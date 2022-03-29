https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/bzhaniya-otsenil-vazhnost-otkrytiya-mediatsentra-mid-abkhazii-1038382299.html

Бжания оценил важность открытия медиацентра МИД Абхазии

Бжания оценил важность открытия медиацентра МИД Абхазии

Медиацентр МИД Абхазии открылся в Сухуме во вторник, 29 марта. 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T15:05+0300

2022-03-29T15:05+0300

2022-03-29T15:13+0300

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян во вторник прокомментировал важность открытия медиацентра МИД республики.Главред "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, приехали в Абхазию 29 марта для участия в открытии медиацентра.В ответ Симоньян сказала, что с удовольствием примет участие в открытии медиацентра и выразила готовность к сотрудничеству."Мы очень рады быть у вас, с удовольствием откроем медиацентр. Если нужно помочь коллегам советом или чем угодно, всегда рады сотрудничать вместе", – заверила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya---krasiveyshaya-v-mire-strana-1038381213.html

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