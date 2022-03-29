https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/asfaltirovanie-abazinskoy-ulitsy-v-sukhume-zavershitsya-29-marta-1038387207.html
Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершится 29 марта
Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершится 29 марта
Основные работы в рамках Инвестпрограммы в столице Абхазии – это ремонт дорог, этапы которого были усложнены вопросами водоотведения и задержками в поставках... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T16:28+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершается, сообщает пресс-служба администрации города. Работы по замене водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладке асфальта по улице Абазинской ведутся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, они шли от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы, которые планировалось завершить еще до конца 2021 года, предполагали замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование. Причиной задержки ремонтных работ глава Управления капительного строительства Тимур Агрба назвал частые сбои в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, из-за чего асфальтобетонная смесь оказалась ненадлежащего качества.Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт было выделено 38 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/nachalnik-upravleniya-kapstroitelstva-rasskazal-o-khode-realizatsii-investprogrammy-1038255391.html
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сухум, новости, дороги абхазии
Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершится 29 марта
16:28 29.03.2022 (обновлено: 16:33 29.03.2022)
Основные работы в рамках Инвестпрограммы в столице Абхазии – это ремонт дорог, этапы которого были усложнены вопросами водоотведения и задержками в поставках битума.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Асфальтирование улицы Абазинская в Сухуме завершается, сообщает
пресс-служба администрации города.
"В Сухуме 29 марта планируется завершить работы по асфальтированию улицы Абазинской от улицы Лакоба до проспекта Аиааира", – говорится в сообщении.
Работы по замене водопровода, ливневых коллекторов, коммуникационных сетей и укладке асфальта по улице Абазинской ведутся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, они шли от Сухумской крепости до улицы Ардзинба.
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы, которые планировалось завершить еще до конца 2021 года, предполагали замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.
Причиной задержки ремонтных работ глава Управления капительного строительства Тимур Агрба назвал
частые сбои в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, из-за чего асфальтобетонная смесь оказалась ненадлежащего качества.
Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт было выделено 38 миллионов рублей.