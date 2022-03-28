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Девять золотых медалей завоевали абхазские боксеры на турнире в Ессентуках
Девять золотых медалей завоевали абхазские боксеры на турнире в Ессентуках
Открытый турнир по боксу "Спорт как стиль жизни" состоялся в Ессентуках с 23 по 28 марта. 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T14:22+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Девять золотых и одну серебряную медаль завоевали боксеры из Сухума и Гудауты на турнире "Спорт как стиль жизни" в Ессентуках, рассказал один из тренеров спортсменов Беслан Адлейба.Адлейба добавил, что победа и призовые места в этих соревнованиях не дают выхода на какие-либо турниры или же чемпионаты России. Главная польза от участия в них – это опыт и оттачивание навыков."Еще эти соревнования хороши тем, что там много участников разных возрастов. Сами знаете, как этот вид спорта развит, особенно, на Северном Кавказе, и все тренеры жаждут "обкатать" (проверить, набрать опыта - прим.) своих подопечных. Мы также планируем выйти на чемпионаты Краснодарского края и Южного Федерального округа", – сказал он.Первые места в своих весовых категориях заняли Дамей Чамагуа, Айнар Малия, Данил Харазия, Даут Хагуш, Сумбад и Артур Саакян, Владик Амичба, Анрик Зардания, Айнар Курт-оглы. Второе место занял Эраст Хиба.Тренируют спортсменов также Давид Авидзба, Саид Смыр, Беслан Аршба, Аляс Агрба, Арнольд Губаз, Леонид Харазия и Даур Габрия.В турнире "Спорт как жизнь" участвовало около 250 спортсменов из Абхазии, Ростовской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского края, Дагестана, Чечни, Ингушетии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/boksery-iz-abkhazii-zavoevali-serebryanye-medali-pervenstva-moskvy-1038198982.html
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Девять золотых медалей завоевали абхазские боксеры на турнире в Ессентуках
Открытый турнир по боксу "Спорт как стиль жизни" состоялся в Ессентуках с 23 по 28 марта.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Девять золотых и одну серебряную медаль завоевали боксеры из Сухума и Гудауты на турнире "Спорт как стиль жизни" в Ессентуках, рассказал один из тренеров спортсменов Беслан Адлейба.
"Всего от Абхазии участвовало десять боксеров, и никто из них не приехал с пустыми руками. Мы выступили в этом турнире уже в третий раз, но таких результатов еще не было. Соперники тоже были опытными и сильными, но наши ребята действительно приятно удивили. Некоторые вырывали победу на характере", – отметил он.
Адлейба добавил, что победа и призовые места в этих соревнованиях не дают выхода на какие-либо турниры или же чемпионаты России. Главная польза от участия в них – это опыт и оттачивание навыков.
"Еще эти соревнования хороши тем, что там много участников разных возрастов. Сами знаете, как этот вид спорта развит, особенно, на Северном Кавказе, и все тренеры жаждут "обкатать" (проверить, набрать опыта - прим.) своих подопечных. Мы также планируем выйти на чемпионаты Краснодарского края и Южного Федерального округа", – сказал он.
Первые места в своих весовых категориях заняли Дамей Чамагуа, Айнар Малия, Данил Харазия, Даут Хагуш, Сумбад и Артур Саакян, Владик Амичба, Анрик Зардания, Айнар Курт-оглы. Второе место занял Эраст Хиба.
Тренируют спортсменов также Давид Авидзба, Саид Смыр, Беслан Аршба, Аляс Агрба, Арнольд Губаз, Леонид Харазия и Даур Габрия.
В турнире "Спорт как жизнь" участвовало около 250 спортсменов из Абхазии, Ростовской и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского края, Дагестана, Чечни, Ингушетии.