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Бжания: грамотная информационная работа позволит расширить признание Абхазии
Бжания: грамотная информационная работа позволит расширить признание Абхазии
Президент Абхазии назвал важным событием открытие медиацентра Министерством иностранных дел республики. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T16:10+0300
2022-03-29T16:10+0300
2022-03-29T16:28+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Грамотно выверенная информационная работа – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее имиджа, заявил на открытии медиацентра МИД президент Аслан Бжания.Глава государства отметил, что важно и необходимо активно работать в сфере международной информационной политики, в том числе для решения внешнеполитических задач Абхазии. "Убежден, что при правильном подходе все получится", – резюмировал президент.Медиацентр МИД Абхазии открылся во вторник 29 марта. В торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/keosayan-priznalsya-chto-chuvstvuet-sebya-v-abkhazii-kak-na-rodine-1038384740.html
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аслан бжания, сми, информация, мид абхазии, сухум, новости
Бжания: грамотная информационная работа позволит расширить признание Абхазии
16:10 29.03.2022 (обновлено: 16:28 29.03.2022)
Президент Абхазии назвал важным событием открытие медиацентра Министерством иностранных дел республики.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Грамотно выверенная информационная работа – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее имиджа, заявил на открытии медиацентра МИД президент Аслан Бжания.
Мы живем в эпоху информации, и все являемся свидетелями того, какую огромную роль она сегодня играет. Грамотно выверенное информационное обеспечение является неотъемлемым инструментом для расширения международного признания нашей страны, укрепления ее позитивного международного имиджа. В этой связи открытие медиацентра имеет серьезное значение и будет способствовать решению тех задач, которые сегодня стоят перед страной.
Аслан Бжания
Президент Абхазии
Глава государства отметил, что важно и необходимо активно работать в сфере международной информационной политики, в том числе для решения внешнеполитических задач Абхазии.
"Убежден, что при правильном подходе все получится", – резюмировал президент.
Медиацентр МИД Абхазии открылся во вторник 29 марта. В торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
и ее супруг, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян.