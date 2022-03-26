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Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии

Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии

Глава ЦИК Абхазии рассказал, как проходит голосование во втором туре парламентских выборов. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T16:08+0300

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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг, на котором рассказал, как проходит второй тур выборов в Парламент республики.По его словам, все избирательные участки, относящиеся к 17 округам, открылись своевременно в 08:00. В ходе голосования не было обращений о нарушениях выборного законодательства, подчеркнул руководитель ЦИК.Дмитрий Маршан рассказал, что к 14:00 в целом по Абхазии проголосовало более 30% избирателей. Как сообщил представитель ЦИК Аляс Брандзия активность избирателей во втором туре несколько выше, чем в первом.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-rasskazal-o-khode-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038329111.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html

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