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Гагрский и Гудаутский районы назвали процент явки во втором туре выборов в Парламент

Гагрский и Гудаутский районы назвали процент явки во втором туре выборов в Парламент

Повторное голосование на выборах в депутаты Народного собрания проводится в четырех округах в Гагрском и Гудаутском районах. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T15:26+0300

2022-03-26T15:26+0300

2022-03-26T15:57+0300

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Явка в четырех избирательных округах в Гудаутском и Гагрском районах, где проходят выборы депутатов Парламента Абхазии, к 14:00 субботы составила от 24% до 57%, сообщили корреспонденту Sputnik председатели окружных комиссий.В Гагрском городском округе явка к 14:00 составила 24% - проголосовали 1706 человек из 6848. По словам председателя окружной комиссии Давида Гезердава, выборы проходят по плану и без нарушений. Настроение избирателей он оценил как позитивное.Как рассказал председатель Отхарской окружной комиссии Мирон Чакветадзе, к 14:00 проголосовали 1326 избирателей из 3100 человек, заявленных в списках – это 42% от общего числа голосующих.Председатель Новоафонской комиссии Вероника Беляева поделилась своими наблюдениями о том, в каком расположении духа избиратели приходят на участки. По ее словам, настроение у людей праздничное. Что касается явки, то к 14:00 проголосовало 42% избирателей - 1100 человек из 2598."Нарушений не было. Активность высокая. Во время первого тура голосования у нас была явка 60%. Думаю, что в этот раз тоже удастся дойти до этой отметки. Я была на всех избирательных участках и везде все хорошо, как обычно", - рассказала Беляева.В Аацынском 20-м округе тоже все спокойно. Председатель окружной комиссии Роман Гамисония отметил, что к 14:00 нарушений на участках зафиксировано не было, и жалоб в комиссию от кандидатов или их наблюдателей не поступало. Явка к этому времени превысила 50% - проголосовало 1950 человек из около 3700 по списку.Председатель седьмого избирательного участка 20 округа в селе Тасракуа Гудаутского района Милана Тванба уточнила, что к 12:00 субботы проголосовало 70 человек из 267, а спустя два часа эта цифра выросла до 153-х – явка составила около 57%.Голосование во втором туре выборов в Народное Собрание Абхазии проходит 26 марта. 64 избирательных участка начали работу в 8:00 и завершат ее в 20:00.На 17 из 35 мест в Народное Собрание претендуют 34 кандидата, которые по итогам голосования 12 марта набрали наибольшее количество голосов. Для победы во втором туре кандидату достаточно хотя бы на один голос опередить соперника. На этот раз нет и порога явки.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур, еще в одном - повторное голосование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-rasskazal-o-khode-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038329111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/chtoby-vse-vyigrali-v-abkhazii-prokhodit-vtoroy-tur-vyborov-v-parlament-1038318444.html

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