https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-o-feykakh-v-otnoshenii-inala-ardzinba-pokazatel-chto-on-khorosho-rabotaet-1038194369.html

Политолог о фейках про Инала Ардзинба: показатель, что он хорошо работает

Политолог о фейках про Инала Ардзинба: показатель, что он хорошо работает

Политолог Лейла Тания в интервью радио Sputnik рассказала о том, как "устроены" фейки и на какой эффект рассчитывают их создатели. 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T20:46+0300

2022-03-18T20:46+0300

2022-03-18T22:45+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Если исходить из правил информационной войны, основной удар направляется именно против тех, кто представляет наибольшую угрозу позициям оппонентов, сказала в интервью радио Sputnik политолог Лейла Тания, комментируя фейки в отношении главы МИД Абхазии Инала Ардзинба.Под удар попадают те, кто хорошо работает, кто хорошо справляется со своей задачей, именно их хотят дискредитировать в информационном поле, считает Тания.На одном из грузинских ресурсов была информация о том, что Владимир Путин хочет разобраться, почему провалилась разведывательная операция на Украине, так как службы якобы поставляли президенту неверную информацию. Авторы в этом контексте прямо указывают на расхищение средств, называют имена бывшего помощника Владимира Путина, Владислава Суркова, других известных персон, в том числе нынешнего министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба.Тания напомнила, что деятельность Ардзинба высоко оценила и Мария Захарова, официальный представитель МИД России.Исходя из этого, со своей функцией Инал Ардзинба справлялся отлично, чем и вызвал негатив, сказала Лейла Тания."Мы должны быть готовы к таким вбросам и нападкам в отношении особо перспективных и принципиальных деятелей. Мы видим сколько негатива выбрасывается в отношение Владимира Путина, при этом, когда вы слушаете его обращения, видите его выступления, видно насколько логично и последовательно этот человек объясняет мотивы тех или иных решений", - отметила Тания.Новый руководитель министерства иностранных дел Абхазии выступил с жесткой критикой в отношение Грузии, что вызвало большое неприятие в грузинской среде.В начале своей работы в МИД Абхазии, Инал Ардзинба задал очень высокую планку для международного позиционирования республики с тем, чтобы прорвать изоляцию, считает Тания. Об этом говорит и инициатива предоставления Абхазии статуса наблюдателя в Организации объединенных наций, заключила политолог.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/feyki-i-informatsionnaya-voyna-intervyu-politologa-leyly-taniya-1038197779.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/politolog-ob-informatsionnoy-voyne-vokrug-situatsii-na-ukraine-idet-borba-za-umy-lyudey-1038180317.html

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инал ардзинба, политика, мид абхазии, мнение