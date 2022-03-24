https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/zabolevaemost-tuberkulezom-v-rossii-dostigla-istoricheskogo-minimuma-1038275198.html
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума
В 2020 году Россия достигла индикаторных значений стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза "END TB", в 2021 году организация исключила ее из списка стран с... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T10:26+0300
2022-03-24T10:26+0300
2022-03-24T10:50+0300
новости
медицина
министерство здравоохранения рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038275088_0:191:3076:1921_1920x0_80_0_0_3ba9a6e78a68c5797bd032debacb04fa.jpg
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг исторического минимума, по итогам предыдущего года отмечается снижение на 4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.Мурашко отметил, что по предварительным данным на конец 2021 года, несмотря на то, что пандемия COVID-19 стала испытанием для стабильной работы всех служб здравоохранения, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.При этом, по словам главы Минздрава, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоев населения, о чем свидетельствует снижение доли больных туберкулезом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.По статистике Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одним из самых смертоносных заболеваний, ежегодно на планете от него умирает почти 1,5 млн человек, 7,5 тысяч из них - россияне. Борьбе с этой тяжелой болезнью даже посвящен один из дней в году - 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В России за последние 10 лет отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В период с 2010 по 2019 годы показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился (в 1,9 раза) со средними темпами снижения в 5,7% в год, что стало одним из лучших показателей в мире.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/menee-40-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-1038272887.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minzdrav-peredal-tkuarchalskoy-tsrb-novuyu-skoruyu-1038265822.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038275088_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_05273605aa032d69ac20ebef21fd7eef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, медицина, министерство здравоохранения рф
Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума
10:26 24.03.2022 (обновлено: 10:50 24.03.2022) Подписаться на
В 2020 году Россия достигла индикаторных значений стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза "END TB", в 2021 году организация исключила ее из списка стран с высоким бременем туберкулеза.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг исторического минимума, по итогам предыдущего года отмечается снижение на 4%, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.
"В настоящее время мы имеем исторические минимумы заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", — заявил министр.
Мурашко отметил, что по предварительным данным на конец 2021 года, несмотря на то, что пандемия COVID-19 стала испытанием для стабильной работы всех служб здравоохранения, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.
При этом, по словам главы Минздрава, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоев населения, о чем свидетельствует снижение доли больных туберкулезом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одним из самых смертоносных заболеваний, ежегодно на планете от него умирает почти 1,5 млн человек, 7,5 тысяч из них - россияне.
Борьбе с этой тяжелой болезнью даже посвящен один из дней в году - 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
В России за последние 10 лет отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В период с 2010 по 2019 годы показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился (в 1,9 раза) со средними темпами снижения в 5,7% в год, что стало одним из лучших показателей в мире.