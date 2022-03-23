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Спецназ России уничтожил более 300 националистов в Харьковской области
Спецназ России уничтожил более 300 националистов в Харьковской области
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации денацификации Украины, призванную в частности юридически закрепить нейтральный статус... 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T19:14+0300
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В ходе военной спецоперации в Украине российский спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области, сообщается на сайте Росгвардии.После спецназовцы под командованием Хайрудинова организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи.В сообщении рассказывается еще о нескольких эпизодах проявления мужества и героизма при выполнении служебно-боевых задач военнослужащими Росгвардии. Речь идет в частности об офицерах Исакове, Марченко и Карепове. За мужество и героизм при исполнении служебного долга последний награжден медалью "За отвагу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vsu-nesut-sereznye-poteri-i-lisheny-vozmozhnosti-ikh-vospolnyat-zayavil-pushilin-1038260289.html
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Спецназ России уничтожил более 300 националистов в Харьковской области
19:14 23.03.2022 (обновлено: 19:23 23.03.2022) Подписаться на
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации денацификации Украины, призванную в частности юридически закрепить нейтральный статус последней.
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
В ходе военной спецоперации в Украине российский спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области, сообщается
на сайте Росгвардии.
"Офицер спецназа Росгвардии полковник С. Хайрудинов руководил действиями подчиненных, которые выполняли задачи на особо опасном направлении с самого начала специальной военной операции в Харьковской области. В ходе ожесточенных боев росгвардейцы под его командованием неоднократно прорывали оборону противника, в результате освободили пять населенных пунктов, уничтожили более 300 боевиков националистических формирований, захватили различные трофеи, включая оружие и военную технику", - говорится в релизе.
После спецназовцы под командованием Хайрудинова организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи.
В сообщении рассказывается еще о нескольких эпизодах проявления мужества и героизма при выполнении служебно-боевых задач военнослужащими Росгвардии. Речь идет в частности об офицерах Исакове, Марченко и Карепове. За мужество и героизм при исполнении служебного долга последний награжден медалью "За отвагу".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.