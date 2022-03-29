https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya---krasiveyshaya-v-mire-strana-1038381213.html

Симоньян: Абхазия – красивейшая в мире страна

Симоньян: Абхазия – красивейшая в мире страна

Глава медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, приехали в Абхазию во вторник, 29 марта. В рамках их... 29.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-29T14:30+0300

2022-03-29T14:30+0300

2022-03-29T14:46+0300

в абхазии

маргарита симоньян

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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания назвала республику самой красивой страной в мире. Главу "Россия сегодня" восхитили как буйство природы – ее поразила цветущая в марте магнолия суланжа, так и доброжелательность местных жителей. По ее словам, за время короткой прогулки по набережной к ней и супругу подходили люди, которые, улыбаясь, благодарили за ее работу и хотели с ними сфотографироваться.Тигран Кеосаян вспомнил, что последний раз бывал в Абхазии в 1979 году."Я вдруг вспомнил, что в 1979 году я здесь был крайний раз. Иду и говорю, что надо сюда обязательно еще раз приехать, потому что я нигде больше не получаю ощущения детства", – добавил режиссер.Маргарита Симоньян, улыбаясь, добавила, что, "как сварливая жена" уже много раз предлагала супругу посетить Сухум.Симоньян пояснила, что с Абхазией ее многое связывает – в детстве она часто бывала в республике, так ее бабушка родом из этих мест, и множество ее родственников живут здесь до сих пор.Затем, в конце 1990-х годов, Маргарита Симоньян приезжала в республику уже в качестве начинающего журналиста, освещая борьбу абхазского народа за независимость и место на политической карте мира. В рамках нынешнего визита Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна в Абхазию, помимо встречи с президентом республики, запланировано участие в открытии нового медиацентра Министерства иностранных дел Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-mediagruppy-rossiya-segodnya-margaritoy-simonyan-1038379758.html

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маргарита симоньян, новости, абхазия