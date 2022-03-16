https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-nazval-spetsoperatsiyu-edinstvennym-variantom-samozaschity-dlya-rossii-1038152706.html

Путин назвал спецоперацию единственным вариантом самозащиты для России

Путин назвал спецоперацию единственным вариантом самозащиты для России

Россия не раз выступала против активных действий блока НАТО в восточной Европе, воспринимая близость военных сил организации к российским границам и попытки... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T18:13+0300

2022-03-16T18:13+0300

2022-03-16T18:13+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038152306_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_cc684a326846de0e53b979bad75eb516.jpg

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Глава России Владимир Путин назвал проведение спецоперации единственным вариантом обеспечения безопасности государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.По словам президента, если бы действия российской армии были бы ограничены территориями ЛНР и ДНР, то угроза для России не была бы полностью ликвидирована, и по границам Донбасса пролегла бы новая линия фронта.Кроме того, глава государства указал на следы разработки биологического оружия на Украине, которая проводилась при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки, и напомнил о заявлениях киевских властей о намерении создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. "Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - заявил президент. Президент добавил, что кровопролитие на Украине поощряется коллективным Западом поставляющими киевскому режиму новые партии вооружения, и призвал граждан западных стран не обвинять Россию в негативном эффекте антироссийских санкций. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Руководство страны не раз называла творящееся на Донбассе геноцидом и указывало на это мировому сообществу. Военная спецоперация России на Украине была начала в целях защиты мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет страдавшего от действий правящего в Киеве режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/kievskie-vlasti-otkazalis-vyvodit-voyska-iz-donbassa-zayavil-putin-1038151383.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-o-tom-chto-rossiya-sorvala-plany-ukrainy-nachat-voynu-1038151681.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, украина, новости