеркнул, что традиционно у абхазов особое отношение к вину, этот культовый продукт сопровождает их на протяжении всей жизни.Исследование продукции частных производителей для допуска их на первый национальный конкурс вин проходит в лаборатории компании "Вина и воды Абхазии". Химик производственной лаборатории предприятия Жаннетта Асатурян рассказала, что на сегодня специалисты посетили пять хозяйств и было отобрано семь проб."Работницы лаборатории вскроют пробы, проведут экспресс-анализ. Экспресс-дегустация – это когда надо быстро оценить пороки материалов или уже готового вина. Если вино больное, а это уксусное скисание, ожирение, то есть это первые признаки, по которым мы просто бракуем продукцию. После проведения экспресс-дегустации и выявлению того, что вино соответствует определенным критериям, будет проведено дальнейшее исследование на предмет физико-химических испытаний, микробиологических и показателей безопасности", – сообщила Асатурян.Цель конкурса, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба, – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.Прием заявок для участия в конкурсе проходит с 28 февраля и продлится до 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.

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виноделие, новости, винзавод, вино