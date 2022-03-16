https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/svintsovyy-sarkofag-nayden-arkheologami-pod-notr-damom-1038143981.html

Свинцовый саркофаг найден археологами под Нотр-Дамом

Свинцовый саркофаг найден археологами под Нотр-Дамом

В апреле 2019 года в здании собора Нотр-Дам-де-Пари вспыхнул сильный пожар, приведший к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T12:44+0300

2022-03-16T12:44+0300

2022-03-16T13:10+0300

в мире

новости

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/10/1038144121_0:197:3077:1927_1920x0_80_0_0_1e0e5e1e22c1c5ec087151041fd2021a.jpg

СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Во время работ по реконструкции собора Парижской Богоматери французские археологи обнаружили несколько гробниц и свинцовый саркофаг, предположительно, датируемый XIV-м веком, сообщает "Российская Газета" со ссылкой на Министерство культуры Франции.Находка была сделана во время проверки устойчивости грунта перед установкой строительных лесов для восстановления соборного шпиля. Ремонтная бригада обнаружила подземную систему отопления 19 века, среди кирпичных труб которой был найден саркофаг. Помимо саркофага, археологами были найдены еще несколько захоронений и элементы расписных скульптур, являвшихся частью перегородки XIII века, которая отделяла алтарную часть собора от его нефа – части здания, предназначенной непосредственно для пребывания верующих.Над находками ведут работу археологи, которые завершат ее к 25 марта, после чего реставрация Нотр-Дама продолжится. Открытие собора намечено на 2024 год.Летом 2021 года в Абхазии в ходе археологических раскопок в городище Гюэнос (современная территория Очамчыры - прим. ред.), был обнаружен свинцовый саркофаг, датированный V-VI веками нашей эры. Внутри был найден скелет человека, предположительно, мужчины. Свинцовый саркофаг был обнаружен на территории Абхазии впервые, предыдущие находки были медными и мраморными. По предположению ученых, он предназначался для священнослужителя высокого ранга либо для какого-то знатного человека. Специалисты отмечали, что подобных захоронений на территории бывшего СССР ранее найдено не было. Аналогичные открытия были в Англии, Франции и Турции. После реставрации и тщательного изучения абхазскими и российскими учеными, саркофаг займет достойное место в Абхазском государственном музее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/vskrytie-pokazalo-chto-obnaruzhili-v-drevnem-sarkofage-1036011508.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html

франция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, франция