https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/valeriy-kvarchiya-podvel-itogi-raboty-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038251506.html

Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии

Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии

Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. В первом туре выбрали депутатов по 17 округам, второй тур пройдет еще в 17 округах, также в одном округе... 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T17:45+0300

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пресс-центр

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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги работы шестого созыва Народного Собрания Абхазии, полномочия которого истекают 12 апреля 2022 года.За пять лет работы, было проведено 89 сессий, на которых был принят 181 законопроект в окончательном чтении, все они вступили в силу. Всего депутаты рассмотрели 220 законопроектов, из них 128 были направлены в законодательный орган от Администрации президента, 77 предложили народные избранники, два законопроекта от Верховного суда. Кроме того, спикер сообщил, что депутаты не успели принять в окончательном чтении 30 законопроектов.Валерий Кварчия напомнил, что парламентарии шестого созыва сформировали состав Конституционного суда республики. Парламент также успешно работал по налаживанию связей с законодательными органами зарубежных государств, заметил спикер."Депутаты принимают участие в Женевских международных дискуссиях. Наши парламентарии являются наблюдателями в парламентском собрании Союза Белоруссии и России, на мой взгляд, это очень значимо", – сказал спикер Парламента.Во время непростых общественно-политических событий в стране Народное Собрание выступало в роли стабилизирующей силы, отметил он и добавил, что у шестого созыва Парламента есть хорошие достижения в работе.По его словам, давно назрел вопрос предоставления Народному Собранию нового просторного помещения, где могли бы без стеснения разместиться как депутаты и работники аппарата Парламента, так и представители различных структур и СМИ, принимающие участие в заседаниях. В нынешних условиях довольно тяжело вести заседания, так как при возникновении между депутатами спорных моментов, отключение микрофона кому-то из них не приносит результата из-за ограниченного пространства помещения.По его словам, вопрос предоставления нового здания Парламенту поднимался не раз, было несколько предложений, однако подходящего варианта еще не было. Также Валерий Кварчия считает нужным увеличение количества депутатов с 35 человек до 45, объясняя это тем, что это даст возможность работать над большим числом законопроектов, что соответственно повысит результативность законодательного органа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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работа vi созыва парламента абхазии, парламент абхазии, абхазия