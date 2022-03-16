https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/inar-ladariya-vstretilsya-s-poslami-rossii-i-venesuely-v-nikaragua-1038145306.html

Инар Ладария встретился с послами России и Венесуэлы в Никарагуа

Инар Ладария встретился с послами России и Венесуэлы в Никарагуа

Никарагуа признала независимость Абхазии 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T14:15+0300

2022-03-16T14:15+0300

2022-03-16T14:34+0300

мид абхазии

новости

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038142496_0:0:2457:1382_1920x0_80_0_0_9e17e05ebd9d2b3f2151b62d33e3e5b0.jpg

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария встретился с российским и венесуэльским дипломатическими представителями, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.В ходе встречи Хохоликов и де Пабло поздравили абхазского дипломата с назначением на ответственную должность Чрезвычайного и Полномочного посла Абхазии в Никарагуа и пожелали ему успехов в работе.Также дипломаты обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной повестки дня, а также возможности сотрудничества диппредставительств.Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года, в феврале абхазский дипломат прибыл в столицу страны Манагуа и вручил копии верительных грамот никарагуанскому министру иностранных дел Денису Монкаде.Ранее бывший министр иностранных дел Абхазии Даур Кове побывал в Никарагуа с рабочим визитом, во время которого выполнял роль наблюдателя на президентских выборах, прошедших 7 ноября. В рамках визита также были подписаны план мероприятий по взаимодействию между Абхазией и Никарагуа на 2022 год и соглашение об установлении побратимских отношений между столицами республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/posol-abkhazii-v-nikaragua-vruchil-kopii-veritelnykh-gramot-glave-mid-respubliki-1037626669.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180530/sem-priznanij-abxazii-1024096285.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид абхазии, новости, внешняя политика