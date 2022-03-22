https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1038251991.html

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

Суд продолжил рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 22 марта. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T19:25+0300

2022-03-22T19:25+0300

2022-03-22T19:38+0300

сухумский городской суд

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

дело о тройном убийстве на набережной сухума

стрельба на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikПоказания сестрыПервой на заседание в качестве свидетеля была вызвана сестра обвиняемого Эрика Чкадуа Екатерина Ардзинба. Она отказалась давать показания в суде, воспользовавшись правом не свидетельствовать против близкого родственника. Гособвинение зачитало показания Ардзинба, данные на предварительном следствии.Она рассказывала, что 22 ноября 2019 года Эрик Чкадуа с 15:00 до 15:30 находился дома и был расстроен, услышав новость об убийстве в Сухуме, так как знал пострадавших лично. Утром свидетельница также связывалась с братом и, по его словам, он находился дома.Ардзинба отметила, что ей не известно, были ли у Чкадуа конфликты с убитыми Шамба и Авидзба.Показания Риты Шенкао В суде была допрошена Рита Шенкао, мать свидетеля Зухраба Шенкао. Ранее судом были зачитаны депонированные показания мужчины, в которых говорится, что он отдал свои автономера "А 122 РН" обвиняемому Чкадуа по его просьбе. По версии обвинения, именно эти номера были на машине Toyota Mark 2, на которой обвиняемые приехали к месту убийства.Свидетельница рассказала, что после задержания ее сына, его избивали до тех пор, пока "не получили, что хотели" и заставили его сказать, что он передавал номера, а также угрожали членам семьи. По какой причине задержали Зухраба, свидетельница не знает и утверждает, что "никаких номеров у него не было" и он не передавал их Чкадуа."Через полтора месяца его вывезли до границы (с Россией - ред.) и отпустили. Сейчас он не может заехать, потому что ему угрожают. Он бы сейчас заехал и дал показания", – сказала Шенкао.В ранее данных показаниях Рита Шенкао рассказывает, что не знала об отношениях ее дочери Жанны с обвиняемым Чкадуа, пока дочь не рассказала ей, что она от него беременна. На заседании Шенкао высказалась против оглашения подробностей личной жизни дочери и заявила, что отказывается от ранее данных показаний.Схрон оружияСогласно версии обвинения по делу о тройном убийстве, Дато Ахалая отвечал за обеспечение оружием, боеприпасами и приобретение транспорта для совершения преступления.11 мая 2020 года в одном из многоэтажных домов по улице Картозия в Новом районе Сухума был обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов – автоматы и пулеметы системы "Калашников", гранатометы, ручные гранаты, пистолеты, патроны, самодельное взрывное устройство.В конце мая следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника 1-го отдела Государственной службы охраны республики Ахры Джопуа и бывшего сотрудника Государственной службы охраны Дато Ахалая (обвиняемого по делу о тройном убийстве – ред.).На заседании был допрошен Леон Уридия – старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска. Он рассказал, что в мае 2020 года в управление поступила информация, что в Новом районе, в квартире, принадлежащей Иналу Цвижба, который на тот момент был сотрудником охраны президента, хранится оружие."По данному адресу сначала он открыл одну квартиру, нежилую, где делали ремонт. Мы ему сказали, что знаем, что где-то здесь хранится оружие и чтоб он нам показал. Он дал свое согласие, открыл соседнюю квартиру, сказал, что она принадлежит его сестре, а ключи у него. Он открыл квартиру, в одной из комнат обнаружили оружие, взрывные устройства, боеприпасы", – рассказал свидетель.По его словам, Цвижба объяснил, что оружие принадлежит его бывшему начальнику Ахре Джопуа, который в ноябре 2019 года попросил его спрятать оружие на некоторое время у себя. Ту же просьбу попросил оказать Дато Ахалая, который объяснил, что его вызвали на допрос в прокуратуру и обещал после процедуры забрать оружие.Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска Туаев Арсентий, который также участвовал в обыске квартиры отметил, что при нем Цвижба не объяснял, кому принадлежит оружие.В ранее данных показаниях Чалмаз говорил, что Ахра Джопуа и молодой человек плотного телосложения приехали во двор к Иналу Цвижба на внедорожнике, из которого стали вытаскивать металлические ящики и заносить в подъезд."Пока мы стояли, они сделали мимо нас пять-шесть рейсов", – говорится в показаниях. Однако в суде Чалмаз заявил, что такого не говорил.Суд продолжает рассмотрение дела и допрос свидетелей. Следующее заседание состоится 29 марта.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220302/otvod-za-oskorblenie-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1037898110.html

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сухумский городской суд, служба безопасности республики абхазия, дело о тройном убийстве на набережной сухума, стрельба на набережной сухума