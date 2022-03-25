https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/prava-obyazannosti-i-nelegaly-chto-obsuzhdali-na-sezde-profsoyuza-ekskursovodov-abkhazii-1038312876.html

Права, обязанности и нелегалы: что обсуждали на съезде профсоюза экскурсоводов Абхазии

Права, обязанности и нелегалы: что обсуждали на съезде профсоюза экскурсоводов Абхазии

Третий съезд "Профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии" прошел в этнографическом парке "Апсны" в селе Мгудзырхуа в пятницу 25 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

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О том, с какими проблемами сталкиваются в работе гиды-экскурсоводы Абхазии, как они пытаются бороться с нелегалами, как новые поправки в закон "О туристской деятельности" повлияют на эту отрасль и какую "спецоперацию" провели местные гиды под прикрытием, читайте в материале Sputnik.Sputnik"Взять с поличным"Перед началом официальной части встречи, гиды примерили на себя непривычную для них роль туристов - им провели экскурсию по этнопарку "Апсны", которой они остались довольны.В профсоюз входит около 200 человек. На съезде участники организации подняли ряд важных для экскурсионной отрасли и, в особенности, для самих гидов, вопросов. Самой наболевшей темой оказалась проблема с нелегальными экскурсоводами, чья работа не только запрещена законом в Абхазии, но также бьет по ее репутации и искажает историю, традиции и культуру страны.За вклад в борьбу с "нелегалами" удостоилась отдельной благодарности и аплодисментов от коллег экскурсовод с многолетним стажем Кама Мукба, которая вместе с еще несколькими единомышленниками провела, как сказали сами участники съезда, "контрольную закупку".В беседе с корреспондентом Sputnik Мукба поделилась, что для выявления нерадивых гидов и привлечения внимания властей к этой проблеме, она с коллегами провели несколько "спецопераций" под прикрытием.По словам Камы, экскурсоводы из России за день путешествия исказили едва ли не всю историю Абхазии. Название городов, населенных пунктов, рек они приводили из грузинских источников.Помимо этого, "шпионам" удалось узнать, что многие гиды, работающие нелегально на территории Абхазии, также ведут экскурсии в Грузии. Если в случае одних "черных" экскурсоводов их ошибки можно "списать" на отсутствие знаний, то последние целенаправленно оскорбляют абхазский народ и саму страну, подчеркнула Мукба.Председатель правления "Профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии" Дмитрий Габлия подчеркнул необходимость единства всех работников этой сферы в решении проблем, с которыми они сталкиваются. Он уверен, что мир быстро меняется и нужно успевать за ним.Он также призвал своих коллег не думать о том, что все совершены и нет необходимости над собой работать, расширять свои знания, находить новую информацию. Габлия предложил гидам "раскручивать" свои странички в соцсетях, рекламировать Абхазию, привлекать еще больше туристов.Конкуренция в области туризма была всегда и будет, сказал Габлия и добавил, что победить в этом поможет высокое качество услуг, высокий уровень знаний и информированность.Одним из путей достижения этих целей Габлия назвал создание учебного центра для молодых экскурсоводов, в стенах которого старшее поколение гидов будет делиться своим опытом и знаниями.Закон и наказаниеЗампредседателя правления профсоюза Дмитрий Акуция напомнил, что "Профсоюз гидов-экскурсоводов Абхазии" был создан в 2017 году, и за прошедшие пять лет было проделано немало работы, в том числе по разработке предложений для внесения изменений в Закон "О туристской деятельности" и отстаиванию прав гидов-экскурсоводов страны.Немаловажным Акуция назвал то, что после принятия этих поправок работать гидом-экскурсоводом на территории республики может только гражданин Абхазии. Также были увеличены штрафы за нелегальную деятельность в этой сфере.Теперь экскурсоводам без аттестации в Абхазии придется в случае их выявления заплатить 18 тысяч рублей. В случае если они "попались" второй раз в течение года, то до 30 тысяч рублей. Если такой гид проводит экскурсию от юридической фирмы, то штраф составит 24 тысячи рублей. При повторном нарушении – 48 тысяч рублей. На третий раз им грозит уголовная ответственность.При этом Акуция отметил, что для нелегальных инструкторов горно-пешеходного туризма депутаты Парламента штраф уменьшили, так как эти гиды работают в опасных условиях и несут большую ответственность за своих клиентов.На съезде прозвучали вопросы о том, как абхазские гиды могут повлиять на ситуацию, как им себя вести, если они кого-то заподозрят в незаконной деятельности и имеют ли они право в это вмешиваться. Предложений и версий было много.Например, экскурсовод со стажем Белла Джинджолия считает, что быстро мог бы решить эту проблему электронный учет, заезжающих людей в Абхазию, на границе по реке Псоу, но таких технологий пока у государства нет. По этой причине, придется действовать самостоятельно и в содействии с профильными структурами."То, что можем сделать мы, никто не сможет. От нас требуется только выявление нелегалов, и передать номер транспорта, фотографии. Больше ничего от вас не требуется. Не надо вступать в диалог, проверять кого-то, просить документы. Но даже это вы делать не обязаны. Это ваше полное право и личное решение", - отметила Джинджолия.Гид-экскурсовод Илья Шадания назвал хорошим началом принятие поправок в обсуждаемый закон, но он сомневается в полноценном его исполнении. Для более эффективной борьбы с нелегалами он предложил создать отдельную официальную структуру, куда войдут активисты из числа его коллег, которые на законных основаниях могли бы выявлять нерадивых экскурсоводов и применять к ним санкции на месте.Член правления профсоюза Форд Чичба поделился наблюдениями по поводу того, что принятие новых поправок уже подействовало на некоторых нелегальных гидов и вызвало обеспокоенность. Об этом он знает из телефонных звонков, которые к ним поступают.Он не отрицает, что среди них есть и те, кто действительно владеет информацией об Абхазии и может объективно ее подать, но в качестве контраргументов он приводит тот факт, что работать гидом в России иностранцам запрещено и на это есть веские основания.Член правления "Профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии" Линда Ампар уточнила, что работа над поправками в закон не остановилась. Актив правления сотрудничает с ОБЭП и уже выработаны определенные механизмы взаимодействия и путей борьбы с нелегальными гидами.Нелегалы встречаются не только на популярных туристических маршрутах, но также и в горах Абхазии, подчеркнула инструктор по горно-пешему туризму Инна Журавлева, которая часто их там встречает."Они протаптывают новые тропы, вытаптывают реликтовые и эндемичные растения. Я вам могу сказать, что в наши горы поднимается огромное количество инструкторов-нелегалов с большими группами. Никто не может их контролировать", - отметила Журавлева.По ее мнению, такое явление в горах опасно для здоровья и жизни людей. Ей известны случаи, когда туристы в сопровождении таких гидов заблудились в лесах, получали травмы, а в горной местности нет медучреждений, чтобы им помочь. Журавлева поинтересовалась, ставит ли профсоюз перед собой задачу по решению такой проблемы.Дмитрий Акуция попросил инструкторов представить профсоюзу свои советы и предложения, которые предстоит проработать. Что касается необходимости увеличения количества инструкторов горно-пешего туризма, по его мнению, таких специалистов можно набрать из числа опытных местных охотников после подготовки, знающих местность.В завершении съезда путем голосования переизбрали руководство правления "Профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии" и приняли новых гидов в свои ряды.

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отдых в абхазии, туристы, гиды, абхазия