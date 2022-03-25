https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/moskva-stavit-zapadu-gazovyy-ultimatum-chem-rossiya-otvetila-na-sanktsii-1038303596.html

Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции

Москва ставит Западу "газовый ультиматум": чем Россия ответила на санкции

В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством объявил о переходе на рубли в расчетах за поставки газа в "недружественные страны". В... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T20:15+0300

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О том, чем мотивировано данное решение и какие от него могут быть последствия – Sputnik узнал у экспертов.Вадим Павлов, SputnikЧто произошло?России более нет никакого смысла поставлять свои товары в Евросоюз, США и прочие "недружественные страны", получая оплату в долларах, евро и ряде других валют. С таким заявлением в минувшую среду в ходе совещания с правительством РФ выступил президент страны Владимир Путин.При этом глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами. То есть, нарушать договоренности и прерывать поставки Россия не намерена.Покупатели из "недружественных стран" продолжат получать те же объемы по тем же ценам, просто для них, вероятно, появятся своего рода допсоглашения к действующим контрактам, которые обяжут их выполнять одно лишнее действие при осуществлении сделки – конвертировать валюту в рубли.Возможен ли переход на рубли?С технической точки зрения никаких проблем в переходе на поставки в рублях нет, потому что никто не собирается менять формулу ценообразования, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.То есть, по словам эксперта, для покупателей российского газа принципиально ничего не меняется. "Да, одно лишнее действие для них появляется, но подобные действия, во-первых, не запрещены, а во-вторых, у западных компаний даже каких-то издержек не появляется, чтобы приобрести рубли", – говорит он.Зачем это нужно?"Данное решение российской власти мотивировано тем, что Запад заморозил часть активов РФ, выраженную в иностранной валюте, - считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. – А так как недружественные нам страны и их компании, которые до сих пор покупают наши энергоносители, отказываются эти средства размораживать, значит, они будут возвращаться иным способом. Представляется это так, что европейская компания идет в наш Центробанк, покупает на валюту рубли, а на них покупает газ. Таким образом, валюта постепенно перекачивается из Европы в Россию".Данная мера, соглашается Игорь Юшков, призвана показать западным покупателям, что их санкционная политика в отношении России бьет по ним самим."Конечно, европейским компаниям было бы очень просто прийти и купить массу рублей у российского Центробанка, но он находится под санкциями. Поэтому нынешние изменения призваны как раз продемонстрировать необходимость вывода ЦБ РФ из-под санкций. А до того момента западным покупателям придется идти на биржу, самим смотреть, кто из компаний, готовых обменять рубли на доллары и евро, не находится в санкционном списке, с кем им взаимодействовать можно, а с кем нельзя. Стоит отметить, что компаний, не попавших в этот черный список и готовых продавать большие объемы рублей, не так уж много", – рассказал Игорь Юшков.Поэтому нынешние меры призваны показать, что Запад сам ввел санкции против ЦБ РФ и ряда российских компаний, а теперь не может удобно для себя купить достаточное количество рублей, необходимых для покупки газа, продолжает он.Помимо этого, не стоит забывать о том, что страны Запада могут в любой момент заблокировать или заморозить средства, как уже произошло с частью золотовалютных резервов России, говорит ведущий эксперт ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Однако перевод расчетов за поставки газа в рубли снижает такие риски при продаже газа.Напомним, бывший посол США в России Майкл Макфол на днях предложил интересную схему закупки российских ресурсов. Заключалась она в том, что Россия должна продолжать экспортировать нефть в "демократические страны", но получатели должны удерживать оплату этих энергоресурсов на эскроу-счетах. Блокировка, согласно его идее, должна продолжаться до того момента, пока Владимир Путин не примет решение о прекращении спецоперации. Схожие предложения выдвигал и глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко."Сейчас будет интересно понаблюдать за подписанием допсоглашений к контрактам, –говорит Станислав Митрахович. – Это будет значить, что несмотря на всю пропаганду о том, что российский газ Западу не нужен, он все-таки окажется нужен, иначе зачем подписывать новые договоры".Как реагируют страны Запада?По состоянию на сегодняшний день в европейских странах присутствует разобщенность в вопросе расчетов с Россией за газ в рублях.Так, если определенная часть стран (среди них, например, Польша и страны Балтии) заявляет о невозможности расплачиваться за газ в рублях и об отказе от российского "голубого топлива", то другая часть стран (например, Болгария, Турция и Сербия), наоборот, говорит о том, что у них нет никаких препятствий для осуществления выплат в рублях.В Германии – крупнейшем покупателе российского газа – также нет единой позиции по данному вопросу.Глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил РБК, что теоретически Германия может расплачиваться за газ в рублях, но тогда стране пришлось бы обходить собственные санкции, тогда как глава министерства экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек настроен куда более категорично – обвиняет Россию в нарушении действующих договоров и называет принятое решение демонстрацией того, что РФ не является надежным поставщиком энергоносителей.К слову, насколько надежным держателем российских ЗВР является Германия, вместе с союзниками заморозившаяся активы России на своей территории, господин Хабек не уточнил.Александр Фролов считает, что допсоглашения к договорам, предусматривающие переход на расчеты за газ в рублях, подпишут не все страны Запада.Неким стимулом, который позволил бы западным компаниям переключиться на оплату газа в рублях, была бы определенная скидка, которую они бы получали при переключении на рубли, продолжает Александр Фролов."В принципе, расторжение договоров возможно, - говорит Станислав Митрахович. - Вопрос в том, готовы ли к этому потребители, потому что одно дело говорить о сокращении потребления российского газа, отказа от него, а другое дело – сделать это здесь и сейчас".Эксперт считает, что как минимум часть европейских компаний согласится на переход на рубли. "Сейчас определенная часть стран будет уговаривать других объявить какое-то тотальное эмбарго, но нет уверенности, что такое желание будет разделено другими странами в Европе. Например, Болгария уже заявила о готовности платить рублями. Тогда не будет никакой единой позиции на Западе, возможен раскол по этому вопросу, который, кстати, был бы выгоден России", - рассказал Станислав Митрахович.На странах постсоветского пространства (за исключением стран Балтии и, вероятно, Украины) это решение никак не скажется, считают эксперты. Так, Молдова уже выразила готовность рассчитываться в рублях, в ЕАЭС инициатива тоже поддерживается."Принудительный переход на рубли происходит только для "недружественных стран", - продолжает Игорь Юшков. - Поэтому панические заявления со стороны, например, Сербии выглядят довольно странно, ведь их никто не заставляет переходить на другую валюту – в какой хотите, в такой и расплачивайтесь. Это решение касается только тех стран, которые ввели санкции против России".Что будет с рублем?В среду курс доллара США на бирже составлял приблизительно 100 руб. Однако после заявления Владимира Путина о переходе к расчетам за газ в рублях курс снизился до 95 руб. за $1.На 25 марта ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 96,0458 руб., что на 7 руб. 11,6 коп. ниже предыдущего показателя.Опрошенные Sputnik эксперты считают, что эта тенденция сохранится и данное решение положительно повлияет на российскую валюту."Эта новость сразу после объявления привела к укреплению нашей валюты на 5 руб. в моменте,- говорит Аяз Алиев. - В долгосрочной же перспективе это может привести к прецеденту в других секторах и отраслях. Это снизит спрос на доллары и повысит спрос на рубли, что, безусловно, отразится на курсе"."Рубль укрепится, потому что на него будет больший спрос, - продолжает Игорь Юшков. - Если раньше "Газпром" продавал на бирже 80% валютной выручки, то теперь, получается, вся эта выручка, вся стоимость газа в валюте будет обмениваться на рубли на бирже"."На курсе рубля, скорее всего, это скажется позитивно, потому что приток валюты в страну точно будет идти, будут минимизированы риски заморозки средств, - продолжает Станислав Митрахович. - Условно говоря, вполне могло бы быть так, что платеж за газ в западном банке был бы заморожен и до России бы не дошел, тогда как теперь подобные риски будут несколько сокращены. Ну а доллары будут все равно приходить в страну. Это все и поддержит курс рубля".Что будет с ценами на газ?После заявления Владимира Путина стоимость газа в Европе 23 марта увеличилась более чем на 20% и на пике превышала $1500 за тысячу кубометров.Опрошенные Sputnik эксперты считают, что цены на газ могут вырасти на фоне дальнейшего развития ситуации."Если переход на торговлю в рублях не устроит покупателей, значит торговли не будет. Тогда цены на газ в Европе будут очень высокими. Если переход будет, значит цены могут даже немножко успокоиться", - отмечает Станислав Митрахович."Данное решение не влияет на стоимость газа само по себе, - говорит Игорь Юшков. - Но если какие-то компании, например, будут не согласны с переходом на рубль и это приведет к остановке поставок газа из России в их адрес, тогда мы увидим дефицит предложения на газовом рынке. В итоге - огромный рост цены из-за того, что произойдет хотя бы частичное прерывание российских поставок в Европу".Поэтому, по его словам, после появления любых новостей, касающихся энергоносителей, цены на них начинают резко колебаться."Колебаться они начинают, как правило, в сторону повышения, потому что в ЕС культивируется мысль о том, что Россия может в любой момент прервать поставки энергоносителей. Любая новость из России воспринимаемся вот в этом контексте, что Россия может прервать поставки. Также любая новость в период максимальной неопределенности вызывает опасения. На Западе опять появляются желания запастись газом, возникает резкий рост спроса и резко растут цены", – рассказывает эксперт.

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санкции, россия, газ, валюта, рубль, экономика, в мире, аналитика