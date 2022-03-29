https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/keosayan-priznalsya-chto-chuvstvuet-sebya-v-abkhazii-kak-na-rodine-1038384740.html

Кеосаян признался, что чувствует себя в Абхазии, как на родине

Кеосаян признался, что чувствует себя в Абхазии, как на родине

Медиацентр МИД Абхазии открылся 29 марта, в торжественной церемонии приняли участие российские гости – главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:48+0300

2022-03-29T15:48+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Российский режиссер, продюсер и сценарист Тигран Кеосаян на открытии медиацентра МИД Абхазии во вторник заявил, что чувствует себя в Сухуме, как на родине."Я человек советской формации, давший когда-то присягу Советской армии, и, поверьте, я нахожусь на родине. Я нахожусь на своей родине, как находился на своей родине, когда мы ездили на Донбасс, как я нахожусь на родине, когда езжу в Армению, Грузию, давно в Грузии, правда, не был, но эту заковырку, думаю, когда-то решит время", – сказал Кеосаян.Он поблагодарил за приглашение поучаствовать в открытии медиацентра в Сухуме, отметив, что считает это высокой честью.Кеосоян со своей стороны пообещал, что лично он и люди в его команде будут делать все, чтобы в России больше узнали про такую замечательную, великую, древнюю и безумно красивую землю, как Абхазия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html

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