https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/pushilin-zelenskiy-prognulsya-pod-radikalov-i-kuratorov-no-eto-emu-ne-pomozhet-1038172564.html

Пушилин: Зеленский прогнулся под радикалов и кураторов, но это ему не поможет

Пушилин: Зеленский прогнулся под радикалов и кураторов, но это ему не поможет

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью Sputnik рассказал, кто виновен в недавнем теракте в Донецке, почему ВСУ стреляет по мирным объектам и как республика будет... 17.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-17T19:20+0300

2022-03-17T19:20+0300

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Несмотря на активное продвижение российских войск в рамках демилитаризации и денацификации, Донбасс по-прежнему остается горячей точкой – ежедневно ВСУ и националисты обстреливают города, гибнут мирные жители. Последний теракт, когда сбитая над Донецком украинская ракета "Точка У" унесла жизни 21 человека, а 37 получили ранения, переполнила чашу терпения. В ДНР пообещали наказать всех, кто причастен к этой варварской стрельбе."У нас есть полная картина произошедшего – понимаем, кто отдавал приказы, знаем район, из которого происходил обстрел. Это вблизи города Красноармейска - там расположена 19 отдельная ракетная бригада ВСУ с пунктом постоянной дислокации в городе Хмельницкий. Возглавляет ее полковник Ярошевич. Но это не только его личное решение, оно было согласовано с командующим ООС (Операции объединенных сил – Ред.) - на тот момент Павлюком. Виновные для нас понятны, и должны быть наказаны. Мы приложим максимум усилий для этого", - заверил глава ДНР Денис Пушилин.Он рассказал, что тот же Ярошевич является военным преступником, "на котором кровь наших граждан". Материалы всех его предыдущих преступлений подшиты в Следственном комитете РФ, поскольку еще в 2017 году против него было возбуждено уголовное дело по запрещенным методам ведения войны.На вопрос, знает ли Зеленский и киевские власти о том, как ведут себя солдаты ВСУ и какие преступления продолжают совершать, Пушилин ответил, что "говорить о незнании или непонимании не приходится, потому что картина происходящего видна даже из публичного поля". Однако глава ДНР не знает, что именно докладывают Зеленскому, скрывают ли от него детали некоторых операций и преступлений против мирного населения.По его словам, ситуация дошла до такого предела, что западные кураторы сейчас могут сделать из Зеленского сакральную жертву. "Во-первых, они избавятся от свидетеля преступных указаний, которые наверняка поступают со стороны Запада. И вполне было бы логично предположить, что именно эти указания не дают остановиться специальной военной операции России, не пойти на условия России, вполне логичные и в какой-то степени я бы даже сказал, гуманные, с учетом тех преступлений, которые совершил украинский режим".Глава ДНР уверен, что западные покровители в медийной плоскости отказываются от активной поддержки Украины, украинского режима, но "мы прекрасно понимаем, что те поставки вооружения, которые продолжаются и усиливаются в адрес Украины со стороны стран Запада, несут очень серьезную угрозу".В том, что в последнее время ВСУ и националисты стреляют по важной инфраструктуре ДНР и ЛНР, в частности по водопроводам, подстанциям, есть четкий умысел, уверен собеседник. Таким образом они стараются нанести максимально возможный урон Донбассу и пытаются создать гуманитарную катастрофу. А вторая причина – это психологическое состояние, в котором оказались сами солдаты ВСУ и нацбаты - чувствуя безысходность, они пытаются отомстить.Пушилин отметил, что западные кураторы даже не задумываются над тем, что все их преступления фиксируются. Показателен был запуск по Донецку ракеты "Точка У", который западные СМИ вначале не заметили, а потом цинично преподнесли как атаку российских войск на Киев.При этом глава ДНР заверил: несмотря на то, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры, гуманитарная ситуация в республике находится под контролем.На вопрос о кадровом дефиците из-за мобилизации и возможной частичной демобилизации Пушилин ответил, что пока об этом речи не идет. В данный момент формируются резервы, поскольку они могут понадобиться для противостояния возможному контрнаступлению на уже освобожденные населенные пункты солдат ВСУ. "Потому что для проживающих там людей самый страшный сон, - если Украина к ним снова вернется"."Поэтому мы должны быть во всеоружии. Говорить об остановке мобилизационных действий пока нельзя. Сможем говорить об этом после подписания указа. Пока он не подписан", - отметил Пушилин.Он рассказал, что Донбасс не против принять граждан Украины, которые оставили населенные пункты Донецкой области сразу после начала боевых действий на этой территории. Это касается обычных гражданских лиц, управленцев, которых ДНР считает своими людьми, и никаких разделений делать не будет.По его словам, процесс восстановления разрушенных националистами городов уже понятен, как и механизм финансирования. Но для этого нужно время. Сейчас самое главное - обеспечить население гуманитарной помощью, восстановить дороги, электро- и газоснабжение, административные здания."Восстановление разрушенного жилого фонда не произойдет одномоментно. Где это возможно, сейчас закрывается тепловой конкур, чтобы пока еще, люди могли пережить весну. А кому необходимо, продолжает оказываться помощь по эвакуации в пункты временного размещения на территории России", - заключил Денис Пушилин.Полностью интервью смотрите на Рутьюб-канале "Sputnik на русском"

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/pushilin-o-voennykh-prestupleniyakh-vsu-chuvstvuyut-bezyskhodnost-i-pytayutsya-otomstit-1038172427.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/medvedev-zayavil-chto-rossiya-postavit-na-mesto-vsekh-oborzevshikh-nedrugov-1038162728.html

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денис пушилин, днр, лнр, россия, украина, интервью, мнение