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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. По 17 округам депутаты были выбраны. По 17 округам пройдет второй тур выборов не позднее чем в двухнедельный срок. В округе №18 в Гудауте пройдут повторные выборы не позднее чем в двухмесячный срок
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-brifing-tsik-abkhazii-1038330349.html
Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии
Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии
Глава ЦИК Абхазии рассказал, как проходит голосование во втором туре парламентских выборов. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T16:08+0300
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Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг, на котором рассказал, как проходит второй тур выборов в Парламент республики.По его словам, все избирательные участки, относящиеся к 17 округам, открылись своевременно в 08:00. В ходе голосования не было обращений о нарушениях выборного законодательства, подчеркнул руководитель ЦИК.Дмитрий Маршан рассказал, что к 14:00 в целом по Абхазии проголосовало более 30% избирателей. Как сообщил представитель ЦИК Аляс Брандзия активность избирателей во втором туре несколько выше, чем в первом.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/tsik-rasskazal-o-khode-golosovaniya-vo-vtorom-ture-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038329111.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/itogi-vyborov-v-parlament-abkhazii-1038202322.html
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видео, мультимедиа, цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, политика

Второй тур парламентских выборов: брифинг ЦИК Абхазии

16:08 26.03.2022 (обновлено: 17:30 26.03.2022)
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Глава ЦИК Абхазии рассказал, как проходит голосование во втором туре парламентских выборов.
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Дмитрий Маршан провел брифинг, на котором рассказал, как проходит второй тур выборов в Парламент республики.
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
ЦИК рассказал о ходе голосования во втором туре выборов в Парламент Абхазии
15:11
По его словам, все избирательные участки, относящиеся к 17 округам, открылись своевременно в 08:00. В ходе голосования не было обращений о нарушениях выборного законодательства, подчеркнул руководитель ЦИК.
Дмитрий Маршан рассказал, что к 14:00 в целом по Абхазии проголосовало более 30% избирателей. Как сообщил представитель ЦИК Аляс Брандзия активность избирателей во втором туре несколько выше, чем в первом.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах уже избраны депутаты, в 17 округах проходит второй тур голосования.
Итоги выборов в Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
В Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: результаты всех кандидатов
19 марта, 17:00
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