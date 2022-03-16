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Памятная церемония в честь погибших в Мартовском наступлении прошла в Гагре
Памятная церемония в честь погибших в Мартовском наступлении прошла в Гагре
В городах и районах Абхазии прошли церемонии в память о защитниках Абхазии, павших во время Мартовской наступательной операции в 1993 году. 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T15:35+0300
2022-03-16T15:35+0300
2022-03-16T15:42+0300
в абхазии
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гагра
ветераны
холодный март 1993
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Памятная церемония в честь погибших в Мартовской наступательной операции бойцов Абхазской армии прошла в Гагре, сообщила руководитель отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба.По словам Бганба, в памятной церемонии приняло участие более 100 человек. Многие не смогли прийти из-за холодной, снежной погоды. Ученики гагрской абхазской школы прочитали стихотворения на родном языке, посвященные героям, войне и миру.В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.В мартовских боях за Сухум погибло 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/v-sukhume-pochtili-pamyat-pavshikh-v-martovskom-nastuplenii-1038145611.html
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отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, гагра, ветераны, холодный март 1993
Памятная церемония в честь погибших в Мартовском наступлении прошла в Гагре
15:35 16.03.2022 (обновлено: 15:42 16.03.2022) Подписаться на
В городах и районах Абхазии прошли церемонии в память о защитниках Абхазии, павших во время Мартовской наступательной операции в 1993 году.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Памятная церемония в честь погибших в Мартовской наступательной операции бойцов Абхазской армии прошла в Гагре, сообщила руководитель отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба.
"Сегодня у мемориала павшим защитникам Отечества в Гагре состоялась церемония возложения цветов и памятный митинг в честь погибших в Мартовском наступлении бойцов нашей армии. Присутствовали руководство района, сотрудники отделов администрации, директора школ и старшеклассники. Звучала траурная музыка. На митинге с речью выступили председатель районного Собрания Астан Агрба и депутат Собрания Махаз Эшба", – уточнила она.
По словам Бганба, в памятной церемонии приняло участие более 100 человек. Многие не смогли прийти из-за холодной, снежной погоды. Ученики гагрской абхазской школы прочитали стихотворения на родном языке, посвященные героям, войне и миру.
В ходе Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и с моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению столицы. Однако операция не привела к успеху. После ожесточенных боев с грузинами абхазские подразделения вынуждены были отойти на исходные позиции.
В мартовских боях за Сухум погибло 222 бойца Абхазской армии, несколько сотен человек получили ранения, 23 человека пропали без вести.