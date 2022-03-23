https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/baltiyskie-tigry-gotovyatsya-k-pryzhku-v-propast-1038270267.html
"Балтийские тигры" готовятся к прыжку в пропасть
"Балтийские тигры" готовятся к прыжку в пропасть
Прибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации, пишет военный аналитик Александр Хроленко для Sputnik. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T19:37+0300
2022-03-23T19:37+0300
2022-03-23T19:37+0300
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Безрассудная милитаризация стран Балтии, непрерывная цепь маневров НАТО, постоянное присутствие на территории Латвии, Литвы и Эстонии иностранных войсковых контингентов и ударных вооружений сформировали взрывоопасный потенциал конфликта с сопредельными Беларусью и Россией. Заведомо самоубийственная для "балтийских тигров" вооруженная агрессия против "неправильных" соседей становится делом времени или команды из Вашингтона. События на Украине подтверждают: геополитический смысл расширения НАТО на восток–не посевы демократии, а горячая война с Москвой и Минском.Боевая группа расширенного (иностранного) присутствия НАТО в Латвии продолжает принимать пополнение из Канады – 460 артиллеристов со своим вооружением и техникой. Численность канадского войскового контингента на базе Адажи увеличится до 660 солдат, и это более 10 процентов от состава Национальных вооруженных сил Латвии.Канадские специалисты играют главную роль в организации маневров и обучении латвийских военнослужащих на базе Адажи. Более того, канадцы заявили о готовности перейти от учений к боевым действиям.В рамках операции "Успокоение" Канада также направила на Балтику свои ракетные фрегаты типа Halifax, развернет патрульный самолет CP-140 Aurora, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, надводных кораблей противника, и постановки минных заграждений.Заметим, в Латвии и без того уже пятый год присутствует значительный и хорошо вооруженный контингент иностранных войск – более 1500 солдат из Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. Еще до начала спецоперации ВС России на Украине Пентагон дополнительно перебросил в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии, а также несколько истребителей F-35 и три десятка вертолетов AH-64 Apache.После 24 февраля в Восточную Европу дополнительно передислоцировали около 22 тысяч иностранных военнослужащих, альянс впервые мобилизовал свои силы быстрого реагирования – около 40 тысяч военнослужащих, в том числе из "нейтральных" Финляндии и Швеции.Однако президент Латвии Эгилс Левитс требует постоянного присутствия Армии США и размещения на латвийской территории "совершенно иностранной" военной базы. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсуждает поставки для НВС турецких ударных беспилотников Bayraktar, и размышляет, как отправить опытных "добровольцев" на Украину – без привязки к НВС. Собственно, и другие "балтийские тигры" демонстрируют маниакальную склонность к последнему прыжку – в пропасть.Коридоры кончаются стенкамиПрибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации. Иностранное военное присутствие нарастили Литва (350 немецких солдат) и Эстония (1000 британских солдат и танки Challenger, 200 французских солдат и четыре истребителя Mirage).Страны Балтии выслали десять сотрудников российских посольств в знак солидарности с Украиной.Латвия, Литва и Эстония мечтают о морской блокаде России и сопутствующей безнаказанности за свои агрессивные действия. Поэтому требуют от старших партнеров по ЕС и НАТО закрытия морских портов для кораблей и судов под флагом РФ, бесплатных средств дальней ПВО типа ЗРК Patriot. Литва недавно приобрела норвежские комплексы, которые работают по высоте до 16 км, по дальности – до 40 км, но этого уже не хватает.После трехнедельных полигонных тренировок на юге Литвы в формате учений Unified Response батальон великого князя литовского Альгирдаса переместился в "стратегический" Мариямпольский уезд, сопредельный с российской Калининградской областью России. В северной части так называемого Сувалкского коридора, соединяющего страны Балтии с Польшей и "большим НАТО" литовские бойцы отрабатывают патрулирование и другие тактические операции. С целью не допустить давно ожидаемого вторжения российско-белорусских войск, соединения Гродненской области (РБ) с Калининградской (РФ), и захвата Прибалтики.Литовская национальная армия относится к этой фантасмагории весьма серьезно, готовится под натиском противника отступать в города, и сражаться там – за спинами мирных жителей (вспоминаем тактику ВСУ в Мариуполе).В морском порту Клайпеда пришвартовался немецкий фрегат Sachsen-Anhalt, ракетное оружие которого предназначено для поражения дальних воздушных, надводных и наземных целей. Кто противник? Вопрос риторический, акценты внешней политики стран НАТО расставлены на годы вперед.Надев камуфляж, литовский президент Гитанас Науседа лично навестил военнослужащих бронетанкового батальона Сухопутных войск США на полигоне в Пабраде, будто бы в республике нет ничего важнее американского военного присутствия и проамериканского холуйства.Истребители F-16 ВВС Бельгии в воздушном пространстве Эстонии ежедневно по пять часов отрабатывают полеты на предельно малых высотах – около 150 метров – в непосредственной близости от российских границ. Известно, что полеты на малых высотах используются для прорыва ПВО противника(в Ленинградской и Псковской областях). Россия со своей стороны спокойно держит бельгийские истребители в перекрестии прицелов. Прилетят – получат.МИД России отметил, что наращивание иностранной военной группировки и инфраструктуры НАТО в Балтийском регионе носит провокационный характер и усиливает степень конфронтации.Между тем, объективных причин для региональной тревоги у "партнеров" нет и быть не может. Миролюбивые Россия и Беларусь не имеют территориальных претензий к странам Балтии, которые искусственно загнаны Вашингтоном и Брюсселем в систему вражды и русофобии. На финише этого проекта маячит специальная операция ВС России по принуждению к миру (демилитаризация). Москва не видит смысла в антироссийской политике балтийских соседей, и призывает Латвию, Литву, Эстонию не бросаться в пропасть. Даже за очень большие деньги от ЕС, США и НАТО вторую жизнь не купишь.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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россия, украина, аналитика, мнение, ес, нато
"Балтийские тигры" готовятся к прыжку в пропасть
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Александр Хроленко
Военный обозреватель
Прибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации, пишет военный аналитик Александр Хроленко для Sputnik.
Безрассудная милитаризация стран Балтии, непрерывная цепь маневров НАТО, постоянное присутствие на территории Латвии, Литвы и Эстонии иностранных войсковых контингентов и ударных вооружений сформировали взрывоопасный потенциал конфликта с сопредельными Беларусью и Россией. Заведомо самоубийственная для "балтийских тигров" вооруженная агрессия против "неправильных" соседей становится делом времени или команды из Вашингтона. События на Украине подтверждают: геополитический смысл расширения НАТО на восток–не посевы демократии, а горячая война с Москвой и Минском.
Боевая группа расширенного (иностранного) присутствия НАТО в Латвии продолжает принимать пополнение из Канады – 460 артиллеристов со своим вооружением и техникой. Численность канадского войскового контингента на базе Адажи увеличится до 660 солдат, и это более 10 процентов от состава Национальных вооруженных сил Латвии.
Канадские специалисты играют главную роль в организации маневров и обучении латвийских военнослужащих на базе Адажи. Более того, канадцы заявили о готовности перейти от учений к боевым действиям.
В рамках операции "Успокоение" Канада также направила на Балтику свои ракетные фрегаты типа Halifax, развернет патрульный самолет CP-140 Aurora, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок, надводных кораблей противника, и постановки минных заграждений.
Заметим, в Латвии и без того уже пятый год присутствует значительный и хорошо вооруженный контингент иностранных войск – более 1500 солдат из Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии. Еще до начала спецоперации ВС России на Украине Пентагон дополнительно перебросил в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии, а также несколько истребителей F-35 и три десятка вертолетов AH-64 Apache.
После 24 февраля в Восточную Европу дополнительно передислоцировали около 22 тысяч иностранных военнослужащих, альянс впервые мобилизовал свои силы быстрого реагирования – около 40 тысяч военнослужащих, в том числе из "нейтральных" Финляндии и Швеции.
Однако президент Латвии Эгилс Левитс требует постоянного присутствия Армии США и размещения на латвийской территории "совершенно иностранной" военной базы. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обсуждает поставки для НВС турецких ударных беспилотников Bayraktar, и размышляет, как отправить опытных "добровольцев" на Украину – без привязки к НВС. Собственно, и другие "балтийские тигры" демонстрируют маниакальную склонность к последнему прыжку – в пропасть.
Коридоры кончаются стенками
Прибалтика становится эпицентром военно-политической эскалации. Иностранное военное присутствие нарастили Литва (350 немецких солдат) и Эстония (1000 британских солдат и танки Challenger, 200 французских солдат и четыре истребителя Mirage).
Страны Балтии выслали десять сотрудников российских посольств в знак солидарности с Украиной.
Латвия, Литва и Эстония мечтают о морской блокаде России и сопутствующей безнаказанности за свои агрессивные действия. Поэтому требуют от старших партнеров по ЕС и НАТО закрытия морских портов для кораблей и судов под флагом РФ, бесплатных средств дальней ПВО типа ЗРК Patriot. Литва недавно приобрела норвежские комплексы, которые работают по высоте до 16 км, по дальности – до 40 км, но этого уже не хватает.
После трехнедельных полигонных тренировок на юге Литвы в формате учений Unified Response батальон великого князя литовского Альгирдаса переместился в "стратегический" Мариямпольский уезд, сопредельный с российской Калининградской областью России. В северной части так называемого Сувалкского коридора, соединяющего страны Балтии с Польшей и "большим НАТО" литовские бойцы отрабатывают патрулирование и другие тактические операции. С целью не допустить давно ожидаемого вторжения российско-белорусских войск, соединения Гродненской области (РБ) с Калининградской (РФ), и захвата Прибалтики.
Литовская национальная армия относится к этой фантасмагории весьма серьезно, готовится под натиском противника отступать в города, и сражаться там – за спинами мирных жителей (вспоминаем тактику ВСУ в Мариуполе).
В морском порту Клайпеда пришвартовался немецкий фрегат Sachsen-Anhalt, ракетное оружие которого предназначено для поражения дальних воздушных, надводных и наземных целей. Кто противник? Вопрос риторический, акценты внешней политики стран НАТО расставлены на годы вперед.
Надев камуфляж, литовский президент Гитанас Науседа лично навестил военнослужащих бронетанкового батальона Сухопутных войск США на полигоне в Пабраде, будто бы в республике нет ничего важнее американского военного присутствия и проамериканского холуйства.
Истребители F-16 ВВС Бельгии в воздушном пространстве Эстонии ежедневно по пять часов отрабатывают полеты на предельно малых высотах – около 150 метров – в непосредственной близости от российских границ. Известно, что полеты на малых высотах используются для прорыва ПВО противника(в Ленинградской и Псковской областях). Россия со своей стороны спокойно держит бельгийские истребители в перекрестии прицелов. Прилетят – получат.
Одновременно на польской территории, вблизи границ Республики Беларусь активно сосредоточивается бронетехника США. НАТО заявляет о новых четырех группах передового базирования в Восточной Европе (всего – восемь).
МИД России отметил, что наращивание иностранной военной группировки и инфраструктуры НАТО в Балтийском регионе носит провокационный характер и усиливает степень конфронтации.
Между тем, объективных причин для региональной тревоги у "партнеров" нет и быть не может. Миролюбивые Россия и Беларусь не имеют территориальных претензий к странам Балтии, которые искусственно загнаны Вашингтоном и Брюсселем в систему вражды и русофобии. На финише этого проекта маячит специальная операция ВС России по принуждению к миру (демилитаризация). Москва не видит смысла в антироссийской политике балтийских соседей, и призывает Латвию, Литву, Эстонию не бросаться в пропасть. Даже за очень большие деньги от ЕС, США и НАТО вторую жизнь не купишь.
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