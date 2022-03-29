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Глава МИД Абхазии оценил работу Sputnik
Глава МИД Абхазии оценил работу Sputnik
Глава внешнеполитического ведомства посетил офис международного информационного агентства Sputnik Абхазия с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой... 29.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-29T17:55+0300
2022-03-29T17:55+0300
2022-03-29T18:15+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал оценку работе Sputnik в республике. Инал Ардзинба посетил международное информационное агентство вместе с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян, которая прибыла в Абхазию 29 марта. Днем 29 марта состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с Маргаритой Симоньян и режиссером и продюсером Тиграном Кеосояном. Позже Симоньян участвовала в открытии многофункционального Медиацентра МИД Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya-nuzhdaetsya-v-tom-chtoby-o-ney-uznali-1038383830.html
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инал ардзинба, sputnik абхазия, маргарита симоньян, абхазия
Глава МИД Абхазии оценил работу Sputnik
17:55 29.03.2022 (обновлено: 18:15 29.03.2022)
Глава внешнеполитического ведомства посетил офис международного информационного агентства Sputnik Абхазия с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал оценку работе Sputnik в республике.
"Я просто хотел похвалить вас и сказать, что вы очень хорошо работаете", - сказал Ардзинба на встрече с коллективом Sputnik Абхазия.
Инал Ардзинба посетил международное информационное агентство вместе с главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян, которая прибыла в Абхазию 29 марта.
Днем 29 марта состоялась встреча
президента Абхазии Аслана Бжания с Маргаритой Симоньян и режиссером и продюсером Тиграном Кеосояном. Позже Симоньян участвовала в открытии многофункционального Медиацентра МИД Абхазии.