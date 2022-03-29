Симоньян поблагодарила народ Абхазии за поддержку российской спецоперации
14:22 29.03.2022 (обновлено: 15:00 29.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Маргарита Симонян
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник принял главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариту Симоньян.
СУХУМ, 29 мар – Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания отметила поддержку абхазского народа российской спецоперации на Украине и поблагодарила за нее.
Она рассказала, что уже успела пройтись по набережной Сухума, и люди ее узнавали и улыбались.
"Мы очень рады видеть улыбающихся людей, радостных людей. Мы знаем, что ваши сограждане, наши общие по сути, тоже сейчас проливают кровь на Украине, участвуют в спецоперации. Мы, конечно, как граждане России очень благодарны и желаем всем выстоять, мужества и опеки Бога, чтобы вернулись домой здоровыми, целыми и невредимыми, навели тот порядок, который требуется там навести, и чтобы это быстрее закончилось минимальной, какой только возможно, кровью, дай Бог", – сказала Симоньян.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" подчеркнула, что Абхазия и Россия "безусловно, должны вот так, рука об руку и душа в душу, продолжать, слава Богу, благополучное развитие".
Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прибыла в Абхазию вместе с супругом, режиссером, продюсером и сценаристом Тиграном Кеосаяном во вторник, 29 марта. Российские журналисты откроют в Сухуме новый медиацентр МИД Абхазии.