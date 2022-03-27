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https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/vystavka-o-vinodelii-v-kulture-abkhazov-otkrylas-na-ploschadke-guma-1038345454.html
Выставка о виноделии в культуре абхазов открылась на площадке "Гума"
Выставка о виноделии в культуре абхазов открылась на площадке "Гума"
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T17:00+0300
2022-03-27T17:00+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка музейных экспонатов из зала этнографии Абхазского государственного музея "Виноделие в культуре абхазов", состоялась на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье 27 марта.Экспозиция была представлена различными предметами, связанными с виноделием в Абхазии – это старинные глиняные кувшины для хранения вина, деревянные изделия, которые использовались при изготовлении традиционного напитка, бочки и другие экспонаты. Кроме того, желающие могли попробовать напитки, предоставленные компанией "Вина и воды Абхазии".Для посетителей выставки с лекцией выступила этнограф, старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба. Она рассказала о традиционной винодельческой культуре абхазов, об обрядах, связанных с виноделием, открытием кувшина и обрядах, посвященных богу виноделия Нару.Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". На выставке со своей продукцией присутствовала одна из участниц конкурса Амра Бейя."Виноделием мы начали заниматься с мужем 20 лет назад, два года назад его не стало, теперь мне помогают дети. В год нам удается залить 700-800 литров вина, в зависимости от урожая винограда, вино мы делаем из двух сортов винограда – изабелла и акачич. Когда я узнала о конкурсе, решили принять участие, организаторы уже были у нас, отобрали пробы", - сообщила она.Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет этой весной. Цель конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Все участники конкурса получат подарки – саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.Прием заявок для участия в конкурсе начался 28 февраля и завершится 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/na-gume-pokazali-fotovystavku-ob-abkhazskom-vinodelii-1037802592.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/nevazhno-kto-otkryl-kuvshin-vystavka-o-kulture-vinodeliya-proshla-v-sukhume-1037741550.html
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сухум, виноделие, вино, история, культура, музеи, новости

Выставка о виноделии в культуре абхазов открылась на площадке "Гума"

17:00 27.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии".
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Однодневная выставка музейных экспонатов из зала этнографии Абхазского государственного музея "Виноделие в культуре абхазов", состоялась на культурно-деловой площадке "Гума" в воскресенье 27 марта.
Экспозиция была представлена различными предметами, связанными с виноделием в Абхазии – это старинные глиняные кувшины для хранения вина, деревянные изделия, которые использовались при изготовлении традиционного напитка, бочки и другие экспонаты. Кроме того, желающие могли попробовать напитки, предоставленные компанией "Вина и воды Абхазии".
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Амра Бейя винодел
Амра Бейя винодел - Sputnik Абхазия
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Амра Бейя винодел
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
1/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
2/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
3/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
4/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
5/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
6/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Амра Бейя винодел
7/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
8/8
© Sputnik / Леон Адлейба
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Для посетителей выставки с лекцией выступила этнограф, старший научный сотрудник Абхазского государственного музея Инга Шамба. Она рассказала о традиционной винодельческой культуре абхазов, об обрядах, связанных с виноделием, открытием кувшина и обрядах, посвященных богу виноделия Нару.
"Абхазский государственный музей представил на выставке инвентарь, связанный с виноделием. Некоторые предметы выставляются впервые – к примеру, этот глиняный сосуд, кувшин относится к V веку нашей эры, он был найден в селе Мгудзырхуа Гудаутского района", - отметила Инга Шамба.
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
Выставка Виноделие в культуре абхазов на площадке Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Выставка "Виноделие в культуре абхазов" на площадке "Гума"
© Sputnik / Леон Адлейба
Мероприятие прошло в рамках первого национального конкурса абхазских вин, который инициировала компания "Вина и воды Абхазии". На выставке со своей продукцией присутствовала одна из участниц конкурса Амра Бейя.
"Виноделием мы начали заниматься с мужем 20 лет назад, два года назад его не стало, теперь мне помогают дети. В год нам удается залить 700-800 литров вина, в зависимости от урожая винограда, вино мы делаем из двух сортов винограда – изабелла и акачич. Когда я узнала о конкурсе, решили принять участие, организаторы уже были у нас, отобрали пробы", - сообщила она.
Фотовыставка и лекция о Виноделии в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.02.2022
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Первый национальный конкурс абхазских вин, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия в Абхазии Николая Батовича Ачба пройдет этой весной. Цель конкурса – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.
Все участники конкурса получат подарки – саженцы европейских сортов винограда, также будут специальные призы от членов оргкомитета для разных типов вин. Кроме того, "Вина и воды Абхазии" предоставит возможность победителям по их желанию разлить вино на предприятии для дальнейшей реализации. Для участия в конкурсе будут принимать как белые, так и красные вина.
Прием заявок для участия в конкурсе начался 28 февраля и завершится 20 апреля. Отправить заявку можно на электронный адрес abkhazwine@mail.ru. Проведение самого конкурса намечено на 29 апреля.
Традиционная культура: выставка, посвященная абхазскому виноделию - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
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