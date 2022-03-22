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Украинской государственности более всего угрожает "второй фронт" Польши

Украинской государственности более всего угрожает "второй фронт" Польши

Военно-политическая активность Варшавы на киевском направлении преследует цели раздела Украины и польской аннексии западно-украинских регионов. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T18:15+0300

2022-03-22T18:15+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательМосква не позволит этого сделать, невзирая на одобрение и поддержку руководством США и НАТО "суверенной" польской интервенции на украинской территории.Ранее в Кракове тестировали систему предупреждения о воздушной опасности. В польских СМИ взвешивали шансы на успех "миротворческой миссии НАТО", и пришли к выводу, что "имеющиеся у России в Европе обычные вооруженные силы… лишь в три раза превосходят по размеру польскую армию".Распространение подобной информации может быть частью операции прикрытия – перед вводом польских войск на территорию четырех областей Западной Украины (Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской), с прицелом на их отторжение.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 20 марта предусмотрительно заявила, что США не направят свои войска на Украину, но какая-либо из натовских стран может вступить на территорию "незалежной" по своей инициативе, которую поддержит Вашингтон (https://ria.ru/20220320/ssha-1779145438.html). Разумеется, под флагом Польши на украинской территории могут действовать войска нескольких стран НАТО. Вероятность увидеть ядерный гриб над Варшавой становится выше.Семнадцать из 30 государств-членов НАТО втянуты в авантюру "proxy war" поставками вооружений (https://t.me/sputniklive/33799) или соучастием военных инструкторов (наемников). И неслучайно венгерский премьер-министр Виктор Орбан после консультаций по видеосвязи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем 21 марта заявил: "На столе НАТО лежат опасные предложения".Безрассудное подключение Польши и других стран альянса непосредственно к боевым действиям на Украине против могущественного ядерного государства равнозначно началу Третьей мировой войны с катастрофическими для всего человечества последствиями.При этом РФ будет всеми средствами защищать безопасность своих границ, а НАТО – надуманные "ценности", надувную "демократию" и американскую "исключительность".Возвращение КиеваРоссийские подразделения ВДВ 21 марта значительно продвинулись вперед в пригородах украинской столицы, овладели засекреченным командным пунктом (подземное сооружение), вытеснили батальоны ВСУ и НГУ, захватили в качестве трофеев много вооружения, включая исправные танки Т-64 и Т-72, ​​поставленные Германией противотанковые гранатометы Panzerfaust-3, натовские переносные зенитные ракетные комплексы.Разведка США сегодня предупредила Генштаб ВСУ, что в ближайшие 10 дней российские войска замкнут кольцо окружения вокруг Киева. Американцы рекомендуют усилить оборону украинской столицы, а сил и средств для этого недостаточно.Вроде бы, самое подходящее время для открытия "второго фронта" на западе Украины. Однако развернутые на территории России и Беларуси комплексы ПВО "Триумф" дальностью поражения до 400 км надежно контролируют воздушное пространство над всей Украиной, поэтому незваные и недобрые гости здесь летают недолго.Российские боевые самолеты и вертолеты, высокоточные "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" методично и непрерывно перемалывают позиции и объекты ВСУ, лагеря иностранных "добровольцев". Настолько эффективно, что даже президент США Джозеф Байден понял: гиперзвуковой "Кинжал" невозможно остановить. Во всех средах боевого применения инициатива полностью принадлежит российским войскам. Западные эксперты сообщают о высокой вероятности подключения к спецоперации РФ на Украине Вооруженных сил Республики Беларусь. Куда ни кинь – всюду "партнерам" клин.В Евросоюзе еще пытаются рассуждать о политической и экономической изоляции России. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс отметила: "Мы готовим следующий сильный пакет ограничительных мер, который необходимо принять в срочном порядке… Заглядывая в будущее, необходимо использовать замороженные активы РФ и частных лиц для компенсации нанесенного войной ущерба Украине".Издание Politico называет главной и практически недостижимой целью поездки Байдена в Европу не помощь Украине, а сокращение закупок российских газа и нефти. Politico признает, что давление Вашингтона на Москву "не уменьшает пропасть между Востоком и Западом, не помогает США удерживать мировое лидерство" – коллективный Запад еще никогда не был столь одинок в своих действиях.Действительно, попытки США и ЕС "наказать" Россию не разделяют Китай, Индия, Вьетнам, ЮАР, Бразилия и многие другие страны – значительно большая часть человечества. Все понимают: любое государство, не выполняющее своекорыстных требований Вашингтона, рискует в любой момент оказаться таким же "врагом", как и Москва. Даже покорные Соединенным Штатам японцы утратили сочувствие к Украине после того, как Зеленский назвал удар самураев по Перл-Харбору в 1941 году "террористической атакой на Америку".В сухом остатке украинского эксперимента Вашингтона – беспросветное будущее: падение и без того низкого авторитета "гегемона" в мире, возвращение изготовителям социального "продукта" (миллионы пассионарных беженцев в странах НАТО), значительные экономические проблемы ЕС и США, подрыв позиций доллара и евро, международной системы платежей и логистики.Между тем, киевский режим продолжает вести страну к пропасти: готовит стратегию партизанской войны в условиях затяжных боевых действий, ставит задачу Генштабу ВСУ "измотать" российские войска, чтобы вынудить Москву согласиться с украинским планом по референдуму. Поразительная недальновидность. Безопасность и государственность Украине гарантируют только Вооруженные силы России – военные гарнизоны в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и других крупных городах, как это и было столетиями ранее.По данным опросов общественного мнения, на Украине более 74 процентов населения "за" мир с Россией на любых условиях, но киевский режим имеет иные цели. Части ВСУ (НГУ) заминировали шестую часть (более 82 тысяч квадратных километров) территории страны, прилегающую морскую акваторию (https://ria.ru/20220322/turtsiya-1779384762.html), и не выпускают мирных жителей из городов, используя их в качестве "живого щита". Президент Владимир Зеленский останется в истории Мазепой 2.0, предавшим интересы украинского народа в угоду иностранным хозяевам.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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