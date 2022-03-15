https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/novye-uliki-i-svideteli-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1038134073.html
Новые улики и свидетели: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
Новые улики и свидетели: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 1 марта. 15.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-15T19:30+0300
2022-03-15T19:30+0300
2022-03-15T19:30+0300
в абхазии
дело о тройном убийстве на набережной сухума
новости
суд
сухум
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНовая улика?Согласно официальной версии обвинения, во время вооруженного нападения в целях самообороны Алхас Авидзба "произвел не менее шести выстрелов из имевшегося при нем пистолета" в сторону Беслана Бганба. В результате Бганба получил ранение правого бедра.В ходе предварительного следствия было обнаружено, что один тюбик геля "Дерматикс" для предотвращения образования рубцов был найден в доме в селе Гуп, где скрывался Беслан Бганба.Свидетель заместитель директора "Абхазфармация" Гаспар Багдасарян рассказал, что найденный в доме гель используется для разглаживания ожогов и послеоперационных рубцов.На заседании 15 марта были зачитаны фонограммы прослушивания телефонных звонков жены Бганба Юлии Инапха, в которых она звонит в интернет-магазины и аптеки России, чтобы узнать, имеются ли у них в наличии гелевые силиконовые пластыри от шрамов. Звонки были осуществлены в январе 2020 года.Кроме того, в январе супруга обвиняемого звонила в медицинский центр "Даниэль" в Адлере, чтобы узнать, проводится ли в центре лазерная шлифовка шрамов.Ранее в суде были зачитаны показания Инапха, в которых она утверждает, что хотела приобрести пластыри и мази для себя, для заживления рубца после кесарева сечения и избавления от растяжек на животе, но купить препараты так и не смогла. Шлифовка лица нужна была для избавления от следов оспы на лице.Незваный гостьРанее на заседании 25 февраля свидетелем выступил Валериан Шанава, зять Беслана Бганба.Он рассказал, что, предположительно, в декабре 2019 года Бганба неожиданно пришел во двор его дома в селе Гуп. Шанава отметил, что удивился, так как до него доходили слухи о том, что его подозревают в причастности к тройному убийству и о том, что его ранили.Бганба попросил родственника на время приютить его у себя, но по словам Шанава, он ему отказал, после чего обвиняемый поселился недалеко, в доме племянника зятя Дмитрия Шанава. Он и был вызван в суд для дачи показаний.Свидетель рассказал, что предположительно после Нового года Валериан Шанава привел своего зятя к нему домой и сказал, что он поживет два-три дня. По словам свидетеля, дядя объяснил ему, что Бганба скрывается от милиции за разбой.По словам свидетеля, когда он познакомился с Бганба, последний имел при себе автомат с разгрузкой. В данных свидетелем показаниях на предварительном следствии он говорил, что у Бганба также был пистолет, из которого он стрелял по сигаретной пачке. В суде Дмитрий настоял, что подобных показаний не давал.Шанава признался, что не хотел соседствовать с Бганба, так как боялся последствий и признавался в этом дяде Валериану.Дмитрий Шанава и Беслан Бганба были задержаны в мае 2020 года.На этом рассмотрение дела о тройном убийстве не завершено. Следующее заседание состоится 15 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/otvod-za-oskorblenie-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1037898110.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/prervannoe-zasedanie-sud-doprosil-novogo-svidetelya-po-troynomu-ubiystvu-v-sukhume-1037783405.html
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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, суд, сухум
Новые улики и свидетели: суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве
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Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 1 марта.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Новая улика?
Согласно официальной версии обвинения, во время вооруженного нападения в целях самообороны Алхас Авидзба "произвел не менее шести выстрелов из имевшегося при нем пистолета" в сторону Беслана Бганба. В результате Бганба получил ранение правого бедра.
В ходе предварительного следствия было обнаружено, что один тюбик геля "Дерматикс" для предотвращения образования рубцов был найден в доме в селе Гуп, где скрывался Беслан Бганба.
Свидетель заместитель директора "Абхазфармация" Гаспар Багдасарян рассказал, что найденный в доме гель используется для разглаживания ожогов и послеоперационных рубцов.
На заседании 15 марта были зачитаны фонограммы прослушивания телефонных звонков жены Бганба Юлии Инапха, в которых она звонит в интернет-магазины и аптеки России, чтобы узнать, имеются ли у них в наличии гелевые силиконовые пластыри от шрамов. Звонки были осуществлены в январе 2020 года.
Кроме того, в январе супруга обвиняемого звонила в медицинский центр "Даниэль" в Адлере, чтобы узнать, проводится ли в центре лазерная шлифовка шрамов.
Ранее в суде были зачитаны показания Инапха, в которых она утверждает, что хотела приобрести пластыри и мази для себя, для заживления рубца после кесарева сечения и избавления от растяжек на животе, но купить препараты так и не смогла. Шлифовка лица нужна была для избавления от следов оспы на лице.
Незваный гость
Ранее на заседании 25 февраля свидетелем выступил Валериан Шанава, зять Беслана Бганба.
Он рассказал, что, предположительно, в декабре 2019 года Бганба неожиданно пришел во двор его дома в селе Гуп. Шанава отметил, что удивился, так как до него доходили слухи о том, что его подозревают в причастности к тройному убийству и о том, что его ранили.
Бганба попросил родственника на время приютить его у себя, но по словам Шанава, он ему отказал, после чего обвиняемый поселился недалеко, в доме племянника зятя Дмитрия Шанава. Он и был вызван в суд для дачи показаний.
Свидетель рассказал, что предположительно после Нового года Валериан Шанава привел своего зятя к нему домой и сказал, что он поживет два-три дня. По словам свидетеля, дядя объяснил ему, что Бганба скрывается от милиции за разбой.
"Периодически он (Бганба - ред.) сам ходил к зятю, и зять его навещал, приносил еду", - сказал он и добавил, что обвиняемый поселился в бельэтажном доме, а он сам все это время жил в пристройке, и они практически не пересекались.
По словам свидетеля, когда он познакомился с Бганба, последний имел при себе автомат с разгрузкой. В данных свидетелем показаниях на предварительном следствии он говорил, что у Бганба также был пистолет, из которого он стрелял по сигаретной пачке. В суде Дмитрий настоял, что подобных показаний не давал.
Шанава признался, что не хотел соседствовать с Бганба, так как боялся последствий и признавался в этом дяде Валериану.
Дмитрий Шанава и Беслан Бганба были задержаны в мае 2020 года.
На этом рассмотрение дела о тройном убийстве не завершено. Следующее заседание состоится 15 марта.