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Инар Ладария встретился с послами России и Венесуэлы в Никарагуа
Инар Ладария встретился с послами России и Венесуэлы в Никарагуа
Никарагуа признала независимость Абхазии 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с российским и венесуэльским дипломатическими представителями, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.В ходе встречи Хохоликов и де Пабло поздравили абхазского дипломата с назначением на ответственную должность Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Никарагуа и пожелали ему успехов в работе.Также дипломаты обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной повестки дня, а также возможности сотрудничества диппредставительств.Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года, в феврале абхазский дипломат прибыл в столицу страны Манагуа и вручил копии верительных грамот никарагуанскому министру иностранных дел Денису Монкаде.Ранее бывший министр иностранных дел Абхазии Даур Кове побывал в Никарагуа с рабочим визитом, во время которого выполнял роль наблюдателя на президентских выборах, прошедших 7 ноября. В рамках визита также были подписаны план мероприятий по взаимодействию между Абхазией и Никарагуа на 2022 год и соглашение об установлении побратимских отношений между столицами республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/posol-abkhazii-v-nikaragua-vruchil-kopii-veritelnykh-gramot-glave-mid-respubliki-1037626669.html
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Инар Ладария встретился с послами России и Венесуэлы в Никарагуа
14:15 16.03.2022 (обновлено: 14:34 16.03.2022) Подписаться на
Никарагуа признала независимость Абхазии 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с российским и венесуэльским дипломатическими представителями, сообщает
пресс-служба МИД Абхазии.
Встреча дипломатических представителей состоялась по приглашению Чрезвычайного и Полномочного посла России в Никарагуа Александра Хохоликова. В мероприятии принимал участие посол Венесуэлы в Никарагуа Хосе Франсиско Хавьер Арруе де Пабло.
В ходе встречи Хохоликов и де Пабло поздравили абхазского дипломата с назначением на ответственную должность Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Никарагуа и пожелали ему успехов в работе.
Также дипломаты обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной повестки дня, а также возможности сотрудничества диппредставительств.
Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года, в феврале абхазский дипломат прибыл в столицу страны Манагуа и вручил копии верительных грамот никарагуанскому министру иностранных дел Денису Монкаде.
Ранее бывший министр иностранных дел Абхазии Даур Кове побывал в Никарагуа с рабочим визитом
, во время которого выполнял роль наблюдателя на президентских выборах, прошедших 7 ноября.
В рамках визита также были подписаны план мероприятий по взаимодействию между Абхазией и Никарагуа на 2022 год и соглашение об установлении побратимских отношений между столицами республик.