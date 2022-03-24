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Абхазия и Россия подпишут договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения

Абхазия и Россия подпишут договор о сотрудничестве в сфере железнодорожного сообщения

Сотрудничество в области железнодорожного сообщения будет затрагивать более десяти направлений взаимодействия, оно коснется как грузовых, так и пассажирских... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T18:15+0300

2022-03-24T18:15+0300

2022-03-24T18:25+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии и Министерство транспорта России подпишут договор о сотрудничестве в области железнодорожного сообщения, рассказал Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.Он также добавил, что абхазская сторона уже подписала документ, и на днях такая же процедура состоится в Минтрансе России.Заключение такого договора существенно повлияет на работу "Абхазской железной дороги", подчеркнул Хазириши. По его словам, это позволит увеличить количество пассажирских поездов, прибывающих в республику, запустить дополнительные туристические поезда и транзитные перевозки через наши порты."В этом протоколе указаны такие общие направления, а более детализировано все эти вопросы будут решать рабочие группы. Новые пассажирские поезда, скорее всего, будут прибывать из Нижнего Новгорода и Казани, но это тоже будет уточняться в рамках рабочей группы", – отметил Хазириши.Российские коллеги обещали помочь с реконструкцией и модернизацией тяговых подстанций, обслуживающих абхазские железнодорожные линии, сказал Хазириши и добавил, что речь идет о передаче республике спецоборудования по остаточной стоимости.Для выполнения пунктов протокола АЖД взяла на себя обязательство по благоустройству железнодорожной станции "Гагрипш" до 29 апреля совместно с администрацией Гагрского района, а также оборудование стоянки поездов колонками для энергообеспечения.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/obem-zhd-gruzoperevozok-v-abkhazii-uvelichilsya-v-tri-raza-po-sravneniyu-s-2021-godom-1038015206.html

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новости, железная дорога, министерство транспорта рф