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Абхазия и Россия подпишут договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения
Абхазия и Россия подпишут договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения
Сотрудничество в области железнодорожного сообщения будет затрагивать более десяти направлений взаимодействия, оно коснется как грузовых, так и пассажирских... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T18:15+0300
2022-03-24T18:15+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии и Министерство транспорта России подпишут договор о сотрудничестве в области железнодорожного сообщения, рассказал Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.Он также добавил, что абхазская сторона уже подписала документ, и на днях такая же процедура состоится в Минтрансе России.Заключение такого договора существенно повлияет на работу "Абхазской железной дороги", подчеркнул Хазириши. По его словам, это позволит увеличить количество пассажирских поездов, прибывающих в республику, запустить дополнительные туристические поезда и транзитные перевозки через наши порты."В этом протоколе указаны такие общие направления, а более детализировано все эти вопросы будут решать рабочие группы. Новые пассажирские поезда, скорее всего, будут прибывать из Нижнего Новгорода и Казани, но это тоже будет уточняться в рамках рабочей группы", – отметил Хазириши.Российские коллеги обещали помочь с реконструкцией и модернизацией тяговых подстанций, обслуживающих абхазские железнодорожные линии, сказал Хазириши и добавил, что речь идет о передаче республике спецоборудования по остаточной стоимости.Для выполнения пунктов протокола АЖД взяла на себя обязательство по благоустройству железнодорожной станции "Гагрипш" до 29 апреля совместно с администрацией Гагрского района, а также оборудование стоянки поездов колонками для энергообеспечения.
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новости, железная дорога, министерство транспорта рф
Абхазия и Россия подпишут договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения
18:15 24.03.2022 (обновлено: 18:25 24.03.2022) Подписаться на
Сотрудничество в области железнодорожного сообщения будет затрагивать более десяти направлений взаимодействия, оно коснется как грузовых, так и пассажирских перевозок.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии и Министерство транспорта России подпишут договор о сотрудничестве в области железнодорожного сообщения, рассказал Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.
"Уже утвержден перечень вопросов – их больше десятка. В их число входит решение проблем в пассажирском сообщении, развитие инфраструктуры, увеличение грузового сообщения и контейнерных перевозок, подключение к системе электронного обмена информацией, продажа локомотивов", – уточнил Хазириши.
Он также добавил, что абхазская сторона уже подписала документ, и на днях такая же процедура состоится в Минтрансе России.
Заключение такого договора существенно повлияет на работу "Абхазской железной дороги", подчеркнул Хазириши. По его словам, это позволит увеличить количество пассажирских поездов, прибывающих в республику, запустить дополнительные туристические поезда и транзитные перевозки через наши порты.
"В этом протоколе указаны такие общие направления, а более детализировано все эти вопросы будут решать рабочие группы. Новые пассажирские поезда, скорее всего, будут прибывать из Нижнего Новгорода и Казани, но это тоже будет уточняться в рамках рабочей группы", – отметил Хазириши.
Российские коллеги обещали помочь с реконструкцией и модернизацией тяговых подстанций, обслуживающих абхазские железнодорожные линии, сказал Хазириши и добавил, что речь идет о передаче республике спецоборудования по остаточной стоимости.
Для выполнения пунктов протокола АЖД взяла на себя обязательство по благоустройству железнодорожной станции "Гагрипш" до 29 апреля совместно с администрацией Гагрского района, а также оборудование стоянки поездов колонками для энергообеспечения.