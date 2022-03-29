https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/asfaltirovanie-abazinskoy-ulitsy-v-sukhume-zavershitsya-29-marta-1038387207.html

Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершится 29 марта

Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершится 29 марта

Основные работы в рамках Инвестпрограммы в столице Абхазии – это ремонт дорог, этапы которого были усложнены вопросами водоотведения и задержками в поставках... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T16:28+0300

2022-03-29T16:28+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершается, сообщает пресс-служба администрации города. Работы по замене водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладке асфальта по улице Абазинской ведутся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, они шли от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы, которые планировалось завершить еще до конца 2021 года, предполагали замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование. Причиной задержки ремонтных работ глава Управления капительного строительства Тимур Агрба назвал частые сбои в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, из-за чего асфальтобетонная смесь оказалась ненадлежащего качества.Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт было выделено 38 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/nachalnik-upravleniya-kapstroitelstva-rasskazal-o-khode-realizatsii-investprogrammy-1038255391.html

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