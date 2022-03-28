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https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiya-prizvala-k-soblyudeniyu-peremiriya-v-karabakhe-1038358615.html
Россия призвала к соблюдению перемирия в Карабахе
Россия призвала к соблюдению перемирия в Карабахе
Осенью 2020 года, после обострения обстановки в Нагорном Карабахе, между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано трехстороннее соглашение... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T12:51+0300
2022-03-28T12:56+0300
нагорно-карабахская республика
дмитрий песков
новости
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Россия считает, что главное в ситуации в Нагорном Карабахе – это соблюдение режима перемирия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджана с помощью беспилотников Байрактар-ТБ2 нанесли четыре удара по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурух.26 марта глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.После переговоров с Россией азербайджанская сторона отвела свои подразделения из Фуруха. Российский миротворческий контингент во взаимодействии с представителями сторон конфликта работает над стабилизацией обстановки в зоне конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/azerbaydzhan-otvel-podrazdeleniya-iz-rayona-furukh-v-karabakhe-1038350760.html
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нагорно-карабахская республика, дмитрий песков, новости

Россия призвала к соблюдению перемирия в Карабахе

12:51 28.03.2022 (обновлено: 12:56 28.03.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Шуша в Азербайджане
Город Шуша в Азербайджане - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Осенью 2020 года, после обострения обстановки в Нагорном Карабахе, между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано трехстороннее соглашение, предусматривающее в том числе размещение в НКР российских миротворцев.
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Россия считает, что главное в ситуации в Нагорном Карабахе – это соблюдение режима перемирия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное – обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей", – заявил Песков.

С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджана с помощью беспилотников Байрактар-ТБ2 нанесли четыре удара по подразделениям НКР в районе населенного пункта Фурух.
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Азербайджан после переговоров отвел войска из района Фурух в Карабахе
Вчера, 21:08
26 марта глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.
После переговоров с Россией азербайджанская сторона отвела свои подразделения из Фуруха. Российский миротворческий контингент во взаимодействии с представителями сторон конфликта работает над стабилизацией обстановки в зоне конфликта.
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