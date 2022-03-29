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Кеосаян признался, что чувствует себя в Абхазии, как на родине
Кеосаян признался, что чувствует себя в Абхазии, как на родине
Медиацентр МИД Абхазии открылся 29 марта, в торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T15:48+0300
2022-03-29T15:48+0300
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Российский режиссер, продюсер и сценарист Тигран Кеосаян на открытии медиацентра МИД Абхазии во вторник заявил, что чувствует себя в Сухуме, как на родине."Я человек советской формации, давший когда-то присягу Советской армии, и, поверьте, я нахожусь на родине. Я нахожусь на своей родине, как находился на своей родине, когда мы ездили на Донбасс, как я нахожусь на родине, когда езжу в Армению, Грузию, давно в Грузии, правда, не был, но эту заковырку, думаю, когда-то решит время", – сказал Кеосаян.Он поблагодарил за приглашение поучаствовать в открытии медиацентра в Сухуме, отметив, что считает это высокой честью.Кеосоян со своей стороны пообещал, что лично он и люди в его команде будут делать все, чтобы в России больше узнали про такую замечательную, великую, древнюю и безумно красивую землю, как Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html
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мид абхазии, новости
Кеосаян признался, что чувствует себя в Абхазии, как на родине
15:48 29.03.2022 (обновлено: 15:54 29.03.2022)
Медиацентр МИД Абхазии открылся 29 марта, в торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и сценарист Тигран Кеосаян.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik.
Российский режиссер, продюсер и сценарист Тигран Кеосаян на открытии медиацентра МИД Абхазии
во вторник заявил, что чувствует себя в Сухуме, как на родине.
"Я человек советской формации, давший когда-то присягу Советской армии, и, поверьте, я нахожусь на родине. Я нахожусь на своей родине, как находился на своей родине, когда мы ездили на Донбасс, как я нахожусь на родине, когда езжу в Армению, Грузию, давно в Грузии, правда, не был, но эту заковырку, думаю, когда-то решит время", – сказал Кеосаян.
Он поблагодарил за приглашение поучаствовать в открытии медиацентра в Сухуме, отметив, что считает это высокой честью.
Я рад, что открылся этот центр, по той причине, что нам, советским людям, рассказывать, что такое Абхазия, не надо, это часть нашей жизни. Я вспомнил, что последний раз я был именно в Сухуме, в 1979 году. Прогулявшись по набережной, я почувствовал себя, как в детстве. Значит, что-то родное осталось. Но речь-то не о нашем поколении, а речь о других, о юных, молодых, еще не родившихся, которым надо рассказывать, что мы часть одной культуры, одного пространства, мы имеем одни и те же воспоминания, одну и ту же память, и одни и те же могилы. Именно для этого и нужен ваш центр.
Кеосоян со своей стороны пообещал, что лично он и люди в его команде будут делать все, чтобы в России больше узнали про такую замечательную, великую, древнюю и безумно красивую землю, как Абхазия.