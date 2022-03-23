https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/spetsnaz-rossii-unichtozhil-bolee-300-natsionalistov-v-kharkovskoy-oblasti-1038270121.html

Спецназ России уничтожил более 300 националистов в Харьковской области

Спецназ России уничтожил более 300 националистов в Харьковской области

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации денацификации Украины, призванную в частности юридически закрепить нейтральный статус... 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T19:14+0300

2022-03-23T19:14+0300

2022-03-23T19:23+0300

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В ходе военной спецоперации в Украине российский спецназ в ожесточенном противостоянии уничтожил более 300 националистов в Харьковской области, сообщается на сайте Росгвардии.После спецназовцы под командованием Хайрудинова организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи.В сообщении рассказывается еще о нескольких эпизодах проявления мужества и героизма при выполнении служебно-боевых задач военнослужащими Росгвардии. Речь идет в частности об офицерах Исакове, Марченко и Карепове. За мужество и героизм при исполнении служебного долга последний награжден медалью "За отвагу".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vsu-nesut-sereznye-poteri-i-lisheny-vozmozhnosti-ikh-vospolnyat-zayavil-pushilin-1038260289.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/bolee-70-protsentov-rossiyan-podderzhivayut-voennuyu-spetsoperatsiyu-v-ukraine-1038264476.html

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