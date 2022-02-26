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https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/na-gume-pokazali-fotovystavku-ob-abkhazskom-vinodelii-1037802592.html
На "Гуме" рассказали об истории и перспективах виноделия в Абхазии
На "Гуме" рассказали об истории и перспективах виноделия в Абхазии
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T18:15+0300
2022-02-26T18:43+0300
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставку и лекцию о виноделии и виноградарстве в Абхазии организовали на культурно-деловой площадке "Гума" в субботу 26 февраля.Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". Гости выставки могли послушать лекцию главного агронома "Вин и вод Абхазии" Юрия Адзинба и главного винодела предприятия Валерия Авидзба. "Это информационно-поддерживающая кампания, чтобы привлечь внимание к конкурсу, и стимулировать абхазских виноделов принять в нем участие", - рассказала руководитель площадки "Гума" Хибла Возба.Фотографии выставки взяты из книги научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Фарида Кобахиа и гендиректора предприятия "Вина и воды Абхазии" Николая Ачба "Виноградарство и виноделие у древних абхазов".В рамках лекции, Валерий Авидзба и Юрий Адзинба рассказали об истории виноградарства и виноделия в республике, о том, какую работу проводит винзавода по восстановлению автохтонных сортов винограда.Традиционно вино сопровождает абхазов во время проведения различных событий – дней рождения, свадеб, праздников. За послевоенное время в республике удалось возродить 22 автохтонных вида винограда, которые были утеряны, подчеркнул Авидзба."У нас есть опытный участок, им занимается Юрий Джабович (Адзинба - прим. ред.), мы сумели вернуть 22 наименования винограда, они сегодня произрастают. Мы из них делаем пробные образцы вина", - заметил он. В продолжении, главный винодел "Вин и вод Абхазии" сообщил, что производители вина в Италии, Франции заинтересованы в аборигенных сортах абхазских виноградов.Кроме того, Валерий Авидзба рассказал, что в книге "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" удалось описать 41 наименование автохтонных видов абхазского винограда используя специальную литературу и с помощью ученых.Главный агроном предприятия "Вина и воды Абхазии" Юрий Адзинба добавил, что основную часть аборигенных сортов винограда собирали по всей республике. При восстановлении традиционных сортов винограда специалисты стали выезжать в села республики, рассказал он.Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет весной 2022 года. Цель этого конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 28 февраля по 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/pervyy-natsionalnyy-konkurs-abkhazskikh-vin-sredi-chastnykh-proizvoditeley-proydet-vesnoy-1037719043.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/nevazhno-kto-otkryl-kuvshin-vystavka-o-kulture-vinodeliya-proshla-v-sukhume-1037741550.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220116/vinodelie-v-abkhazii-vyshel-dokumentalnyy-film-o-traditsionnom-remesle-abkhazov-1037159310.html
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спорт, сухум, шахматы, новости

На "Гуме" рассказали об истории и перспективах виноделия в Абхазии

18:15 26.02.2022 (обновлено: 18:43 26.02.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии".
СУХУМ, 26 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фотовыставку и лекцию о виноделии и виноградарстве в Абхазии организовали на культурно-деловой площадке "Гума" в субботу 26 февраля.
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". Гости выставки могли послушать лекцию главного агронома "Вин и вод Абхазии" Юрия Адзинба и главного винодела предприятия Валерия Авидзба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава

Валерии Авидзба

Валерии Авидзба - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

Валерии Авидзба

© Sputnik / Марианна Кубрава

Юрии Адзинба

Юрии Адзинба - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

Юрии Адзинба

© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
1/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
2/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

Валерии Авидзба

3/7
© Sputnik / Марианна Кубрава

Юрии Адзинба

4/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
5/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
6/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
7/7
© Sputnik / Марианна Кубрава
Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
"Это информационно-поддерживающая кампания, чтобы привлечь внимание к конкурсу, и стимулировать абхазских виноделов принять в нем участие", - рассказала руководитель площадки "Гума" Хибла Возба.
Пресс-конференция Генерального директора компании Николая Владимировича Ачба по вопросу проведения первого национального конкурса абхазских вин им.Н.Б.Ачба - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
В Абхазии
Первый национальный конкурс абхазских вин от частных производителей пройдет весной
22 февраля, 14:45
Фотографии выставки взяты из книги научного сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Фарида Кобахиа и гендиректора предприятия "Вина и воды Абхазии" Николая Ачба "Виноградарство и виноделие у древних абхазов".
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
В рамках лекции, Валерий Авидзба и Юрий Адзинба рассказали об истории виноградарства и виноделия в республике, о том, какую работу проводит винзавода по восстановлению автохтонных сортов винограда.

"История виноделия в Абхазии уходит в глубь веков, первое упоминание о вине – это Нартский эпос, там сказано о винограде и кувшине, в котором делалось вино. Виноград и виноделие известно абхазам уже около трех тысяч лет. Абхазию посещало очень много древнегреческих, древнеримских путешественников, они описывали некоторые сорта нашего винограда и восхищались нашими винами, которые изготавливались в те времена", - сказал Валерий Авидзба.

Традиционная культура: выставка, посвященная абхазскому виноделию - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
В Абхазии
"Неважно, кто открыл кувшин": выставка о культуре виноделия прошла в Сухуме
23 февраля, 20:46
Традиционно вино сопровождает абхазов во время проведения различных событий – дней рождения, свадеб, праздников. За послевоенное время в республике удалось возродить 22 автохтонных вида винограда, которые были утеряны, подчеркнул Авидзба.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
"У нас есть опытный участок, им занимается Юрий Джабович (Адзинба - прим. ред.), мы сумели вернуть 22 наименования винограда, они сегодня произрастают. Мы из них делаем пробные образцы вина", - заметил он. В продолжении, главный винодел "Вин и вод Абхазии" сообщил, что производители вина в Италии, Франции заинтересованы в аборигенных сортах абхазских виноградов.
Кроме того, Валерий Авидзба рассказал, что в книге "Виноградарство и виноделие у древних абхазов" удалось описать 41 наименование автохтонных видов абхазского винограда используя специальную литературу и с помощью ученых.
Винный погреб - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2022
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16 января, 13:35
Главный агроном предприятия "Вина и воды Абхазии" Юрий Адзинба добавил, что основную часть аборигенных сортов винограда собирали по всей республике. При восстановлении традиционных сортов винограда специалисты стали выезжать в села республики, рассказал он.
"Из всего того, что мы изучали и имеем некоторое количество, очень мало белоягодных сортов, а в описании ученых, 28 красноягодных сортов, 20 белоягодных и четыре розовых. Мы почти потеряли белоягодные сорта за исключением двух-трех", - с сожалением отметил Адзинба.
Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет весной 2022 года. Цель этого конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.
© Sputnik / Марианна Кубрава Фотовыставка и лекция о "Виноделии в Абхазии"
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
Все участники конкурса получат подарки – это саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.
Прием заявок для участия в конкурсе будет проходить с 28 февраля по 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.
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