https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyatnaya-tseremoniya-v-chest-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-proshla-v-gagre-1038147304.html

Памятная церемония в честь погибших в Мартовском наступлении прошла в Гагре

Памятная церемония в честь погибших в Мартовском наступлении прошла в Гагре

В городах и районах Абхазии прошли церемонии в память о защитниках Абхазии, павших во время Мартовской наступательной операции в 1993 году. 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T15:35+0300

2022-03-16T15:35+0300

2022-03-16T15:42+0300

в абхазии

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

новости

гагра

ветераны

холодный март 1993

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Памятная церемония в честь погибших в Мартовской наступательной операции бойцов Абхазской армии прошла в Гагре, сообщила руководитель отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба.По словам Бганба, в памятной церемонии приняло участие более 100 человек. Многие не смогли прийти из-за холодной, снежной погоды. Ученики гагрской абхазской школы прочитали стихотворения на родном языке, посвященные героям, войне и миру.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.В мартовских боях за Сухум погибло 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/v-sukhume-pochtili-pamyat-pavshikh-v-martovskom-nastuplenii-1038145611.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-voinov-abkhazii-pochtili-v-gudaute-1038144700.html

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, гагра, ветераны, холодный март 1993