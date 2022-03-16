https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-nazval-spetsoperatsiyu-edinstvennym-variantom-samozaschity-dlya-rossii-1038152706.html
Путин назвал спецоперацию единственным вариантом самозащиты для России
Путин назвал спецоперацию единственным вариантом самозащиты для России
Россия не раз выступала против активных действий блока НАТО в восточной Европе, воспринимая близость военных сил организации к российским границам и попытки... 16.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-16T18:13+0300
2022-03-16T18:13+0300
2022-03-16T18:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
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новости
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Глава России Владимир Путин назвал проведение спецоперации единственным вариантом обеспечения безопасности государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.По словам президента, если бы действия российской армии были бы ограничены территориями ЛНР и ДНР, то угроза для России не была бы полностью ликвидирована, и по границам Донбасса пролегла бы новая линия фронта.Кроме того, глава государства указал на следы разработки биологического оружия на Украине, которая проводилась при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки, и напомнил о заявлениях киевских властей о намерении создать собственное ядерное оружие и средства его доставки. "Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - заявил президент. Президент добавил, что кровопролитие на Украине поощряется коллективным Западом поставляющими киевскому режиму новые партии вооружения, и призвал граждан западных стран не обвинять Россию в негативном эффекте антироссийских санкций. Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Руководство страны не раз называла творящееся на Донбассе геноцидом и указывало на это мировому сообществу. Военная спецоперация России на Украине была начала в целях защиты мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет страдавшего от действий правящего в Киеве режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/kievskie-vlasti-otkazalis-vyvodit-voyska-iz-donbassa-zayavil-putin-1038151383.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-o-tom-chto-rossiya-sorvala-plany-ukrainy-nachat-voynu-1038151681.html
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Путин назвал спецоперацию единственным вариантом самозащиты для России
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Россия не раз выступала против активных действий блока НАТО в восточной Европе, воспринимая близость военных сил организации к российским границам и попытки включения в ее члены Грузии и Украины как прямую угрозу собственной безопасности.
СУХУМ, 16 мар - Sputnik.
Глава России Владимир Путин назвал проведение спецоперации единственным вариантом обеспечения безопасности государства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
По словам президента, если бы действия российской армии были бы ограничены территориями ЛНР и ДНР, то угроза для России не была бы полностью ликвидирована, и по границам Донбасса пролегла бы новая линия фронта.
"Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударные наступательные вооружения альянса уже у наших границ", - заявил Путин.
Кроме того, глава государства указал на следы разработки биологического оружия на Украине, которая проводилась при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки, и напомнил о заявлениях киевских властей о намерении создать собственное ядерное оружие и средства его доставки.
"Это была реальная угроза. Уже в обозримом будущем при при зарубежном техническом содействии пронацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения и целью для него, конечно, была бы Россия", - заявил президент.
Президент добавил, что кровопролитие на Украине поощряется коллективным Западом поставляющими киевскому режиму новые партии вооружения, и призвал граждан западных стран не обвинять Россию в негативном эффекте антироссийских санкций.
"Все это ложь, а правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций", - пояснил президент.
Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Руководство страны не раз называла творящееся на Донбассе геноцидом и указывало на это мировому сообществу.
Военная спецоперация России на Украине была начала в целях защиты мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет страдавшего от действий правящего в Киеве режима.