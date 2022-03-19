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Батал Чежия уступил таджикскому спортсмену на вечере бокса в Москве
Батал Чежия уступил таджикскому спортсмену на вечере бокса в Москве
Бой продолжался шесть раундов, каждый по три минуты. 19.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-19T19:55+0300
2022-03-19T19:55+0300
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Боксер из Абхазии Батал Чежия уступил таджикскому спортсмену Махмадражабу Шарипову в турнире Шамо Боксинг в Москве. Трансляцию боя показал телеканал "Спортивный".Спортсмены выступили во второй средней весовой категории - 76 килограммов, бой шел шесть раундов, каждый по три минуты. Это был первый поединок за вечер, дошедший до шести раундов.Чежия вышел на ринг под знаменитую песню "Аиааира" на стихи Лели Тванба, ставшую гимном победы в Отечественной войне народа Абхазии. Решением судей, победу в поединке одержал Шарипов. При равном весе он был немного выше ростом. Батал Чежия провел 15 боев на профессиональном ринге, в которых одержал десять побед, потерпел три поражения и два боя окончились вничью. Чежия обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В российском рейтинге абхазский боксер на 13-й строчке, в мировом на – 208-й.
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Батал Чежия уступил таджикскому спортсмену на вечере бокса в Москве
19:55 19.03.2022 (обновлено: 20:15 19.03.2022) Подписаться на
Бой продолжался шесть раундов, каждый по три минуты.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik.
Боксер из Абхазии Батал Чежия уступил таджикскому спортсмену Махмадражабу Шарипову в турнире Шамо Боксинг в Москве. Трансляцию боя показал телеканал "Спортивный
".
Спортсмены выступили во второй средней весовой категории - 76 килограммов, бой шел шесть раундов, каждый по три минуты. Это был первый поединок за вечер, дошедший до шести раундов.
Чежия вышел на ринг под знаменитую песню "Аиааира
" на стихи Лели Тванба, ставшую гимном победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Решением судей, победу в поединке одержал Шарипов. При равном весе он был немного выше ростом.
Батал Чежия провел 15 боев на профессиональном ринге, в которых одержал десять побед, потерпел три поражения и два боя окончились вничью. Чежия обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В российском рейтинге абхазский боксер на 13-й строчке, в мировом на – 208-й.