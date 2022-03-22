https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/krivoe-zerkalo-vyborov-ozhidaniya-i-realnost-1038237467.html
Кривое зеркало выборов: ожидания и реальность
Кривое зеркало выборов: ожидания и реальность
Какое влияние могут оказывать социальные сети на итоги голосования на выборах в Парламент, рассуждает колумнист Sputnik. 22.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-22T10:05+0300
2022-03-22T10:05+0300
2022-03-22T10:53+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
колумнисты
мнение
политика
парламент абхазии
выборы в парламент абхазии
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Когда 12 марта вскрыли урны для голосования на выборах в Народное Собрание Абхазии и огласили предварительные результаты, я испытал некое удовлетворение. Нет, конечно же, не от результатов. В этом плане у меня не было особого оптимизма. Я был уверен, что в массе своей выбор электората и мои предпочтения не сойдутся, поэтому тут особых потрясений не было. А доволен был лишь тем, что очередной раз для себя убедился, что моя оценка влияния соцсетей на итоги голосования получила подтверждение.Процесс смакованияРазличные способы общения в сети прочно утвердились у нас немного с опозданием от всего остального мира. Если по срокам, то лет на десять. Если внимательно присмотреться, можно отследить агентов влияния, которые достаточно успешно создавали как положительный фон для участников политической борьбы, так и резко негативный. Какими методами это производилось, можно толстенную книгу написать, но я сейчас о конкретных выборах.У большей части нашего активного общества создалась иллюзия, что мнения, которые бытуют в сети, которые бурно обсуждаются, в том числе и по поводу кандидатов в президенты и в депутаты Народного Собрания, и есть мерило, тот самый стандарт. Что очень важно, как характеризуется та или иная личность участниками соцсетей. Тут мусолят все: и нюансы биографии, и личную жизнь, что я считаю недопустимым, как и выпады относительно внешности, достаток и даже размер обуви. И вот когда, по мнению участников дискуссий, определяется, достоин претендент или нет, делаются совершенно неоправданные прогнозы перспектив его победы или проигрыша по итогам голосования.От обратногоНо пора бы всем понять, что ударная часть электората, его масса, которая определит результат, не обитает в соцсетях. Или, если даже присутствует, старается оставаться в тени, предпочитая наблюдать со стороны за возней вокруг кандидатов. А потом в день голосования они приходят на избирательные участки и делают выбор, абсолютно независимо от того, что напророчили блогеры или просто активные участники соцсетей. И вот таких избирателей подавляющее большинство. Сколько раз лично мне пришлось в этом убедиться, до такой степени, что порой стараюсь строить предположения от обратного. Диванная тактикаЛишний раз подтверждают мою правоту попытки участников соцсетей организовать какое-нибудь протестное мероприятие или же митинг в поддержку. Вспомните, сколько было комментирующих и призывающих, а сколько реально вышло на улицу из домов, квартир, кабинетов. Не надо смотреть на мир сквозь розовые очки. Если хотите чего то добиться, выбирайте более действенные способы достижения цели.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-abkhazii-naznachil-datu-povtornykh-vyborov-po-gudautskomu-okrugu-18-1038135609.html
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колумнисты, мнение, политика, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии
Кривое зеркало выборов: ожидания и реальность
10:05 22.03.2022 (обновлено: 10:53 22.03.2022) Подписаться на
Какое влияние могут оказывать социальные сети на итоги голосования на выборах в Парламент, рассуждает колумнист Sputnik.
Когда 12 марта вскрыли урны для голосования на выборах в Народное Собрание Абхазии и огласили предварительные результаты, я испытал некое удовлетворение. Нет, конечно же, не от результатов. В этом плане у меня не было особого оптимизма.
Я был уверен, что в массе своей выбор электората и мои предпочтения не сойдутся, поэтому тут особых потрясений не было. А доволен был лишь тем, что очередной раз для себя убедился, что моя оценка влияния соцсетей на итоги голосования получила подтверждение.
Процесс смакования
Различные способы общения в сети прочно утвердились у нас немного с опозданием от всего остального мира. Если по срокам, то лет на десять.
Тут, помимо простого человеческого общения, раз за разом были апробированы и внедрены методы психологической обработки сознания общества.
Если внимательно присмотреться, можно отследить агентов влияния, которые достаточно успешно создавали как положительный фон для участников политической борьбы, так и резко негативный. Какими методами это производилось, можно толстенную книгу написать, но я сейчас о конкретных выборах.
У большей части нашего активного общества создалась иллюзия, что мнения, которые бытуют в сети, которые бурно обсуждаются, в том числе и по поводу кандидатов в президенты и в депутаты Народного Собрания, и есть мерило, тот самый стандарт.
Что очень важно, как характеризуется та или иная личность участниками соцсетей. Тут мусолят все: и нюансы биографии, и личную жизнь, что я считаю недопустимым, как и выпады относительно внешности, достаток и даже размер обуви. И вот когда, по мнению участников дискуссий, определяется, достоин претендент или нет, делаются совершенно неоправданные прогнозы перспектив его победы или проигрыша по итогам голосования.
От обратного
Но пора бы всем понять, что ударная часть электората, его масса, которая определит результат, не обитает в соцсетях. Или, если даже присутствует, старается оставаться в тени, предпочитая наблюдать со стороны за возней вокруг кандидатов. А потом в день голосования они приходят на избирательные участки и делают выбор, абсолютно независимо от того, что напророчили блогеры или просто активные участники соцсетей.
И вот таких избирателей подавляющее большинство. Сколько раз лично мне пришлось в этом убедиться, до такой степени, что порой стараюсь строить предположения от обратного.
Раскритиковали в пух и прах – быть ему победителем. Расхвалили, разрекламировали – даже во второй тур не пройдет. Это наша суровая реальность. И давно пора всем это понять. Пока кардинально не изменят существующее выборное законодательство, результаты голосования еще долго будут приводить нас в ступор.
Диванная тактика
Лишний раз подтверждают мою правоту попытки участников соцсетей организовать какое-нибудь протестное мероприятие или же митинг в поддержку. Вспомните, сколько было комментирующих и призывающих, а сколько реально вышло на улицу из домов, квартир, кабинетов. Не надо смотреть на мир сквозь розовые очки. Если хотите чего то добиться, выбирайте более действенные способы достижения цели.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.