На вкус и цвет: началось исследование абхазских вин для отбора на конкурс
12:05 15.03.2022 (обновлено: 12:35 15.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Национальный конкурс абхазских вин проводится с целью выявления и поддержки местных частных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках первого национального конкурса абхазских вин в компании "Вина и воды Абхазии" приступили к лабораторному исследованию продукции частных производителей.
"Виноделие в Абхазии уходит в глубь истории, и мы решили поднять на определенный уровень не только промышленное виноделие, но и крестьянское, это очень важно, так как крестьяне Абхазии издревле занимались виноделием. Я уверен в том, что конкурс будет проходить интересно, наши сотрудники уже ездят по селам, отбирают у крестьянских хозяйств вина, которые привозят к нам на завод, чтобы проводить предварительные дегустации. Мы, конечно, не будем придираться, но вместе с тем, будем строго относиться к качеству этих вин", – сказал главный винодел предприятия "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.
Он подчеркнул, что традиционно у абхазов особое отношение к вину, этот культовый продукт сопровождает их на протяжении всей жизни.
"Критерии такие – чтобы у вина не было никаких посторонних тонов, которые не характерны для вина, например, оно не должно быть скисшим. Например, если вино сделано из изабеллы, то мы должны искать тот характерный аромат, который присущ для нашей изабеллы. Если это красное вино, естественно цвет должен быть, вкусовые качества. Но мы не будем придираться так, как придираемся к себе – промышленным предприятиям, мы хотим показать, что крестьяне умеют делать вино", – заметил Валерий Авидзба.
Исследование продукции частных производителей для допуска их на первый национальный конкурс вин проходит в лаборатории компании "Вина и воды Абхазии". Химик производственной лаборатории предприятия Жаннетта Асатурян рассказала, что на сегодня специалисты посетили пять хозяйств и было отобрано семь проб.
"Работницы лаборатории вскроют пробы, проведут экспресс-анализ. Экспресс-дегустация – это когда надо быстро оценить пороки материалов или уже готового вина. Если вино больное, а это уксусное скисание, ожирение, то есть это первые признаки, по которым мы просто бракуем продукцию. После проведения экспресс-дегустации и выявлению того, что вино соответствует определенным критериям, будет проведено дальнейшее исследование на предмет физико-химических испытаний, микробиологических и показателей безопасности", – сообщила Асатурян.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
© Sputnik / Томас Тхайцук Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Лабораторный анализ вин для первого национального конкурса.
Цель конкурса, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба, – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.
Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.
Прием заявок для участия в конкурсе проходит с 28 февраля и продлится до 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.