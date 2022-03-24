https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/zabolevaemost-tuberkulezom-v-rossii-dostigla-istoricheskogo-minimuma-1038275198.html

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума

Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума

В 2020 году Россия достигла индикаторных значений стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза "END TB", в 2021 году организация исключила ее из списка стран с... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T10:26+0300

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг исторического минимума, по итогам предыдущего года отмечается снижение на 4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.Мурашко отметил, что по предварительным данным на конец 2021 года, несмотря на то, что пандемия COVID-19 стала испытанием для стабильной работы всех служб здравоохранения, показатель заболеваемости туберкулезом снизился ещё на 4% и составил порядка 31,2 на 100 тысяч населения.При этом, по словам главы Минздрава, снижение показателя произошло, в том числе и среди социально уязвимых слоев населения, о чем свидетельствует снижение доли больных туберкулезом, впервые выявленных в учреждениях исполнения наказаний до 6,8%.По статистике Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одним из самых смертоносных заболеваний, ежегодно на планете от него умирает почти 1,5 млн человек, 7,5 тысяч из них - россияне. Борьбе с этой тяжелой болезнью даже посвящен один из дней в году - 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В России за последние 10 лет отмечается стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. В период с 2010 по 2019 годы показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился (в 1,9 раза) со средними темпами снижения в 5,7% в год, что стало одним из лучших показателей в мире.

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