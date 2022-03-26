https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/dvizhenie-sudov-v-bosforskom-prolive-vozobnovleno-1038330181.html

Движение судов в Босфорском проливе возобновлено

Движение судов в Босфорском проливе возобновлено

Босфор был временно закрыт для судоходства после сообщения об обнаружении предмета, похожего на мину. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T15:39+0300

2022-03-26T15:39+0300

2022-03-26T15:39+0300

турция

босфор

черное море

украина

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Босфорский пролив открыт для судоходства, сообщает Главное управление береговой безопасности страны.Движение похожего на мину объекта наблюдается у входа в пролив Босфор, сообщила в субботу турецкая газета Star. Позже Минобороны Турции сообщило о мерах по нейтрализации этого объекта в Босфорском проливе. Пролив был закрыт для движения судов."Босфор открыт для судоходства", - говорится в заявлении управления.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-turtsii-zayavilo-o-neytralizatsii-pokhozhego-na-minu-obekta-v-bosfore-1038323218.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/tuzhba-vody-abkhazii-ne-vkhodyat-v-opasnuyu-zonu-v-sluchae-dreyfa-ukrainskikh-min-1038204023.html

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турция, босфор, черное море, украина, мины