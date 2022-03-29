https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/bzhaniya-gramotnaya-informatsionnaya-rabota-pozvolit-rasshirit-priznanie-abkhazii-1038385902.html

Бжания: грамотная информационная работа позволит расширить признание Абхазии

Бжания: грамотная информационная работа позволит расширить признание Абхазии

Президент Абхазии назвал важным событием открытие медиацентра Министерством иностранных дел республики. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T16:10+0300

2022-03-29T16:10+0300

2022-03-29T16:28+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Грамотно выверенная информационная работа – неотъемлемый инструмент для расширения международного признания Абхазии, укрепления ее имиджа, заявил на открытии медиацентра МИД президент Аслан Бжания.Глава государства отметил, что важно и необходимо активно работать в сфере международной информационной политики, в том числе для решения внешнеполитических задач Абхазии. "Убежден, что при правильном подходе все получится", – резюмировал президент.Медиацентр МИД Абхазии открылся во вторник 29 марта. В торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/keosayan-priznalsya-chto-chuvstvuet-sebya-v-abkhazii-kak-na-rodine-1038384740.html

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аслан бжания, сми, информация, мид абхазии, сухум, новости