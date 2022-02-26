На "Гуме" рассказали об истории и перспективах виноделия в Абхазии
18:15 26.02.2022 (обновлено: 18:43 26.02.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии".
СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставку и лекцию о виноделии и виноградарстве в Абхазии организовали на культурно-деловой площадке "Гума" в субботу 26 февраля.
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". Гости выставки могли послушать лекцию главного агронома "Вин и вод Абхазии" Юрия Адзинба и главного винодела предприятия Валерия Авидзба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Валерии Авидзба
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Валерии Авидзба
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юрии Адзинба
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юрии Адзинба
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Валерии Авидзба
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Юрии Адзинба
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
"Это информационно-поддерживающая кампания, чтобы привлечь внимание к конкурсу, и стимулировать абхазских виноделов принять в нем участие", - рассказала руководитель площадки "Гума" Хибла Возба.
Фотографии выставки взяты из книги научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Фарида Кобахиа и гендиректора предприятия "Вина и воды Абхазии" Николая Ачба "Виноградарство и виноделие у древних абхазов".
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава
В рамках лекции, Валерий Авидзба и Юрий Адзинба рассказали об истории виноградарства и виноделия в республике, о том, какую работу проводит винзавода по восстановлению автохтонных сортов винограда.
"История виноделия в Абхазии уходит в глубь веков, первое упоминание о вине – это Нартский эпос, там сказано о винограде и кувшине, в котором делалось вино. Виноград и виноделие известно абхазам уже около трех тысяч лет. Абхазию посещало очень много древнегреческих, древнеримских путешественников, они описывали некоторые сорта нашего винограда и восхищались нашими винами, которые изготавливались в те времена", - сказал Валерий Авидзба.
Традиционно вино сопровождает абхазов во время проведения различных событий – дней рождения, свадеб, праздников. За послевоенное время в республике удалось возродить 22 автохтонных вида винограда, которые были утеряны, подчеркнул Авидзба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава
"У нас есть опытный участок, им занимается Юрий Джабович (Адзинба - прим. ред.), мы сумели вернуть 22 наименования винограда, они сегодня произрастают. Мы из них делаем пробные образцы вина", - заметил он. В продолжении, главный винодел "Вин и вод Абхазии" сообщил, что производители вина в Италии, Франции заинтересованы в аборигенных сортах абхазских виноградов.
Кроме того, Валерий Авидзба рассказал, что в книге "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" удалось описать 41 наименование автохтонных видов абхазского винограда используя специальную литературу и с помощью ученых.
Главный агроном предприятия "Вина и воды Абхазии" Юрий Адзинба добавил, что основную часть аборигенных сортов винограда собирали по всей республике. При восстановлении традиционных сортов винограда специалисты стали выезжать в села республики, рассказал он.
"Из всего того, что мы изучали и имеем некоторое количество, очень мало белоягодных сортов, а в описании ученых, 28 красноягодных сортов, 20 белоягодных и четыре розовых. Мы почти потеряли белоягодные сорта за исключением двух-трех", - с сожалением отметил Адзинба.
Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет весной 2022 года. Цель этого конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава
Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.
Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 28 февраля по 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.