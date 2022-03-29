Симоньян поблагодарила народ Абхазии за поддержку российской спецоперации

"Мы очень рады видеть улыбающихся людей, радостных людей. Мы знаем, что ваши сограждане, наши общие по сути, тоже сейчас проливают кровь на Украине, участвуют в спецоперации. Мы, конечно, как граждане России очень благодарны и желаем всем выстоять, мужества и опеки Бога, чтобы вернулись домой здоровыми, целыми и невредимыми, навели тот порядок, который требуется там навести, и чтобы это быстрее закончилось минимальной, какой только возможно, кровью, дай Бог", – сказала Симоньян.