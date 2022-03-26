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Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии
Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии
Глава ЦИК Абхазии рассказал, как проходит голосование во втором туре парламентских выборов. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T16:08+0300
2022-03-26T16:08+0300
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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг, на котором рассказал, как проходит второй тур выборов в Парламент республики.По его словам, все избирательные участки, относящиеся к 17 округам, открылись своевременно в 08:00. В ходе голосования не было обращений о нарушениях выборного законодательства, подчеркнул руководитель ЦИК.Дмитрий Маршан рассказал, что к 14:00 в целом по Абхазии проголосовало более 30% избирателей. Как сообщил представитель ЦИК Аляс Брандзия активность избирателей во втором туре несколько выше, чем в первом.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-rasskazal-o-khode-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038329111.html
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Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии
16:08 26.03.2022 (обновлено: 17:30 26.03.2022) Подписаться на
Глава ЦИК Абхазии рассказал, как проходит голосование во втором туре парламентских выборов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг, на котором рассказал, как проходит второй тур выборов в Парламент республики.
По его словам, все избирательные участки, относящиеся к 17 округам, открылись своевременно в 08:00. В ходе голосования не было обращений о нарушениях выборного законодательства, подчеркнул руководитель ЦИК.
Дмитрий Маршан рассказал, что к 14:00 в целом по Абхазии проголосовало более 30% избирателей. Как сообщил представитель ЦИК Аляс Брандзия активность избирателей во втором туре несколько выше, чем в первом.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования.