https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/oon-prinyala-antirossiyskuyu-rezolyutsiyu-po-situatsii-na-ukraine-1038286881.html

ООН приняла антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине

ООН приняла антироссийскую резолюцию по ситуации на Украине

Ранее проект российской резолюции, предполагающий достижение режима прекращения огня с помощью переговоров для эвакуации мирных граждан, был не принят Советом... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T19:37+0300

2022-03-24T19:37+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Принятая резолюция требует "немедленного прекращения российских боевых действий против Украины" и прекращения блокады городов, а также содержит призыв исполнить резолюцию Генассамблеи, принятую 2 марта и включающую в себя прекращение специальной военной операции и вывод войск с территории Украины.Также документ содержит ряд гуманитарных требований, включающий в себя защиту мирного населения и гражданской инфраструктуры, журналистов и медицинского персонала, обеспечение безопасных гуманитарных коридоров для мирных граждан, в том числе иностранцев.Резолюция была подготовлен после того, как проект Мексики и Франции не был принят в Совете Безопасности ООН, так как содержал политические оценки, осуждающие Россию, и была обречен на вето с ее стороны. По заявлению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, представители западных стран отказывались принимать резолюцию, не включающую в себя политические оценки ситуации - а такой документ в Совете Безопасности был бы заблокирован Россией. Между тем, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, не могут предписывать принудительных мер в отношении того или иного государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/sovbez-oon-ne-prinyal-gumanitarnuyu-rezolyutsiyu-rossii-po-ukraine-1038273512.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/oon-desyat-millionov-chelovek-pokinuli-svoi-doma-iz-za-konflikta-na-ukraine-1038218624.html

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