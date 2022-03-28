https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/spetsoperatsiya-na-ukraine-ochen-lichnye-nablyudeniya-1038368628.html

Спецоперация на Украине: очень личные наблюдения

Спецоперация на Украине: очень личные наблюдения

Своим отношением к спецоперации России на Украине и изменениям в геополитике поделился колумнист Sputnik Алексей Ломия. 28.03.2022, Sputnik Абхазия

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На моем курсе училось больше 250 студентов. Конечно, общаться со всеми было сложно. В основном, достаточно близкие отношения были с одногруппниками и с представителями кавказских республик. После окончания университета судьба раскидала нас по разным уголкам нашей великой Родины. Естественно, после этого общение было сведено к минимуму. Потом были предприняты попытки наводить мостики друг с другом на юбилейных встречах, посвященных круглым датам после окончания ВУЗа. И вот когда появился интернет, безнадежно угасающие связи стали восстанавливаться. Мы объединялись в группы по интересам, стали наводить справки о том, кто где находится, чем занимается, какие успехи в профессиональной деятельности, семейное положение, дети. Все как полагается при добрых приятельских взаимоотношениях.Цветные революции и красные линииИ вроде бы ничто не могло помешать этому. Но у судьбы свои планы. У геополитики тоже. Вроде странно звучит, но последние события на Украине очень сильно подкорректировали мое отношение к бывшим однокурсникам, и у многих из них - ко мне. Что такое война, потеря близких, лишения, страх за будущее семьи, детей я знаю не понаслышке. К великому сожалению, в то время когда мои однокурсники делали карьеру, весьма неплохо зарабатывали на жизнь, строили семьи, осуществляли грандиозные проекты, мне пришлось отстаивать с оружием в руках элементарное право жить у себя дома, на своей маленькой Родине. При встречах я особо не афишировал этот этап в своей биографии, отчетливо понимая, что это мало кому интересно. Только самые близкие друзья все знали и даже помогали, кто как мог.С начала нового века Россия стала кардинально менять приоритеты. Из слабого, терзаемого кризисами и конфликтами, государства понемногу, по чуть-чуть стала восстанавливать былую экономическую и военную мощь. Стала разумнее использовать свои несметные запасы природных ископаемых. Все жестче и недвусмысленно стала обозначать свое место в мировой политике, как центра притяжения для многих стран, в том числе для Абхазии. Такое независимое положение России, самостоятельность в принятии решений не могли понравиться Западу и, особенно, США, которые зарезервировали себе место бессменного гегемона в современной геополитике. К сожалению, массированная атака на умы народа Украины была успешной до такой степени, что они внесли изменения в Конституцию, где главным приоритетом развития было избрано членство в Евросоюзе и НАТО - враждебного для России блока. Естественно это стало очень сильно угрожать безопасности Российской Федерации. Неоднократные попытки руководства России и ее президента обозначить так называемые красные линии, за которые она не допустит никого, не увенчались успехом. И когда закончился язык дипломатии, началась специальная военная операция. Для чего я это все рассказываю? Уж точно не для того, чтобы показать свою политическую подкованность или пытаться заискивать перед союзником. Это мое мнение о происходящем. Я так вижу ситуацию. И эти убеждения никак не зависят от пропаганды. У меня достаточно большой стаж работы, большую часть из которого провел в должностях различного уровня и масштаба. Был и ведомым, но чаще ведущим. Другими словами, эпитеты типа "зомбированный" не про меня.Сжигая мостыИ вот когда на следующий день после начала спецоперации на Украине я обнаружил у многих моих однокурсников украинские флажки на аватарках, я просто ужаснулся. Я даже не представлял, что это их так может озаботить. Ведь раньше практически ни один из них не обмолвился о войнах в Абхазии, Югославии, Ираке, Ливии. Они стали готовить какие-то воззвания с требованием прекратить "братоубийственную войну, вывести войска", другие подробности и эпитеты опускаю. Всех, кто мыслил иначе, а в особенности тех, кто давал иную интерпретацию событий, моментально записывали в враги, в непонимающих, в неспособных адекватно мыслить. Мое принципиальное и однозначное отношение к событиям в поддержку России вызвало шквал негодования среди бывших моих товарищей. Почему бывших? Да все просто. Кто-то заблокировал меня, кого-то я. Мостики для общения сожжены, боюсь, что навсегда. Для меня как минимум странно, когда ты поддерживаешь людей, которые даже не скрывают, что их цель - уничтожение и развал твоей родины. Не верите мне? Послушайте их главных идеологов. Вот к примеру, Аваков, один из самых одиозных представителей оранжевой революции. Цитата: Комментарии нужны? Для меня все очевидно. И самое страшное, что это не мнение отдельных "говорящих голов" типа Арестовичей и Гордонов, это мнение стало основой государственной идеологии на Украине. Это, увы, суровая реальность. Хотите или нет, но в настоящее время ставить на аватарку флаг Украины, это почти то же самое, что в июне сорок первого года ходить с нацистским флагом. Пусть звучит слишком резко, но сейчас время, когда надо откинуть все внутренние разногласия, забыть недовольства и приложить максимум усилий, чтобы Россия победила в этом противостоянии.ПереобувшиесяИ еще. Все чаще и чаще меня посещают мысли, что многие мои однокурсники, особенно те, которые штурмовали карьерные высоты не за счет особой одаренности, а, пользуясь комсомольско-партийной принадлежностью, и сегодня, вдруг, переобувшиеся в либералов, ставшие фанатами сомнительных западных ценностей, переживают не за простых украинцев. Пошатнулось их благополучие. Теперь война не где-то в Абхазии или Югославии, а на их пороге. И им приходится отказываться от некогда очень комфортного существования. Теперь они стали пацифистами. Фальшью попахивает, уж простите.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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