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"Балтийские тигры" готовятся к прыжку в пропасть

"Балтийские тигры" готовятся к прыжку в пропасть

Прибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации, пишет военный аналитик Александр Хроленко для Sputnik. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T19:37+0300

2022-03-23T19:37+0300

2022-03-23T19:37+0300

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Безрассудная милитаризация стран Балтии, непрерывная цепь маневров НАТО, постоянное присутствие на территории Латвии, Литвы и Эстонии иностранных войсковых контингентов и ударных вооружений сформировали взрывоопасный потенциал конфликта с сопредельными Беларусью и Россией. Заведомо самоубийственная для "балтийских тигров" вооруженная агрессия против "неправильных" соседей становится делом времени или команды из Вашингтона. События на Украине подтверждают: геополитический смысл расширения НАТО на восток–не посевы демократии, а горячая война с Москвой и Минском.Боевая группа расширенного (иностранного) присутствия НАТО в Латвии продолжает принимать пополнение из Канады – 460 артиллеристов со своим вооружением и техникой. Численность канадского войскового контингента на базе Адажи увеличится до 660 солдат, и это более 10 процентов от состава Национальных вооруженных сил Латвии.Канадские специалисты играют главную роль в организации маневров и обучении латвийских военнослужащих на базе Адажи. Более того, канадцы заявили о готовности перейти от учений к боевым действиям.В рамках операции "Успокоение" Канада также направила на Балтику свои ракетные фрегаты типа Halifax, развернет патрульный самолет CP-140 Aurora, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, надводных кораблей противника, и постановки минных заграждений.Заметим, в Латвии и без того уже пятый год присутствует значительный и хорошо вооруженный контингент иностранных войск – более 1500 солдат из Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. Еще до начала спецоперации ВС России на Украине Пентагон дополнительно перебросил в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии, а также несколько истребителей F-35 и три десятка вертолетов AH-64 Apache.После 24 февраля в Восточную Европу дополнительно передислоцировали около 22 тысяч иностранных военнослужащих, альянс впервые мобилизовал свои силы быстрого реагирования – около 40 тысяч военнослужащих, в том числе из "нейтральных" Финляндии и Швеции.Однако президент Латвии Эгилс Левитс требует постоянного присутствия Армии США и размещения на латвийской территории "совершенно иностранной" военной базы. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсуждает поставки для НВС турецких ударных беспилотников Bayraktar, и размышляет, как отправить опытных "добровольцев" на Украину – без привязки к НВС. Собственно, и другие "балтийские тигры" демонстрируют маниакальную склонность к последнему прыжку – в пропасть.Коридоры кончаются стенкамиПрибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации. Иностранное военное присутствие нарастили Литва (350 немецких солдат) и Эстония (1000 британских солдат и танки Challenger, 200 французских солдат и четыре истребителя Mirage).Страны Балтии выслали десять сотрудников российских посольств в знак солидарности с Украиной.Латвия, Литва и Эстония мечтают о морской блокаде России и сопутствующей безнаказанности за свои агрессивные действия. Поэтому требуют от старших партнеров по ЕС и НАТО закрытия морских портов для кораблей и судов под флагом РФ, бесплатных средств дальней ПВО типа ЗРК Patriot. Литва недавно приобрела норвежские комплексы, которые работают по высоте до 16 км, по дальности – до 40 км, но этого уже не хватает.После трехнедельных полигонных тренировок на юге Литвы в формате учений Unified Response батальон великого князя литовского Альгирдаса переместился в "стратегический" Мариямпольский уезд, сопредельный с российской Калининградской областью России. В северной части так называемого Сувалкского коридора, соединяющего страны Балтии с Польшей и "большим НАТО" литовские бойцы отрабатывают патрулирование и другие тактические операции. С целью не допустить давно ожидаемого вторжения российско-белорусских войск, соединения Гродненской области (РБ) с Калининградской (РФ), и захвата Прибалтики.Литовская национальная армия относится к этой фантасмагории весьма серьезно, готовится под натиском противника отступать в города, и сражаться там – за спинами мирных жителей (вспоминаем тактику ВСУ в Мариуполе).В морском порту Клайпеда пришвартовался немецкий фрегат Sachsen-Anhalt, ракетное оружие которого предназначено для поражения дальних воздушных, надводных и наземных целей. Кто противник? Вопрос риторический, акценты внешней политики стран НАТО расставлены на годы вперед.Надев камуфляж, литовский президент Гитанас Науседа лично навестил военнослужащих бронетанкового батальона Сухопутных войск США на полигоне в Пабраде, будто бы в республике нет ничего важнее американского военного присутствия и проамериканского холуйства.Истребители F-16 ВВС Бельгии в воздушном пространстве Эстонии ежедневно по пять часов отрабатывают полеты на предельно малых высотах – около 150 метров – в непосредственной близости от российских границ. Известно, что полеты на малых высотах используются для прорыва ПВО противника(в Ленинградской и Псковской областях). Россия со своей стороны спокойно держит бельгийские истребители в перекрестии прицелов. Прилетят – получат.МИД России отметил, что наращивание иностранной военной группировки и инфраструктуры НАТО в Балтийском регионе носит провокационный характер и усиливает степень конфронтации.Между тем, объективных причин для региональной тревоги у "партнеров" нет и быть не может. Миролюбивые Россия и Беларусь не имеют территориальных претензий к странам Балтии, которые искусственно загнаны Вашингтоном и Брюсселем в систему вражды и русофобии. На финише этого проекта маячит специальная операция ВС России по принуждению к миру (демилитаризация). Москва не видит смысла в антироссийской политике балтийских соседей, и призывает Латвию, Литву, Эстонию не бросаться в пропасть. Даже за очень большие деньги от ЕС, США и НАТО вторую жизнь не купишь.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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