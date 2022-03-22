https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/valeriy-kvarchiya-podvel-itogi-raboty-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038251506.html
Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии
Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. В первом туре выбрали депутатов по 17 округам, второй тур пройдет еще в 17 округах, также в одном округе... 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T17:45+0300
2022-03-22T17:45+0300
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СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги работы шестого созыва Народного Собрания Абхазии, полномочия которого истекают 12 апреля 2022 года.За пять лет работы, было проведено 89 сессий, на которых был принят 181 законопроект в окончательном чтении, все они вступили в силу. Всего депутаты рассмотрели 220 законопроектов, из них 128 были направлены в законодательный орган от Администрации президента, 77 предложили народные избранники, два законопроекта от Верховного суда. Кроме того, спикер сообщил, что депутаты не успели принять в окончательном чтении 30 законопроектов.Валерий Кварчия напомнил, что парламентарии шестого созыва сформировали состав Конституционного суда республики. Парламент также успешно работал по налаживанию связей с законодательными органами зарубежных государств, заметил спикер."Депутаты принимают участие в Женевских международных дискуссиях. Наши парламентарии являются наблюдателями в парламентском собрании Союза Белоруссии и России, на мой взгляд, это очень значимо", – сказал спикер Парламента.Во время непростых общественно-политических событий в стране Народное Собрание выступало в роли стабилизирующей силы, отметил он и добавил, что у шестого созыва Парламента есть хорошие достижения в работе.По его словам, давно назрел вопрос предоставления Народному Собранию нового просторного помещения, где могли бы без стеснения разместиться как депутаты и работники аппарата Парламента, так и представители различных структур и СМИ, принимающие участие в заседаниях. В нынешних условиях довольно тяжело вести заседания, так как при возникновении между депутатами спорных моментов, отключение микрофона кому-то из них не приносит результата из-за ограниченного пространства помещения.По его словам, вопрос предоставления нового здания Парламенту поднимался не раз, было несколько предложений, однако подходящего варианта еще не было. Также Валерий Кварчия считает нужным увеличение количества депутатов с 35 человек до 45, объясняя это тем, что это даст возможность работать над большим числом законопроектов, что соответственно повысит результативность законодательного органа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-mid-abkhazii-otchitalis-o-rezultatakh-55-go-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1036653268.html
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работа vi созыва парламента абхазии, парламент абхазии, абхазия
Валерий Кварчия подвел итоги работы шестого созыва Парламента Абхазии
17:45 22.03.2022 (обновлено: 17:50 22.03.2022) Подписаться на
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. В первом туре выбрали депутатов по 17 округам, второй тур пройдет еще в 17 округах, также в одном округе будут повторные выборы.
СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спикер Парламента Валерий Кварчия на пресс-конференции в Sputnik подвел итоги работы шестого созыва Народного Собрания Абхазии, полномочия которого истекают 12 апреля 2022 года.
За пять лет работы, было проведено 89 сессий, на которых был принят 181 законопроект в окончательном чтении, все они вступили в силу. Всего депутаты рассмотрели 220 законопроектов, из них 128 были направлены в законодательный орган от Администрации президента, 77 предложили народные избранники, два законопроекта от Верховного суда. Кроме того, спикер сообщил, что депутаты не успели принять в окончательном чтении 30 законопроектов.
"Также в 85 законов были внесены изменения и дополнения. В течение пяти лет Народное Собрание приняло 400 постановлений, было ратифицировано 18 международных договоров. Кроме того, в Парламенте было создано 26 временных парламентских комиссий по различным вопросам", – отметил он.
Валерий Кварчия напомнил, что парламентарии шестого созыва сформировали состав Конституционного суда республики. Парламент также успешно работал по налаживанию связей с законодательными органами зарубежных государств, заметил спикер.
"Депутаты принимают участие в Женевских международных дискуссиях. Наши парламентарии являются наблюдателями в парламентском собрании Союза Белоруссии и России, на мой взгляд, это очень значимо", – сказал спикер Парламента.
Во время непростых общественно-политических событий в стране Народное Собрание выступало в роли стабилизирующей силы, отметил он и добавил, что у шестого созыва Парламента есть хорошие достижения в работе.
По его словам, давно назрел вопрос предоставления Народному Собранию нового просторного помещения, где могли бы без стеснения разместиться как депутаты и работники аппарата Парламента, так и представители различных структур и СМИ, принимающие участие в заседаниях. В нынешних условиях довольно тяжело вести заседания, так как при возникновении между депутатами спорных моментов, отключение микрофона кому-то из них не приносит результата из-за ограниченного пространства помещения.
По его словам, вопрос предоставления нового здания Парламенту поднимался не раз, было несколько предложений, однако подходящего варианта еще не было. Также Валерий Кварчия считает нужным увеличение количества депутатов с 35 человек до 45, объясняя это тем, что это даст возможность работать над большим числом законопроектов, что соответственно повысит результативность законодательного органа.