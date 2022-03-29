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https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-poblagodarila-narod-abkhazii-za-podderzhku-rossiyskoy-spetsoperatsii-1038380750.html
Симоньян поблагодарила народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
Симоньян поблагодарила народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник принял главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян. 29.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания отметила поддержку абхазского народа российской спецоперации на Украине и поблагодарила за нее.Она рассказала, что уже успела пройтись по набережной Сухума, и люди ее узнавали и улыбались.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнула, что Абхазия и Россия "безусловно, должны вот так, рука об руку и душа в душу, продолжать, слава Богу, благополучное развитие".Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прибыла в Абхазию вместе с супругом, режиссером, продюсером и сценаристом Тиграном Кеосаяном во вторник, 29 марта. Российские журналисты откроют в Сухуме новый медиацентр МИД Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/simonyan-abkhaziya---krasiveyshaya-v-mire-strana-1038381213.html
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абхазия, новости, россия сегодня, маргарита симоньян, аслан бжания, россия, украина

Симоньян поблагодарила народ Абхазии за поддержку российской спецоперации

14:22 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Маргарита Симонян
Маргарита Симонян - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник принял главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания отметила поддержку абхазского народа российской спецоперации на Украине и поблагодарила за нее.
Она рассказала, что уже успела пройтись по набережной Сухума, и люди ее узнавали и улыбались.

"Мы очень рады видеть улыбающихся людей, радостных людей. Мы знаем, что ваши сограждане, наши общие по сути, тоже сейчас проливают кровь на Украине, участвуют в спецоперации. Мы, конечно, как граждане России очень благодарны и желаем всем выстоять, мужества и опеки Бога, чтобы вернулись домой здоровыми, целыми и невредимыми, навели тот порядок, который требуется там навести, и чтобы это быстрее закончилось минимальной, какой только возможно, кровью, дай Бог", – сказала Симоньян.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнула, что Абхазия и Россия "безусловно, должны вот так, рука об руку и душа в душу, продолжать, слава Богу, благополучное развитие".
Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прибыла в Абхазию вместе с супругом, режиссером, продюсером и сценаристом Тиграном Кеосаяном во вторник, 29 марта. Российские журналисты откроют в Сухуме новый медиацентр МИД Абхазии.
Маргарита Симонян и Тигран Кеосаян - Sputnik Абхазия, 1920, 29.03.2022
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