https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/registratsiya-partiy-i-initsiativnykh-grupp-po-okrugu-18-v-gudaute-nachnetsya-25-marta-1038278518.html

Регистрация партий и инициативных групп по округу №18 в Гудауте начнется 25 марта

Регистрация партий и инициативных групп по округу №18 в Гудауте начнется 25 марта

В округе №18 (Гудаутский городской первый) 14 мая пройдут повторные выборы депутата в Парламент Абхазии, так как ни один кандидат по этому округу не был... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T13:12+0300

2022-03-24T13:12+0300

2022-03-24T13:35+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов для участия в повторных выборах в Народное Собрание Абхазии по округу №18 в городе Гудаута будет длиться с 25 марта по 14 апреля, до 18:00, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Согласно календарному плану, выдвижение кандидатов в депутаты также запланировано на период с 25 марта по 14 апреля, до 18:00. Регистрация кандидатов в депутаты продлится с 14 апреля по 4 мая. Опубликование в СМИ сообщения о регистрации кандидатов в депутаты должно произойти не позднее, чем на четвертый день после регистрации.Также не позднее, чем за 10 дней до выборов (до 4 мая), должно состояться оповещение избирателей о времени и месте голосования и предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления.Окружные и участковые избирательные комиссии получат избирательные бюллетени за один-два дня до выборов.Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии пройдет 14-15 мая, направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК не позднее двух дней после выборов.Регистрация избранного депутата Парламента и публикация сообщения об итогах выборов и списков избранных депутатов должны произойти не позднее, чем через семь дней после выборов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/krivoe-zerkalo-vyborov-ozhidaniya-i-realnost-1038237467.html

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