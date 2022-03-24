https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kvarchiya-popravki-o-vosstanovlenii-abkhazskoy-prinadlezhnosti-ostayutsya-v-sile-1038277806.html

Кварчия: поправки о восстановлении абхазской национальности остаются в силе

Кварчия: поправки о восстановлении абхазской национальности остаются в силе

На заседании 21 марта Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния". 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T12:55+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Внеочередное заседание сессии Парламента, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", прошло с нарушением регламента, заявил спикер Народного Собрания Валерий Кварчия на пресс-конференции в четверг, 24 марта.Так называемая внеочередная сессия была проведена под председательством заместителя спикера Парламента Михаила Сангулия, что нарушает статьи регламента Народного Собрания, заявил Кварчия."В частности нарушена статья 16 пункт 1, согласно которому спикер ведет заседание Парламента. Пункт 2, спикер ведает внутренним распорядком работы Парламента, что не было взято во внимание. Статья 17, заместители спикера Парламента по поручению спикера Парламента ведут заседания, я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание", – заявил Валерий Кварчия.Внеочередное заседание Парламента может состояться по предложению президента или по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению спикера Парламента."Абсолютно ничего такого не было", – сказал спикер Парламента.На заседании 21 марта Парламент Абхазии в окончательном чтении внес изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния".Согласно изменениям, в статью 47 часть 1 Гражданского кодекса было внесено дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.Объясняя необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс, Кварчия отмечал, что в связи с историческими событиями – Кавказской войной и последовавшим за ней махаджирством (вынужденное переселение горцев в Османскую империю - прим.), большое количество представителей абхазской диаспоры проживает на территории различных государств.Помимо этого, в советский период, когда Абхазия была автономией в составе Грузии, с 1937 по 1941 годы, грузинское руководство сменило абхазские фамилии на грузинский лад без всякого на то одобрения самих людей, меняя их национальность.Однако с решением Парламента не согласилась общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа", которая объявила митинг на площади Свободы в Сухуме 22 марта. Позже решение о проведении митинга было пересмотрено, так как Парламент на внеочередном собрании отменил принятые поправки, сообщили организаторы митинга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/kvarchiya-samurzakantsy-dolzhny-imet-pravo-vosstanovit-abkhazskoe-grazhdanstvo-1038260865.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-u-grazhdanskiy-kodeks-1038228338.html

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