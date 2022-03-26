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"Чтобы все выиграли": в Абхазии проходит второй тур выборов в Парламент
"Чтобы все выиграли": в Абхазии проходит второй тур выборов в Парламент
Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проходит в республике 26 марта. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T10:33+0300
2022-03-26T10:33+0300
2022-03-26T10:33+0300
выборы в парламент абхазии - 2022
народное собрание абхазии
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парламент абхазии
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Избирательные участки в 17 округах страны открылись в 08:00.Асмат Цвижба, Sputnik.Все по графикуНа первом избирательном участке округа №1 в Новом районе к открытию были готовы аккурат к восьми утра. Члены комиссии и списки избирателей были на местах, как и наблюдатели, у входа в участок стояли первые избиратели и сотрудники милиции. Веерное отключение тоже "открылось" по графику, как только в участок зашел первый избиратель.Среди первых избирателей, как и обычно, мужчины. Они пришли к участку еще до его открытия, стояли у входа, покуривая и обсуждая политическую повестку дня.К утру на участке активная явка, в первые десять минут свой выбор сделали более 20 человек.На вопрос о мотивации прийти на выборы во второй раз, голосующие отвечали, что нужно выполнить гражданский долг."Если надо будет, придем и в третий раз. От нашего выбора зависит состав Парламента", - отметил один из избирателей.Правила победыГолосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проходит 26 марта. 64 избирательных участка начали работу в 8:00 и завершат ее в 20:00. На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендуют 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-abkhazii-otkrylis-vse-uchastki-na-golosovanii-vo-vtorom-kruge-vyborov-v-parlament-1038317310.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vtoroy-tur-chto-nuzhno-znat-o-vyborakh-v-narodnoe-sobranie-1038290574.html
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народное собрание абхазии, выборы, парламент абхазии, политика, абхазия
"Чтобы все выиграли": в Абхазии проходит второй тур выборов в Парламент
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Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проходит в республике 26 марта.
Избирательные участки в 17 округах страны открылись в 08:00.
На первом избирательном участке округа №1 в Новом районе к открытию были готовы аккурат к восьми утра. Члены комиссии и списки избирателей были на местах, как и наблюдатели, у входа в участок стояли первые избиратели и сотрудники милиции. Веерное отключение тоже "открылось" по графику, как только в участок зашел первый избиратель.
Среди первых избирателей, как и обычно, мужчины. Они пришли к участку еще до его открытия, стояли у входа, покуривая и обсуждая политическую повестку дня.
К утру на участке активная явка, в первые десять минут свой выбор сделали более 20 человек.
- Дай Бог, чтобы сегодня все выиграли! – пожелал присутствующим избиратель.
- Тогда придется проводить второй тур, - заметили члены комиссии.
- Ну, все равно, пусть все выиграют!
На вопрос о мотивации прийти на выборы во второй раз, голосующие отвечали, что нужно выполнить гражданский долг.
"Если надо будет, придем и в третий раз. От нашего выбора зависит состав Парламента", - отметил один из избирателей.
Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проходит 26 марта. 64 избирательных участка начали работу в 8:00 и завершат ее в 20:00.
На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендуют 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.