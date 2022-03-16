https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-o-tom-chto-rossiya-sorvala-plany-ukrainy-nachat-voynu-1038151681.html

Путин заявил о том, что Россия сорвала планы Украины начать войну

Путин заявил о том, что Россия сорвала планы Украины начать войну

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. ВС России помогают подразделениям ЛНР и ДНР брать под контроль новые... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T17:40+0300

2022-03-16T17:40+0300

2022-03-16T18:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

новости

украина

донбасс

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов заявил о том, что российская армия сорвала планы украинского режима начать массированное наступление на Донбасс и Крым, сообщает РИА Новости.По словам президента, украинские военные бьют без разбора, как фашисты, и назвал ракетный удар по центру Донецка, в результате которого погибло более 20 человек, "откровенным кровавым терактом". Владимир Путин добавил, что западные страны не заметили ракетного удара по Донецку, точно так же, как игнорировали происходящее на Донбассе предыдущие восемь лет.Глава государства также заметил, что Киеву безразлично население Донбасса, а западные страны, в свою очередь, поощряют кровопролитие, поставляя на Украину вооружение, отправляя туда военных советников и наемников, снабжая разведданными."То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа – все безразлично", – заявил президент.Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля, через три дня после признания независимости ДНР и ЛНР. Объявляя о начале операции, Владимир Путин подчеркнул, что ее целью стала защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, восемь лет страдавших от действий украинского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/kievskie-vlasti-otkazalis-vyvodit-voyska-iz-donbassa-zayavil-putin-1038151383.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/putin-zayavil-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-prokhodit-strogo-po-planu-1038150864.html

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владимир путин, новости, украина, донбасс