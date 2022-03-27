https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vystavka-o-vinodelii-v-kulture-abkhazov-otkrylas-na-ploschadke-guma-1038345454.html

Выставка о виноделии в культуре абхазов открылась на площадке "Гума"

Выставка о виноделии в культуре абхазов открылась на площадке "Гума"

Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T17:00+0300

2022-03-27T17:00+0300

2022-03-27T17:00+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка музейных экспонатов из зала этнографии Абхазского государственного музея "Виноделие в культуре абхазов", состоялась на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье 27 марта.Экспозиция была представлена различными предметами, связанными с виноделием в Абхазии – это старинные глиняные кувшины для хранения вина, деревянные изделия, которые использовались при изготовлении традиционного напитка, бочки и другие экспонаты. Кроме того, желающие могли попробовать напитки, предоставленные компанией "Вина и воды Абхазии".Для посетителей выставки с лекцией выступила этнограф, старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба. Она рассказала о традиционной винодельческой культуре абхазов, об обрядах, связанных с виноделием, открытием кувшина и обрядах, посвященных богу виноделия Нару.Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". На выставке со своей продукцией присутствовала одна из участниц конкурса Амра Бейя."Виноделием мы начали заниматься с мужем 20 лет назад, два года назад его не стало, теперь мне помогают дети. В год нам удается залить 700-800 литров вина, в зависимости от урожая винограда, вино мы делаем из двух сортов винограда – изабелла и акачич. Когда я узнала о конкурсе, решили принять участие, организаторы уже были у нас, отобрали пробы", - сообщила она.Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет этой весной. Цель конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Все участники конкурса получат подарки – саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.Прием заявок для участия в конкурсе начался 28 февраля и завершится 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/na-gume-pokazali-fotovystavku-ob-abkhazskom-vinodelii-1037802592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/nevazhno-kto-otkryl-kuvshin-vystavka-o-kulture-vinodeliya-proshla-v-sukhume-1037741550.html

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